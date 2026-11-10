Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

México consigue que Wildwood dé marcha atrás: la película de 100 millones de dólares tendrá nuevo doblaje

La productora confirmó que la cinta con el nuevo doblaje podrá verse en salas de cine a partir del 12 de noviembre.
mar 10 noviembre 2026 04:23 PM
Añadir Expansión en Google
wildwood pelicula laika studios.png
La película adaptada con el nuevo doblaje llegará a las salas de cine el próximo 12 de noviembre, tres semanas después de su estreno original. (Fotografía: IMDb )

Luego de la polémica generada por la inconformidad del público con el doblaje latino en la película animada Wildwoood: El Bosque Salvaje, la compañía encargada de distribuir el material en México confirmó que se realizará un redoblaje que podrá disfrutarse a partir del 12 de noviembre, tan solo tres semanas después de su estreno original.

La cinta creada totalmente a partir de la técnica de stop motion es la más ambiciosa y costosa de la casa productora Laika, costando 100 millones de dólares y tardando más de cinco años en desarrollarse.

Publicidad

Imagem Films confirma redoblaje de Wildwood: El Bosque Salvaje

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, Imagem Films Mx, productora encargada de la distribución de la película, confirmó este 10 de noviembre que la cinta tendrá una nueva interpretación de doblaje para el territorio mexicano.

La readaptación solo se realizará en algunos de los personajes protagónicos, y de acuerdo con la información compartida, la película readaptada podrá disfrutarse en salas de cine a partir del jueves 12 de noviembre.

De acuerdo al comunicado, la readaptación busca “ofrecer una alternativa al público mexicano”.

¿Por qué cambiará el doblaje de Wildwood?

El cambio surge luego de la polémica generada entre el público mexicano por la selección del talento para dar voces a algunos de los personajes principales, sobre todo el personaje de Prue McKeel, interpretada por la actríz Macarena García, Alexandra Svik, interpretada por la presentadora Natalia Tellez, y Brendan, interpretado por el actor e influencer Javier Ibarreche.

Entre las críticas más mencionadas está la mala selección de talento por parte de la productora, pues el público afirma que el trabajo de interpretación de los tres personajes fue muy deficiente. Además, las críticas trascendieron al debate de si es correcto o no el modelo de start talent en el doblaje, en el cual se selecciona a personalidades reconocidas con el objetivo de que puedan ser parte importante de la promoción de la película, sin importar que no estén del todo preparadas.

“En Imagem Films Mx reconocemos que escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación. Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas”. Se lee en el comunicado.

‘La Venganza del Charro Negro’ rompe récord e ingresa al top 10 de las películas mexicanas más taquilleras
Cine y TV

'La Venganza del Charro Negro' ya es parte del top 10 de las películas mexicanas más taquilleras

Publicidad

La película más ambiciosa en la historia de Laika

Wildwood: El Bosque Salvaje, dirigida por Travis Knight, quien tambien es director de Laika y director de cintas como Kubo y Masters of the Universe, se convirtió en la película más cara y ambiciosa de la casa productora conocida a nivel mundial por su técnica de stop motion y por el enorme éxito que generó la primera película de su historia: Coraline.

La cinta tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares sin contar los gastos de promoción, igualando el presupuesto de Mr. Link de 2019 y superando el de cintas como Kubo, Paranorman y la misma Coraline, que tuvieron un presupuesto de solo 60 millones de dólares.

Además, la cinta tardó un total de 16 años en ver la luz desde que el estudio compró los derechos de la novela homónima de Colin Meloy en el 2011.

Por su parte, la producción de la cinta tardó un aproximado de cuatro años y medio en realizarse, con más de 130 escenarios creados en los estudios de la productora en Portland, Oregon, más de 233 títeres y más de 140,000 máscaras con distintas expresiones faciales; todo realizado completamente a mano por decenas de artistas visuales.

Además, la producción tuvo que desarrollar nueva tecnología en los títeres, como la incorporación de pequeños globos en el pecho que ayudaron a simular el respirar de los personajes, y la articulación en los brazos que permitió mover los músculos de los personajes de manera realista.

Un nuevo fracaso para Laika

A pesar de todo el esfuerzo y tiempo empleado en la cinta, las proyecciones de taquilla anticipan un nuevo fracaso para el estudio, que luego del éxito vivido con Coraline, no ha podido recuperar los gastos de inversión de sus otras seis películas.

Publicidad

De acuerdo al sitio web especializado Apoveda , la taquilla mundial acumulada luego de las dos primeras semanas de proyección en los cines es de aproximadamente 66 millones de dólares, y se estima que la acumulación final apenas pueda rebasar la barrera de los 100 millones.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que para que una película sea considerada un éxito comercial, o por lo menos para que no tenga pérdidas, debe duplicar sus cifras en taquillas con respecto a su inversión, pues los gastos de promoción suelen ser muy cercanos a los de producción.

En el caso de Laika, solo una de sus siete películas ha logrado este objetivo:

Coraline (2009): Costó 60 millones de dólares y recaudó 186.
Paranorman (2012): Costó 60 millones de dólares y recaudó 107.
Los Boxtrolls (2014): Costó 60 millones de dólares y recaudó 108.
Kubo y la Búsqueda del Samurai (2016): Costó 60 millones de dólares y recaudó 76.
Mr. Link (2019): Costó 60 millones de dólares y recaudó 27.
Wendell y Wind (2022): 60 millones de dólares y recaudó 6.6 (llegó directamente a plataformas de streaming).
Wildwood: El Bosque Salvaje (2026): Costó 100 millones de dólares y lleva recaudados aproximadamente 66.

Logotipos de HBO Max y Paramount+ sobre un fondo dividido en tonos morados y azules, con líneas luminosas que separan ambas plataformas de streaming.
Tecnología

HBO Max y Paramount+ se venderán juntos en 2027 y prometen rebaja de precio

Por ahora, Imagem Films Mx no ha confirmado quienes serán los actores ya actrices que darán vida a los personajes en esta nueva adaptación; sin embargo, ya se sabe que el actor Emilio Treeviño, quien interpretó el personaje de Curtis Mehlberg se mantendrá como parte del elenco.

Tags

Cultura pop arte-cultura-y-entretenimiento.arte-y-entretenimiento.cine.peliculss-famosas.mano-de-obra arte-cultura-y-entretenimiento.arte-y-entretenimiento.cine.peliculas

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad