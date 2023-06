Una de las primeras acciones que emprendió fue garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados. Se implementaron protocolos de salud y seguridad en todas las instalaciones de la empresa, se promovió el trabajo remoto y se fomentó la comunicación constante con el personal, brindando apoyo emocional y motivación durante estos tiempos difíciles.

En cuanto a la producción, Román priorizó la fabricación de vehículos más rentables y de alta demanda, ajustando la producción de acuerdo con las necesidades cambiantes de los consumidores. Para fortalecer la posición competitiva de Nissan en el mercado mexicano, se hizo hincapié en la atención al cliente y en brindar una experiencia excepcional desde el primer contacto hasta el servicio postventa.

La filial mexicana de Nissan ahora asegura que ha superado la crisis de los chips que en los últimos tres años limitó su capacidad para abastecer la creciente demanda de vehículos generada tras la pandemia.

Nissan tiene tres plantas de vehículos en México -dos en Aguascalientes y una en Morelos-, con una capacidad conjunta para producir hasta 800,000 unidades al año de modelos clave para la marca en el mercado local. Cuatro de sus cinco modelos más vendidos en el país –Versa, Sentra, March y NP300– se producen en estas plantas.

En 2022, el fabricante japonés ensambló 391,000 unidades, según datos de Inegi. Román dijo en entrevista que prevé que este año la producción alcance las 600,000 unidades, con planes de exportar el 67% de este volumen. "En este momento nuestra producción está a todo lo que da", aseguró el CEO de Nissan Mexicana.

Esta recuperación en los volúmenes de producción se nota en las ventas locales de la marca. Entre enero y mayo, Nissan ha colocado 40,423 unidades, 53.6% más que en el mismo periodo de 2022, cuando llevaba vendidas 26,308, según datos de Inegi.

Tras haber logrado la estabilización de las operaciones de la marca en el mercado local, a partir del 1 de julio de 2023, Román dejará su cargo como presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU, para establecerse en Japón, desde donde dirigirá las estrategias de ventas a nivel mundial y se encargará de liderar la marca Infiniti.

Los aprendizajes de un CEO

Román llegó a México con 10 mantras de liderazgo aprendidos en sus más de 30 años de experiencia en la industria automotriz. Pero la lista se duplicó durante su estancia en el país. En su último encuentro con medios, Román destacó la importancia de amar lo que se hace. Él mismo es un ejemplo de pasión por su trabajo, siendo un ingeniero civil que encontró su verdadera vocación en el manejo de proyectos. Su primer consejo es buscar la satisfacción en la labor diaria, encontrar esa chispa que encienda la motivación y el compromiso.

La mentalidad abierta y la flexibilidad son cualidades fundamentales para enfrentar los desafíos de un entorno globalizado. Román enfatiza la importancia de comprender las diferencias culturales y adaptarse a diversas audiencias en diferentes partes del mundo.

"Nos está pasando, y sobre todo a nivel automotriz, que un día estás en China, otro día estás en Brasil, otro día estás en Japón, otro día estás en Estados Unidos y tienes audiencias diferentes, personas diferentes", dice.

También destaca la necesidad de aprender idiomas -mínimo tres- y desarrollar habilidades de comunicación intercultural para el éxito en un mundo cada vez más conectado. Román dice que siempre hay que tener el pasaporte listo.

El CEO de Nissan Mexicana también resalta la importancia de tomar decisiones basadas en información sólida pero sin esperar a tener el 100% de los datos. En un entorno empresarial en constante cambio, es crucial tener la capacidad de tomar decisiones con un porcentaje razonable de información disponible. Román enfatiza la importancia de confiar en el instinto y el conocimiento acumulado para guiar esas decisiones.

Román reconoce la necesidad de gestionar adecuadamente el tiempo. En su día a día, realiza el balance de cuentas junto a Erika, su asistente. A lo largo del año, tiene más de 3,000 reuniones, algunas de las cuales son altamente productivas, otras son importantes y algunas carecen de relevancia.

El papel del mentor también es fundamental en el desarrollo profesional. Román aconseja buscar mentores, incluso aquellos que puedan ser más jóvenes o pertenecer a generaciones diferentes. La retroalimentación y la perspectiva fresca de un mentor pueden ayudar a ampliar la visión y adaptarse a las nuevas formas de pensar y trabajar.

El CEO destaca la importancia de rodearse de un equipo complementario. Reconoce que nadie puede ser experto en todo y que es esencial contar con personas que puedan aportar habilidades y conocimientos complementarios. Trabajar en conjunto y valorar las fortalezas individuales es fundamental para el éxito empresarial.

También resalta que, a medida que se avanza en su carrera profesional y se sube de nivel, el trabajo se vuelve menos técnico y más de coach. "Ya no es necesario estar tanto en el campo, sino dar dirección al equipo. Indicar el camino hacia el norte, hacia el sur, avanzar rápido o lento. Ese es el valor de la gestión".

Finalmente, Román compartió una lección de una gerente de ventas de un concesionario de la marca con un desempeño excepcional. "Ella le dice a sus empleados: Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te vamos a extrañar". Para Román, este mensaje resume la importancia de la pasión, el compromiso y la actitud positiva en el entorno laboral.

Román dejará el cargo en un par de semanas. Se muda a Japón, donde vivía antes de llegar a México. Entonces él era el responsable global de Datsun. Ahora regresa como vicepresidente senior (SVP) de ventas globales para la corporación y también como cabeza global de Infiniti, la marca premium de Nissan. Su posición como presidente y director general de Nissan Mexicana será ocupada por el mexicano Rodrigo Centeno, quien se desempeñaba como director senior de ventas.

Román destacó que uno de sus principales objetivos al llegar a México fue asegurar que su sucesor fuera de origen mexicano. “Creo que tenemos que reconocer la capacidad que tienen los locales para liderar una operación de la magnitud de Nissan Mexicana. Es la cuarta más importante a nivel global”, concluye Román.