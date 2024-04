¿Qué es lo primero que detectas en un CV para saber si es un buen o mal perfil?

En tu CV, en la primera parte, siempre cuentes con un párrafo donde te describes, cuáles son tus habilidades, cuáles certificaciones tienes, en resumen.

Tener un CV enfocado al puesto que estás buscando es lo que realmente tiene sentido, lo que te va a ayudar a conseguir un empleo.

¿Y una señal en un CV que en cuanto la ves, lo rechazas?

Claro, cuando hay faltas de ortografía, o que la redacción no tiene sentido. No es coherente.Y yo no me voy a poner “a ver, ¿qué está diciendo?” o trata de descifrarlo.

Son esos pequeños detalles los que pueden hacer que tu CV sea más exitoso.

En tu plática comentaste que no debes esperarte a cumplir con todos los requisitos de una vacante ¿por qué?

Siempre anímate. A mí me ha pasado, en cada cambio de puesto, reviso qué me están pidiendo, y siempre digo “bueno, tengo siete de 10 cosas. No importa, ¡vamos!” Y resulta que pasas a entrevista porque tu habilidad de comunicación es muy buena, y el entrevistador nota esa habilidad, y dice “Bueno, quizás no tiene esta parte que me hace falta de la certificación, pero lo compensa con su habilidad de comunicación o conocimiento en otra área”. Siempre es buena idea aventarte.

No todos los entrevistadores son iguales, no todas las empresas son iguales. Al menos yo en TechMahindra, he notado esta flexibilidad de CV. Donde entra gente que no tiene todas las habilidades pero nosotros nos encargamos de darle las habilidades para que sea exitoso en el puesto que va a desempeñar.