¿Cuándo debes quitar la ofrenda de Día de Muertos? Esta es la fecha que marca la tradición

Por ello, algunas familias esperan a que termine el Día de Muertos para comenzar a guardar las fotografías, las flores, las veladoras y los alimentos que colocaron para recibir a sus difuntos.

¿Por qué se coloca la ofrenda el 1 y 2 de noviembre?

El Día de Muertos es una celebración en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos y preparan una ofrenda con alimentos, bebidas, flores, fotografías y objetos que disfrutaban en vida.



De acuerdo con la tradición popular, las ánimas llegan en distintos momentos. El 1 de noviembre suele dedicarse a los niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre se recuerda a los adultos.

Sin embargo, las fechas y formas de recibir a los difuntos pueden cambiar según la región y las costumbres familiares.

¿Qué hacer con los alimentos y las flores cuando quitas la ofrenda?

Una vez que concluyen las celebraciones, es momento de revisar cada elemento antes de guardarlo o desecharlo. No todo tiene que terminar en la basura, ya que algunos productos pueden aprovecharse y otros conservarse para el siguiente año.