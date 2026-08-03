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Segle Clinical apuesta por el canal médico para acelerar su expansión en México

La firma española apuesta por un canal de venta basado en la recomendación médica para crecer entre 20 y 25% anual en México, en un mercado donde la medicina estética impulsa la demanda de productos premium.
lun 03 agosto 2026 03:57 PM
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No quiere venderse en supermercado o farmacias: la marca dermocosmética que apuesta por mercado premium
Los productos dermocosméticos apuntan al desarrollo de un mercado premium en México. (Foto: Mizina/Getty Images.)

La española Segle Clinical encontró en México un mercado donde su modelo de negocio gana terreno. La compañía incrementó 48% sus ventas durante 2025 y ahora proyecta mantener un crecimiento anual de entre 20 y 25% en los próximos cinco años, respaldada por una inversión de 1.5 millones de euros destinada a expandir su operación y ampliar su cobertura en el país.

Detrás de ese crecimiento no está una mayor presencia en supermercados o tiendas departamentales, sino una estrategia que rompe con el modelo tradicional de la industria de la belleza. La empresa decidió concentrarse en clínicas dermatológicas, consultorios médicos y farmacias especializadas, un canal donde la recomendación del especialista pesa más que la publicidad o la exhibición en anaqueles.

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La apuesta responde a una transformación más amplia del mercado del cuidado de la piel. Conforme la medicina estética gana terreno en México, también cambia la forma en que los consumidores llegan a este tipo de productos: cada vez es más común que el dermatólogo o el médico estético no solo realice un procedimiento, sino que recomiende una rutina para prolongar sus resultados.

Ese cambio ha abierto una oportunidad para compañías que buscan diferenciarse mediante formulaciones con respaldo científico formal que y una distribución más selectiva.

“Nuestro canal de distribución es exclusivo. Nosotros no vendemos en retail. Es una marca premium de precio accesible, pero nuestros canales de distribución son clínicas y farmacias dermatológicas. Nos gusta que nuestros productos los recomiende alguien especializado en el cuidado de la piel”, explicó Verena Borman, directora de Segle Clinical México.

La estrategia permitió que México se convirtiera en uno de los mercados de mayor crecimiento para la empresa dentro de América Latina.

“Nuestro crecimiento en México durante el año pasado fue de 48%, mientras que los años anteriores este indicador registró avances de entre 15 y 20%. Para los próximos cinco años, la proyección es mantener un crecimiento de entre 20 y 25% anual”, dijo Borman en entrevista con Expansión.

Un mercado que se especializa

El crecimiento de Segle Clinical ocurre en un mercado que continúa expandiéndose, aunque a un ritmo moderado.

De acuerdo con Grand View Research el mercado mexicano de productos para el cuidado de la piel generó 5,639.6 millones de dólares en ingresos durante 2025 y alcanzará 7,321.7 millones de dólares en 2033, equivalente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3.1% entre 2026 y 2033.

Sin embargo, el atractivo para empresas como Segle Clinical no está únicamente en el aumento del mercado, sino en la evolución de sus consumidores. La demanda se desplaza hacia productos especializados, con ingredientes de eficacia comprobada y recomendaciones personalizadas, un segmento dispuesto a pagar más por soluciones diferenciadas.

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La expansión de la medicina estética está modificando la relación entre médicos, pacientes y fabricantes de cosméticos.

Para los dermatólogos y especialistas, la consulta dejó de concluir cuando termina un procedimiento. Cada vez es más frecuente que el tratamiento continúe en casa mediante productos diseñados para limpiar, regenerar, hidratar o proteger la piel.

Ese modelo ha convertido al consultorio en un nuevo canal de comercialización para la industria.

“Nuestros productos son coadyuvantes, después de que se aplica el botox o se realiza un peeling o de algún tratamiento más invasivo porque tenemos productos que regeneran la piel y líneas que van desde la limpieza, la hidratación, regeneración de pigmentantes, protección y capilares. Todos van en ese sentido de que el paciente o nuestro cliente final se lleve el producto a casa”, explicó Borman.

La empresa considera que esta tendencia seguirá impulsando la demanda de cosméticos especializados conforme aumente la adopción de procedimientos estéticos en el país.

La innovación se mueve hacia la biotecnología

La especialización del mercado también está redefiniendo el desarrollo de nuevos productos.

En lugar de competir únicamente mediante concentraciones más altas de ingredientes conocidos, la industria incorpora componentes biotecnológicos para complementar tratamientos dermatológicos y mejorar su eficacia sin cruzar la regulación aplicable a los medicamentos.

“Combinamos ingredientes clásicos, como retinol o ácido glicólico, con ingredientes biotecnológicos para aumentar la eficacia de nuestros productos. No sólo hablamos de concentración, hablamos de eficacia”, explicó Mónica Lizondo, fundadora y responsable del desarrollo de las formulaciones de Segle Clinical.

Factores de crecimiento, péptidos, células madre vegetales y estudios sobre microbiota y longevidad celular comienzan a incorporarse a las formulaciones como parte de la siguiente etapa de innovación del sector.

Para Lizondo, este avance no sustituirá a la cosmética tradicional, sino que reforzará su papel dentro de los tratamientos médicos.

“La cosmética no va a morir. Va a acompañar al médico estético y al dermatólogo en los procedimientos pre y post estéticos”, aseguró.

La inversión de 1.5 millones de euros financiará el crecimiento de Segle Clinical en México durante los próximos años. La compañía busca ampliar su cobertura fuera de la Ciudad de México mediante una red que actualmente integra ocho distribuidores regionales y que espera aumentar a al menos diez antes de que concluya el año.

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