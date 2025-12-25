Aprender a la velocidad del cambio, el nuevo imperativo para líderes y organizaciones

En un entorno donde las industrias se transforman en cuestión de meses, el mayor riesgo para cualquier empresa no es la competencia, sino la obsolescencia del talento. Durante décadas, las organizaciones se enfocaron en dirigir personas; hoy, los líderes deben aprender a dirigir el aprendizaje. No basta con gestionar equipos: necesitamos desarrollar capacidades. No basta con motivar: necesitamos preparar a las personas para un trabajo que cambia incluso más rápido que las estructuras que intentan definirlo.

La formación inicial ya no es suficiente para enfrentar trayectorias profesionales que cambian varias veces a lo largo de la vida. Sin embargo, el aprendizaje sigue tratándose en muchas organizaciones como un beneficio periférico, cuando debería ser un pilar estratégico. Las empresas que crecen no son las que más capacitan, sino las que integran el aprendizaje como parte del trabajo, convirtiéndolo en una ventaja competitiva real.

La Inteligencia Artificial (IA) está acelerando esta urgencia. Implementar IA sin desarrollar habilidades es como poner un auto de Fórmula 1 en manos de alguien que no sabe conducir. La tecnología amplifica el talento humano, pero solo cuando una organización tiene claro qué automatizar, qué potenciar y qué enseñar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio Inteligencia Artificial y la demanda cambiante de habilidades en el mercado laboral (2024), hace referencia a que la IA está elevando la demanda de habilidades cognitivas superiores: análisis, pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas en entornos inciertos. La IA no reduce el valor de las personas; eleva el estándar de lo que significa aportar valor.

En América Latina, el desafío es aún mayor. La región vive tres disrupciones simultáneas: tecnológica, demográfica y productiva. Según un estudio conjunto de la OIT y el Banco Mundial (2024), entre el 26% y el 38% de los empleos de la región están expuestos a la inteligencia artificial generativa. Esto no significa reemplazo inmediato, pero sí una presión creciente para que millones de personas desarrollen nuevas capacidades al ritmo del cambio.

A la disrupción tecnológica se suma la demográfica. Para 2030, una de cada cuatro personas en la región tendrá más de 50 años. Esto no es solo un desafío; es también una enorme oportunidad. La llamada Silver Economy no es únicamente un concepto social: es un mercado de talento listo para activarse.

Según el Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores en México V (2025), entre quienes usan dispositivos de cómputo, la principal forma de aprendizaje es el autoaprendizaje: 52.1% aprende por cuenta propia. Este grupo no solo tiene disposición para seguir aprendiendo: tiene autonomía, resiliencia y una sorprendente adaptabilidad digital. En un futuro que exige actualización constante, no podemos darnos el lujo de ignorar a un segmento que ya demostró saber aprender por sí mismo.