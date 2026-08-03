ChatGPT quintuplicó las visitas a tiendas en línea, pero el e-commerce aún depende de la decisión de los humanos

David Soto, gerente de marketing de producto de Tiendanube México, explica en entrevista con Expansión que ese tráfico ya está desplazando a la búsqueda orgánica tradicional como fuente de visitas a las tiendas que opera la plataforma.

Pero llegar a la tienda no es lo mismo que comprar algo en ella, y ahí es donde el panorama se matiza. De cada 100 visitas que llegan a una tienda de Tiendanube por recomendación de un agente de IA, solo entre tres y cinco terminan en una compra concretada; es lo que en la industria se conoce como tasa de conversión, es decir, qué proporción de las visitas se traduce efectivamente en una venta, y no solo en una consulta o una mirada al catálogo.

El fenómeno no es exclusivo de México ni de Tiendanube, Adobe Analytics, una de las firmas de analítica web más utilizadas por el comercio minorista, documentó un crecimiento casi idéntico, del 393% interanual, en el tráfico proveniente de inteligencia artificial hacia sitios de retail en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026.

Detrás de ambos crecimientos está la expansión acelerada del uso de estas herramientas. ChatGPT, por ejemplo, alcanzó 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, más del doble que los 400 millones que tenía un año antes, según datos de OpenAI, que además calcula que la plataforma recibe cerca de 50 millones de consultas relacionadas con compras al día, equivalentes a 2% de todas las conversaciones que se tienen en la herramienta.

Lo que todavía no ocurre ni en Tiendanube ni en el mercado que documenta Adobe, es que el ciclo completo de compra, desde que el usuario pregunta hasta que paga, se resuelva por completo dentro del propio agente de IA, sin que la persona tenga que salir de esa conversación. Hoy, la venta se sigue concretando en la tienda, con intervención humana en el paso final.

Soto estima que ese siguiente salto con un checkout completamente autónomo, donde el agente pueda ejecutar la compra sin que el usuario tenga que hacer ese último clic podría empezar a estar disponible hasta 2027.