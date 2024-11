Amazon enciende el debate sobre la vuelta a la oficina: ¿renunciar o adaptarse?

Amazon se ha convertido en el último epicentro de un debate global sobre la presencialidad en el trabajo. La compañía ha anunciado que a partir del próximo año exigirá a sus empleados asistir a la oficina cinco días a la semana, eliminando el esquema híbrido de tres días que actualmente tienen.

Esta decisión, respaldada por el presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, no ha estado exenta de controversia. En una reunión con empleados, Jassy aclaró que el cambio no tiene la intención de reducir personal ni es resultado de acuerdos con autoridades municipales, como algunos especulan. “Para nosotros no se trata de un juego de costos. Se trata en gran medida de nuestra cultura y de reforzarla”, aseguró Jassy según una transcripción revisada por Reuters.

La medida ha generado descontento entre los empleados de Amazon, que ven esta política como una de las más restrictivas en comparación con otras empresas tecnológicas. Más de 500 empleados firmaron una carta solicitando a la empresa reconsiderar el plan, argumentando que el trabajo remoto ha probado ser efectivo y que el regreso afectaría desproporcionadamente a trabajadores con responsabilidades familiares o condiciones médicas.