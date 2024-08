Me están ofreciendo un ascenso y no me siento listo, ¿cómo lo manejo?

Aisha Hamud, directora de cuentas en Marketing Solutions de LLYC, ha tenido seis ascensos en su carrera profesional. Llegó como becaria a la consultora en 2012 y su primera promoción ocurrió un año después, cuando la nombraron asistente de consultoría.

"Me impactó y me dio miedo porque no tenía experiencia previa. Realmente no sabía nada", confiesa Aisha. La clave para ella fue su disposición a aprender y la red de apoyo que encontró en su entorno laboral. "Lo único que me ayudaba era que tenía ganas de aprender", afirma.

Esta emoción es común en muchos profesionales que son promovidos a puestos de mayor responsabilidad. Sin embargo, el caso de Aisha muestra la importancia que tiene el liderazgo y el apoyo dentro de la organización para superar estas barreras. "Siempre me apoyaron y mi jefa me decía: 'si cometemos un error, lo resolvemos juntas, no te preocupes, yo te ayudo'".