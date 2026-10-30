¿Cuándo se pide la calaverita en México? Esta es la fecha y por qué no debes confundirla con Halloween

Una de las tradiciones más populares y reconocibles del Día de Muertos es la pedida de calaverita, cuando niñas y niños salen de sus casas con disfraces y calabaza en mano para recolectar dulces, fruta y hasta dinero.

Sin embargo, año con año surge la duda de cuándo se debe pedir calaverita, pues mientras en algunas partes del país es el 31 de octubre, otras regiones lo hacen el 1 de noviembre y algunas incluso se extienden hasta el 2 de noviembre .

Esta confusión surge debido a la cercanía que México tiene con la tradición estadounidense de Halloween, donde los niños también salen a pedir dulces con la clásica frase de “dulce o truco”, haciendo que incluso muchas personas piensen que México adoptó la tradición directamente del país vecino.

