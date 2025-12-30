Tec Santa Fe presenta nuevos Bachelors impartidos en inglés

Las proyecciones respaldan esta apuesta educativa, ya que se estima que el nearshoring podría generar entre 500,000 y dos millones de empleos en México hacia 2030. De ahí la importancia de desarrollar profesionales con una combinación sólida de capacidades técnicas (hard skills) y habilidades personales (soft skills), como el dominio avanzado del inglés u otros idiomas.

El Tec campus Santa Fe sigue construyendo un ecosistema académico que integra experiencia global, vinculación con la industria y una comunidad estudiantil con alta movilidad internacional. Con este enfoque se posiciona como el campus global del Tec, al fomentar la colaboración con empresas transnacionales, fortalecer la educación bilingüe y promover el aprendizaje en entornos multiculturales.

La nueva oferta educativa busca formar profesionales que sean capaces de integrarse a equipos globales, dominar el inglés, comprender las tensiones geopolíticas, anticipar disrupciones tecnológicas y desenvolverse con naturalidad en contextos diversos.

Por ello, los nuevos programas Bachelors fueron diseñados para incorporar proyectos con socios formadores, participación en retos globales y contenidos alineados con estándares internacionales.

Esta expansión fortalece la oferta educativa del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, que ahora está integrada por ocho programas bilingües con visión internacional. Estos nuevos programas se integran a los bachelors ya existentes: B.S in Industrial and Systems Engineering, B.A in Strategy and Business Transformation, B.A in Finance, B.A in Global Business.