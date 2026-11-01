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¿Cuándo debes quitar la ofrenda de Día de Muertos? Esta es la fecha que marca la tradición

Tras recibir a las ánimas, las familias comienzan a despedirlas y a guardar los elementos del altar. Si todavía tienes tu altar en casa, puedes desmontarlo este día.
dom 01 noviembre 2026 11:18 AM
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Ofrenda del Día de Muertos.
Después del 1 y 2 de noviembre, llega el momento de guardar la ofrenda de Día de Muertos. (Expansión/Meta AI)

Después de recibir a los seres queridos que ya fallecieron, llega el momento de despedirlos y desmontar la ofrenda de Día de Muertos. Aunque muchas familias mexicanas siguen fechas específicas para colocarla y retirarla, no existe una regla única que obligue a quitarla en determinado día.

Una de las fechas más comunes para retirar el altar es el 3 de noviembre, pues, de acuerdo con la creencia popular, después de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre las almas regresan al lugar donde descansan.

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Por ello, algunas familias esperan a que termine el Día de Muertos para comenzar a guardar las fotografías, las flores, las veladoras y los alimentos que colocaron para recibir a sus difuntos.

¿Por qué se coloca la ofrenda el 1 y 2 de noviembre?

El Día de Muertos es una celebración en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos y preparan una ofrenda con alimentos, bebidas, flores, fotografías y objetos que disfrutaban en vida.

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De acuerdo con la tradición popular, las ánimas llegan en distintos momentos. El 1 de noviembre suele dedicarse a los niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre se recuerda a los adultos.

Sin embargo, las fechas y formas de recibir a los difuntos pueden cambiar según la región y las costumbres familiares.

¿Qué hacer con los alimentos y las flores cuando quitas la ofrenda?

Una vez que concluyen las celebraciones, es momento de revisar cada elemento antes de guardarlo o desecharlo. No todo tiene que terminar en la basura, ya que algunos productos pueden aprovecharse y otros conservarse para el siguiente año.

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En el caso de las flores de cempasúchil, pueden separarse para elaborar composta o aprovecharse en el jardín, siempre que no tengan materiales que impidan su reutilización.

Las veladoras, figuras, fotografías, recipientes, manteles y otros adornos pueden limpiarse y guardarse para utilizarlos en la siguiente celebración.

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También es importante apagar por completo las veladoras y asegurarse de que no queden brasas encendidas de copal o incienso antes de desmontar el altar.

¿Es obligatorio quitar la ofrenda el 3 de noviembre?

Aunque el 3 de noviembre es una fecha habitual para comenzar a retirar los altares, no existe una disposición que obligue a todas las familias a hacerlo ese día. Se trata de una costumbre que puede cambiar de acuerdo con las creencias, la región y las prácticas de cada hogar.

Las celebraciones de Día de Muertos tienen ceremonias específicas para despedir a las ánimas, por lo que el momento de retirar la ofrenda puede ser distinto.

También hay familias que deciden conservar algunos elementos durante más tiempo como una forma de mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos.

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Por ello, si todavía tienes tu ofrenda en casa después del 2 de noviembre, puedes desmontarla el día 3 o esperar un poco más si así lo acostumbra tu familia.

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