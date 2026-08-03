Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

ChatGPT quintuplicó las visitas a tiendas en línea, pero la decisión de compra sigue en manos humanas

El tráfico que ChatGPT y otros asistentes de IA envían a tiendas en línea creció 396%, pero solo entre 3% y 5% de esas visitas termina en una compra.
lun 03 agosto 2026 04:00 PM
Añadir Expansión en Google
ChatGPT quintuplicó las visitas a tiendas en línea, pero el e-commerce aún depende de la decisión de los humanos
De cada 100 visitas que llegan a una tienda de Tiendanube por recomendación de un agente de IA, solo entre tres y cinco terminan en una compra concretada. (gorodenkoff/Getty Images)

Cada vez que alguien le pide a ChatGPT que le recomiende un producto, compare precios o le ayude a decidir qué comprar, existe la posibilidad de que esa conversación termine en un clic hacia una tienda en línea real. Ese tipo de recomendación, antes territorio casi exclusivo de un buscador como Google o de la publicidad en redes sociales, se ha convertido en uno de los canales de más rápido crecimiento para el comercio electrónico.

De acuerdo con cifras de Tiendanube México, plataforma de e-commerce que te permite crear una tienda online, el tráfico que ChatGPT, Gemini, Claude y otros modelos de inteligencia artificial dirigen hacia las tiendas en línea creció 396% interanual, una multiplicación casi por cinco, tomando en cuenta el 100% inicial.

Publicidad

David Soto, gerente de marketing de producto de Tiendanube México, explica en entrevista con Expansión que ese tráfico ya está desplazando a la búsqueda orgánica tradicional como fuente de visitas a las tiendas que opera la plataforma.

Pero llegar a la tienda no es lo mismo que comprar algo en ella, y ahí es donde el panorama se matiza. De cada 100 visitas que llegan a una tienda de Tiendanube por recomendación de un agente de IA, solo entre tres y cinco terminan en una compra concretada; es lo que en la industria se conoce como tasa de conversión, es decir, qué proporción de las visitas se traduce efectivamente en una venta, y no solo en una consulta o una mirada al catálogo.

El fenómeno no es exclusivo de México ni de Tiendanube, Adobe Analytics, una de las firmas de analítica web más utilizadas por el comercio minorista, documentó un crecimiento casi idéntico, del 393% interanual, en el tráfico proveniente de inteligencia artificial hacia sitios de retail en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026.

Detrás de ambos crecimientos está la expansión acelerada del uso de estas herramientas. ChatGPT, por ejemplo, alcanzó 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, más del doble que los 400 millones que tenía un año antes, según datos de OpenAI, que además calcula que la plataforma recibe cerca de 50 millones de consultas relacionadas con compras al día, equivalentes a 2% de todas las conversaciones que se tienen en la herramienta.

Lo que todavía no ocurre ni en Tiendanube ni en el mercado que documenta Adobe, es que el ciclo completo de compra, desde que el usuario pregunta hasta que paga, se resuelva por completo dentro del propio agente de IA, sin que la persona tenga que salir de esa conversación. Hoy, la venta se sigue concretando en la tienda, con intervención humana en el paso final.

Soto estima que ese siguiente salto con un checkout completamente autónomo, donde el agente pueda ejecutar la compra sin que el usuario tenga que hacer ese último clic podría empezar a estar disponible hasta 2027.

Publicidad

La otra adopción: la de las tiendas, no la de los compradores

Mientras los usuarios comienzan a utilizar estos asistentes para descubrir productos y decidir qué adquirir, del otro lado los comercios también están acelerando su adopción. Para Soto, ese entusiasmo de los vendedores es, en cierta medida, un adelanto de lo que podría ocurrir con los propios compradores conforme estas herramientas ganen capacidad para completar más etapas del proceso de compra.

De las 180,000 tiendas que Tiendanube opera en América Latina, alrededor de 95,000 ya utilizan activamente alguna función de inteligencia artificial. Según el directivo, muchos de esos negocios ya recurrían a herramientas como ChatGPT para resolver tareas cotidianas antes de que la empresa incorporara Lumi, un asistente de inteligencia artificial integrado de forma nativa en su plataforma. La apuesta, explica, fue acercar esas capacidades directamente a las tiendas, sin necesidad de instalar herramientas adicionales y con acceso al contexto de cada negocio

Según estimaciones internas de la compañía, esas herramientas ahorraron 900 millones de horas de trabajo entre sus clientes en los últimos meses, calculadas a partir del tiempo que antes tomaban tareas como actualizar catálogos u optimizar el SEO. En un terreno más cercano a la venta directa, la función de recuperación de carritos abandonados de Chat Nube, el asistente integrado a WhatsApp e Instagram de Tiendanube, atribuye un incremento cercano a 30% en ventas recuperadas, aunque Soto aclara que todavía no existe una métrica homogénea porque la adopción sigue en una etapa temprana.

A juicio de Soto, esa adopción temprana por parte de los comercios anticipa el siguiente paso del comercio electrónico, con consumidores que deleguen cada vez más decisiones de compra a un agente de inteligencia artificial.

Aunque ese escenario todavía requiere la aprobación final de una persona, la Asociación Mexicana de Venta Online sostiene que las empresas deberán empezar a prepararse para competir no solo por la atención de los consumidores, sino también por la de los propios agentes de IA, que priorizan información estructurada, disponibilidad de inventario, precios consistentes y reputación verificable al momento de recomendar un producto.

Publicidad

Tags

e-commerce Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad