No quiere venderse en supermercado o farmacias: la marca dermocosmética que apuesta por mercado premium

La apuesta responde a una transformación más amplia del mercado del cuidado de la piel. Conforme la medicina estética gana terreno en México, también cambia la forma en que los consumidores llegan a este tipo de productos: cada vez es más común que el dermatólogo o el médico estético no solo realice un procedimiento, sino que recomiende una rutina para prolongar sus resultados.

Ese cambio ha abierto una oportunidad para compañías que buscan diferenciarse mediante formulaciones con respaldo científico formal que y una distribución más selectiva.

“Nuestro canal de distribución es exclusivo. Nosotros no vendemos en retail. Es una marca premium de precio accesible, pero nuestros canales de distribución son clínicas y farmacias dermatológicas. Nos gusta que nuestros productos los recomiende alguien especializado en el cuidado de la piel”, explicó Verena Borman, directora de Segle Clinical México.

La estrategia permitió que México se convirtiera en uno de los mercados de mayor crecimiento para la empresa dentro de América Latina.

“Nuestro crecimiento en México durante el año pasado fue de 48%, mientras que los años anteriores este indicador registró avances de entre 15 y 20%. Para los próximos cinco años, la proyección es mantener un crecimiento de entre 20 y 25% anual”, dijo Borman en entrevista con Expansión.

Un mercado que se especializa

El crecimiento de Segle Clinical ocurre en un mercado que continúa expandiéndose, aunque a un ritmo moderado.

De acuerdo con Grand View Research el mercado mexicano de productos para el cuidado de la piel generó 5,639.6 millones de dólares en ingresos durante 2025 y alcanzará 7,321.7 millones de dólares en 2033, equivalente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3.1% entre 2026 y 2033.

Sin embargo, el atractivo para empresas como Segle Clinical no está únicamente en el aumento del mercado, sino en la evolución de sus consumidores. La demanda se desplaza hacia productos especializados, con ingredientes de eficacia comprobada y recomendaciones personalizadas, un segmento dispuesto a pagar más por soluciones diferenciadas.