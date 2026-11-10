México consigue que Wildwood dé marcha atrás: la película de 100 millones de dólares tendrá nuevo doblaje

Imagem Films confirma redoblaje de Wildwood: El Bosque Salvaje

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, Imagem Films Mx, productora encargada de la distribución de la película, confirmó este 10 de noviembre que la cinta tendrá una nueva interpretación de doblaje para el territorio mexicano.

La readaptación solo se realizará en algunos de los personajes protagónicos, y de acuerdo con la información compartida, la película readaptada podrá disfrutarse en salas de cine a partir del jueves 12 de noviembre.

De acuerdo al comunicado, la readaptación busca “ofrecer una alternativa al público mexicano”.

¿Por qué cambiará el doblaje de Wildwood?

El cambio surge luego de la polémica generada entre el público mexicano por la selección del talento para dar voces a algunos de los personajes principales, sobre todo el personaje de Prue McKeel, interpretada por la actríz Macarena García, Alexandra Svik, interpretada por la presentadora Natalia Tellez, y Brendan, interpretado por el actor e influencer Javier Ibarreche.

Entre las críticas más mencionadas está la mala selección de talento por parte de la productora, pues el público afirma que el trabajo de interpretación de los tres personajes fue muy deficiente. Además, las críticas trascendieron al debate de si es correcto o no el modelo de start talent en el doblaje, en el cual se selecciona a personalidades reconocidas con el objetivo de que puedan ser parte importante de la promoción de la película, sin importar que no estén del todo preparadas.

“En Imagem Films Mx reconocemos que escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación. Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas”. Se lee en el comunicado.