Publicado el pasado 24 de noviembre y editado en español por Penguin Random House Grupo Editorial, el volumen recoge parte de las anotaciones que se conservaron en una agenda de tapas negras, utilizada durante sus años en Buenos Aires y que posteriormente llevó consigo a la Casa Santa Marta, de acuerdo con el portal de información oficial del Vaticano.

Precio y lugares para conseguir el libro del Papa en México

El libro del Papa estará disponible a partir de mañana, 26 noviembre, en México, algunas de las opciones son:

Librería Porrúa , audiolibro, a un precio de 229 pesos

Penguin Random House y Amazon , ebook, a un precio de 159 pesos

Por el momento, no existe una opción de comprar el libro en físico, sin embargo las opciones anteriores se pueden adquirir este día en preventa.

El amigo del Papa que decidió publicar el libro

El libro, de 160 páginas, fue publicado por la Librería Editorial Vaticana en cinco idiomas y tiene distribución en 94 países.

La selección de los escritos estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, titular del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y amigo del Papa, quien encontró la agenda y posteriormente recibió la aprobación de León XIV para llevar adelante la publicación.





“Tengo miedo”, confesó Bergoglio sobre su responsabilidad como papa

La publicación permite conocer una faceta más íntima de Francisco, quien escribía sobre sus dudas, insuficiencias, temores y el desgaste físico que enfrentaba, así como sobre su relación con Dios, la oración y las experiencias que describió como visiones espirituales.

Entre los apuntes que recoge el diario figura el temor de Francisco a no estar a la altura de su responsabilidad o a hacer daño a otras personas.

En algunas de sus anotaciones, el pontífice expresaba su fragilidad con frases como "Tengo miedo", al tiempo que se confiaba a la misericordia de Dios.

El papa Francisco escribió sobre sus visiones y luchas espirituales

Uno de los aspectos que aborda el diario son las experiencias espirituales que Francisco describió a lo largo de los años, incluidas sus referencias al demonio.

