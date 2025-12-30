Publicidad

Tec Santa Fe presenta nuevos Bachelors impartidos en inglés

La institución fortalece su compromiso al responder a la necesidad de formar profesionales capaces de integrarse a equipos internacionales.
mar 30 diciembre 2025 08:01 AM
Presentado por: Tecnológico de Monterrey
En la presentación participaron líderes empresariales de sectores en donde destaca el talento joven. (Cortesía)

El desarrollo de talento humano se ha convertido en un factor fundamental en un entorno marcado por los tratados comerciales internacionales y por tendencias globales como el nearshoring. La relocalización de empresas transforma el mercado laboral en México e incrementa la demanda de perfiles especializados.

La formación de profecionistas con visión global es fundamental para sumar a la competitividad de las empresas. Por ello, el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, presentó cuatro nuevos programas Bachelors impartidos completamente en inglés: Architecture, International Relations, Marketing y Mechatronics Engineering.

Las proyecciones respaldan esta apuesta educativa, ya que se estima que el nearshoring podría generar entre 500,000 y dos millones de empleos en México hacia 2030. De ahí la importancia de desarrollar profesionales con una combinación sólida de capacidades técnicas (hard skills) y habilidades personales (soft skills), como el dominio avanzado del inglés u otros idiomas.

El Tec campus Santa Fe sigue construyendo un ecosistema académico que integra experiencia global, vinculación con la industria y una comunidad estudiantil con alta movilidad internacional. Con este enfoque se posiciona como el campus global del Tec, al fomentar la colaboración con empresas transnacionales, fortalecer la educación bilingüe y promover el aprendizaje en entornos multiculturales.

La nueva oferta educativa busca formar profesionales que sean capaces de integrarse a equipos globales, dominar el inglés, comprender las tensiones geopolíticas, anticipar disrupciones tecnológicas y desenvolverse con naturalidad en contextos diversos.

Por ello, los nuevos programas Bachelors fueron diseñados para incorporar proyectos con socios formadores, participación en retos globales y contenidos alineados con estándares internacionales.

Esta expansión fortalece la oferta educativa del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, que ahora está integrada por ocho programas bilingües con visión internacional. Estos nuevos programas se integran a los bachelors ya existentes: B.S in Industrial and Systems Engineering, B.A in Strategy and Business Transformation, B.A in Finance, B.A in Global Business.

Para la institución, esta ampliación contribuirá al posicionamiento de México como un referente en la formación de talento global. Y es precisamente en campus Santa Fe —por su ubicación estratégica, su comunidad estudiantil y su cercanía con sectores clave en el ámbito nacional e internacional— donde este modelo encuentra el entorno ideal para consolidarse.

El anuncio fue acompañado por un panel integrado por líderes empresariales de sectores donde el talento joven tiene un impacto relevante. Carlos Pérez-Gavilán (Gensler México), María Fernanda Ruiz de Esparza (Danone), Jesús Carmona (Schneider Electric México y Centroamérica) y Javier Treviño Cantú (Walmart México y Centroamérica) coincidieron en que las empresas ya no solo buscan especialistas técnicamente capacitados, sino perfiles con pensamiento estratégico, visión global y habilidades para adaptarse a entornos altamente cambiantes.

El fortalecimiento de su oferta educativa con los nuevos Bachelors reafirma el compromiso del Tecnológico de Monterrey de formar profesionales capaces de transformar organizaciones y contribuir al desarrollo del país desde una plataforma global.

