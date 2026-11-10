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¿Descuentos reales o precios inflados? La herramienta de Profeco para detectar promociones falsas en el Buen Fin 2026

La plataforma estará disponible durante todos los días que dure el Buen Fin 2026, y su consulta será totalmente gratuita.
mar 10 noviembre 2026 03:17 PM
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Pareja comparando los precios de una pantalla con la herramienta de Profeco durante el Buen Fin 2026.
La herramienta de Profeco de Quien es Quien en los Precios permite a las personas conocer si una oferta es real o falsa. (Foto: Gemini IA)

Con el objetivo de brindar apoyo a las y los consumidores durante los días en los que se lleve a cabo el Buen Fin 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha habilitado la herramienta de consulta en línea de Quién es Quién en los Precios .

A través de esta herramienta, las personas pueden consultar el precio general e histórico de diversos productos de gran demanda, permitiéndoles saber si en realidad los descuentos son reales o si previo a ellos las tiendas inflaron sus precios para ofrecer descuentos falsos.

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Profeco habilita herramienta de Quién es Quién en los Precios

A partir del 9 de noviembre y hasta el próximo martes 17, la Profeco pondrá a disposición de los consumidores la herramienta de consulta en línea de Quién es Quién en los Precios, a través de la cual se podrán consultar los precios máximos, mínimos y generales de 490 productos en más de 400 establecimientos en el país.

Estos productos están clasificados en las categorías principales de compras que se generan durante los días del Buen Fin, las cuales son:

Audio y equipo de sonido.
Cámaras.
Cocina.
Cómputo y celulares.
Electrodomésticos.
Línea blanca.
TV y video.
Ventilación.

La herramienta está alimentada con los monitoreos semanales que Profeco realiza a los precios de productos a nivel nacional en los principales municipios y alcaldías del país, por lo que la información se actualiza constantemente con el objetivo de que los consumidores tengan disponibles los datos más recientes.

Además, también otorga un registro histórico del comportamiento de los precios en cada establecimiento, permitiendo que las personas puedan verificar si realmente los productos tienen descuento o si la promoción solo disfraza una subida de precios anterior.

¿Cómo se usa la herramienta?

Para realizar la consulta basta con seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ .
Selecciona la ciudad en donde te encuentras y la categoría de productos que deseas consultar.
Da clic en buscar.

El sistema te arrojará la lista de todos los productos monitoreados con los precios máximos, mínimos y generales actualizados.

Para consultar el histórico de precios solo debes seleccionar el producto que te interese y el comercio donde deseas comprar. Posteriormente, selecciona la opción de ver historial.

El sistema te mostrará una gráfica con los precios de las últimas semanas, permitiéndote verificar si en realidad el precio bajó durante la temporada del Buen Fin. Además, también es posible filtrar la información por alcaldía o municipio, permitiendo realizar una búsqueda más rápida y sencilla.

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¿Qué hacer si se detecta un descuento falso?

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que ningún proveedor de bienes o servicios podrá aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, tales como inflar el precio de los productos antes de aplicar un descuento o no respetar las promociones publicitadas.

En caso de no respetar la ley, los consumidores pueden optar por tres alternativas: exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio equivalente o la rescisión del contrato. Además, tambipen tiene derecho a recibir el pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio y su precio normal.

Para hacer valer sus derechos, los consumidores pueden acercarse a la Profeco a través de sus canales oficiales de comunicación , donde recibirán asesoramiento gratuito y seguimiento a los casos si es que se debe proceder.

Un hombre comprando en una librería durante el Buen Fin 2026.
Profeco mantedrá monitoreos constantes para verificar los precios de los productos durante el Buen Fin 2026. (Foto: @ElBuenFin en X)

Recomendaciones de Profeco durante el Buen Fin 2026

Para evitar caer en promociones falsas y aprovechar al máximo los descuentos del Buen Fin, la Profeco comparte algunas recomendaciones.

Comparar el precio del producto en diferentes establecimientos y seccionar el que ofrezca el precio más bajo o el mayor descuento.
Verificar las condiciones de la promoción, pues algunas sólo son válidas con tarjetas bancarias participantes o compras mínimas establecidas.
Consultar la herramienta de Quién es Quién en los Precios para verificar que los descuentos ofrecidos sean reales.
Consultar la herramienta de Buró Comercial para saber si el comercio tiene quejas generadas y verificar su comportamiento en la temporada de promociones.
Verificar que el producto o servicio cuente con póliza de garantía y especificaciones claras de reembolso y devoluciones.

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Tags

deudas, crédito, finanzas personales Buen Fin El Buen Fin Profeco

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