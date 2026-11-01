¿Cuándo debes quitar la ofrenda de Día de Muertos? Esta es la fecha que marca la tradición

En el caso de las flores de cempasúchil, pueden separarse para elaborar composta o aprovecharse en el jardín, siempre que no tengan materiales que impidan su reutilización.
Las veladoras, figuras, fotografías, recipientes, manteles y otros adornos pueden limpiarse y guardarse para utilizarlos en la siguiente celebración.
También es importante apagar por completo las veladoras y asegurarse de que no queden brasas encendidas de copal o incienso antes de desmontar el altar.
¿Es obligatorio quitar la ofrenda el 3 de noviembre?
Aunque el 3 de noviembre es una fecha habitual para comenzar a retirar los altares, no existe una disposición que obligue a todas las familias a hacerlo ese día. Se trata de una costumbre que puede cambiar de acuerdo con las creencias, la región y las prácticas de cada hogar.
Las celebraciones de Día de Muertos tienen ceremonias específicas para despedir a las ánimas, por lo que el momento de retirar la ofrenda puede ser distinto.
También hay familias que deciden conservar algunos elementos durante más tiempo como una forma de mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos.