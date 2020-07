ctrlX AUTOMATION, el Smartphone de la industria 4.0

De acuerdo con Bosch Rexroth, ctrlX AUTOMATION no es un simple controlador lógico programable (PLC) que ejecuta una secuencia lógica con base a entradas y salidas de la máquina, ahora obtiene esos datos de piso de la planta hacia una base de datos y de ahí a un sistema empresarial que muestra reportes en tiempo real del proceso de producción para la toma de decisiones, por ejemplo, analizar el Overall Equipment Efficiency (OEE), la calidad del producto y la trazabilidad en caso de algún reclamo por garantía, etc.

Con una enorme capacidad y velocidad de procesamiento de información, así como flexibilidad en las aplicaciones donde se puede adaptar esta tecnología.

Con el sistema operativo basado en Linux y estándares abiertos universales, la tecnología de programación de aplicaciones, la ingeniería basada en la web y una conexión completa al Internet de las cosas (IoT, Inernet of Things), ctrlX AUTOMATION reduce la necesidad de componentes e ingeniería entre el 30 y el 50 %, todo esto soportado por un robusto sistema de ciberseguridad para la protección de su activo más valioso; sus máquinas.