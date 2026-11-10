México consigue que Wildwood dé marcha atrás: la película de 100 millones de dólares tendrá nuevo doblaje

La película más ambiciosa en la historia de Laika
Wildwood: El Bosque Salvaje, dirigida por Travis Knight, quien tambien es director de Laika y director de cintas como Kubo y Masters of the Universe, se convirtió en la película más cara y ambiciosa de la casa productora conocida a nivel mundial por su técnica de stop motion y por el enorme éxito que generó la primera película de su historia: Coraline.
La cinta tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares sin contar los gastos de promoción, igualando el presupuesto de Mr. Link de 2019 y superando el de cintas como Kubo, Paranorman y la misma Coraline, que tuvieron un presupuesto de solo 60 millones de dólares.
Además, la cinta tardó un total de 16 años en ver la luz desde que el estudio compró los derechos de la novela homónima de Colin Meloy en el 2011.
Por su parte, la producción de la cinta tardó un aproximado de cuatro años y medio en realizarse, con más de 130 escenarios creados en los estudios de la productora en Portland, Oregon, más de 233 títeres y más de 140,000 máscaras con distintas expresiones faciales; todo realizado completamente a mano por decenas de artistas visuales.
Además, la producción tuvo que desarrollar nueva tecnología en los títeres, como la incorporación de pequeños globos en el pecho que ayudaron a simular el respirar de los personajes, y la articulación en los brazos que permitió mover los músculos de los personajes de manera realista.
Un nuevo fracaso para Laika
A pesar de todo el esfuerzo y tiempo empleado en la cinta, las proyecciones de taquilla anticipan un nuevo fracaso para el estudio, que luego del éxito vivido con Coraline, no ha podido recuperar los gastos de inversión de sus otras seis películas.