¿Descuentos reales o precios inflados? La herramienta de Profeco para detectar promociones falsas en el Buen Fin 2026

Profeco habilita herramienta de Quién es Quién en los Precios

A partir del 9 de noviembre y hasta el próximo martes 17, la Profeco pondrá a disposición de los consumidores la herramienta de consulta en línea de Quién es Quién en los Precios, a través de la cual se podrán consultar los precios máximos, mínimos y generales de 490 productos en más de 400 establecimientos en el país.

Estos productos están clasificados en las categorías principales de compras que se generan durante los días del Buen Fin, las cuales son:

Audio y equipo de sonido.

Cámaras.

Cocina.

Cómputo y celulares.

Electrodomésticos.

Línea blanca.

TV y video.

Ventilación.

La herramienta está alimentada con los monitoreos semanales que Profeco realiza a los precios de productos a nivel nacional en los principales municipios y alcaldías del país, por lo que la información se actualiza constantemente con el objetivo de que los consumidores tengan disponibles los datos más recientes.

Además, también otorga un registro histórico del comportamiento de los precios en cada establecimiento, permitiendo que las personas puedan verificar si realmente los productos tienen descuento o si la promoción solo disfraza una subida de precios anterior.

¿Cómo se usa la herramienta?

Para realizar la consulta basta con seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ .

Selecciona la ciudad en donde te encuentras y la categoría de productos que deseas consultar.

Da clic en buscar.

El sistema te arrojará la lista de todos los productos monitoreados con los precios máximos, mínimos y generales actualizados.

Para consultar el histórico de precios solo debes seleccionar el producto que te interese y el comercio donde deseas comprar. Posteriormente, selecciona la opción de ver historial.

El sistema te mostrará una gráfica con los precios de las últimas semanas, permitiéndote verificar si en realidad el precio bajó durante la temporada del Buen Fin. Además, también es posible filtrar la información por alcaldía o municipio, permitiendo realizar una búsqueda más rápida y sencilla.