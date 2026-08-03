No quiere venderse en supermercado o farmacias: la marca dermocosmética que apuesta por mercado premium

La expansión de la medicina estética está modificando la relación entre médicos, pacientes y fabricantes de cosméticos.
Para los dermatólogos y especialistas, la consulta dejó de concluir cuando termina un procedimiento. Cada vez es más frecuente que el tratamiento continúe en casa mediante productos diseñados para limpiar, regenerar, hidratar o proteger la piel.
Ese modelo ha convertido al consultorio en un nuevo canal de comercialización para la industria.
“Nuestros productos son coadyuvantes, después de que se aplica el botox o se realiza un peeling o de algún tratamiento más invasivo porque tenemos productos que regeneran la piel y líneas que van desde la limpieza, la hidratación, regeneración de pigmentantes, protección y capilares. Todos van en ese sentido de que el paciente o nuestro cliente final se lleve el producto a casa”, explicó Borman.
La empresa considera que esta tendencia seguirá impulsando la demanda de cosméticos especializados conforme aumente la adopción de procedimientos estéticos en el país.
La innovación se mueve hacia la biotecnología
La especialización del mercado también está redefiniendo el desarrollo de nuevos productos.
En lugar de competir únicamente mediante concentraciones más altas de ingredientes conocidos, la industria incorpora componentes biotecnológicos para complementar tratamientos dermatológicos y mejorar su eficacia sin cruzar la regulación aplicable a los medicamentos.
“Combinamos ingredientes clásicos, como retinol o ácido glicólico, con ingredientes biotecnológicos para aumentar la eficacia de nuestros productos. No sólo hablamos de concentración, hablamos de eficacia”, explicó Mónica Lizondo, fundadora y responsable del desarrollo de las formulaciones de Segle Clinical.
Factores de crecimiento, péptidos, células madre vegetales y estudios sobre microbiota y longevidad celular comienzan a incorporarse a las formulaciones como parte de la siguiente etapa de innovación del sector.
Para Lizondo, este avance no sustituirá a la cosmética tradicional, sino que reforzará su papel dentro de los tratamientos médicos.
“La cosmética no va a morir. Va a acompañar al médico estético y al dermatólogo en los procedimientos pre y post estéticos”, aseguró.
La inversión de 1.5 millones de euros financiará el crecimiento de Segle Clinical en México durante los próximos años. La compañía busca ampliar su cobertura fuera de la Ciudad de México mediante una red que actualmente integra ocho distribuidores regionales y que espera aumentar a al menos diez antes de que concluya el año.