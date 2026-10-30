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¿Cuándo se pide la calaverita en México? Esta es la fecha y por qué no debes confundirla con Halloween

En décadas recientes, la tradición mexicana de pedir calaverita se ha combinado con la costumbre estadounidense del dulce o truco en Halloween, generando cierta confusión en las fechas.
vie 30 octubre 2026 10:17 AM
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Niños disfrazados de catrines reciben su calaverita afuera de una casa.
La tradición mexicana de pedir calaverita suele ser entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. (Gemini IA)

Una de las tradiciones más populares y reconocibles del Día de Muertos es la pedida de calaverita, cuando niñas y niños salen de sus casas con disfraces y calabaza en mano para recolectar dulces, fruta y hasta dinero.

Sin embargo, año con año surge la duda de cuándo se debe pedir calaverita, pues mientras en algunas partes del país es el 31 de octubre, otras regiones lo hacen el 1 de noviembre y algunas incluso se extienden hasta el 2 de noviembre .

Esta confusión surge debido a la cercanía que México tiene con la tradición estadounidense de Halloween, donde los niños también salen a pedir dulces con la clásica frase de “dulce o truco”, haciendo que incluso muchas personas piensen que México adoptó la tradición directamente del país vecino.

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¿Cuándo se pide la calaverita?

Si bien no hay una fecha oficial a seguir de manera tajante, la tradición mexicana más popular, seguida sobre todo en el centro del país, dicta que se debe pedir calaverita el 1 de noviembre, fecha conocida como Día de Todos los Santos.

Esto se debe a que, de acuerdo a la tradición católica, este día las almas de los niños fallecidos vuelven a los hogares para convivir con los vivos a través de la ofrenda de muertos , siendo una fecha especialmente dedicada a la celebración de las infancias.

Además, en algunas regiones del país, sobre todo en municipios más tradicionales, la pedida se puede extender al 2 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de los Fieles Difuntos.

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¿Dónde se pide calaverita el 31 de octubre?

Aunque en México no existe una festividad oficial para el 31 de octubre, en los Estados Unidos esta es la fecha en la que se celebra Halloween. Debido a ello, algunos estados fronterizos tales como Nuevo León, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, han terminado por adoptar esta fecha.

Además, diversos elementos de la tradición norteamericana también se han apoderado del norte del país, siendo común ver casas decoradas con elementos de películas de terror y a los niños disfrazados de superhéroes o personajes de series animadas. Mientras que en otras regiones siguen siendo habituales los disfraces tradicionales como de catrina o diablito.

Halloween
La tradición de Halloween se ha combinado con la pedida de calaverita mexicana. (TORU HANAI/REUTERS)

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El origen de la tradición de pedir calaverita

Otra de las controversias generadas alrededor de esta tradición es la de su origen, pues de manera popular se suele creer que México la adoptó desde los Estados Unidos.

Sin embargo, algunos estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacan que esta práctica ya estaba presente desde la época colonial, cuando las familias más ricas colocaban grandes altares con comida y adornos para honrar a sus muertos, mientras que los niños y trabajadores de escasos recursos acudían con estas familias a pedir las sobras de sus ofrendas para también colocar un altar a sus difuntos, siendo una especie de limosna que poco a poco se convirtió en la famosa calaverita.

En esta época, los niños pedían su calaverita en recipientes hechos de chilacayote o calabazas, sin tener ningún registro que indique que lo hacían disfrazados.

Con el paso del tiempo, la tradición fue evolucionando, haciendo que durante el siglo XX la influencia del Halloween comenzara a combinarse con las costumbres mexicanas, sustituyendo el chilacayote por calabazas de plástico e incorporando los disfraces terroríficos y de personajes reconocidos.

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Además, aunque la tradición arrancó con frutas, pan e incluso monedas, hoy en día lo más común es dar y recibir dulces como calaverita, siendo otro de los elementos que se combinaron con el Halloween americano.

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Halloween Día de Muertos altar día de muertos

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