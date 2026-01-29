El costo real de la rotación laboral: reemplazar a un empleado puede costar 150% de su sueldo

México tiene altas tasas de rotación

Para Mariano Miranda, director ejecutivo de Buo, México tiene una de las tasas de rotación más altas de América Latina, especialmente en industrias con mayor volumen de personal.

Veamos los números. Según la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), la tasa de rotación laboral alcanza el 17%, mientras que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cifra asciende a 24.5%, cuando el promedio de sus miembros es de 19.

Un estudio de Market Research reveló que cinco de cada diez organizaciones registraron un alza en la rotación de su personal en 2023, con 60 renuncias por empresa, en promedio.

Según Miranda, los sectores más afectados son el de alimentos y bebidas, retail, hospitalidad, turismo y logística. En el ámbito administrativo, banca, seguros y servicios financieros enfrentan retos similares.

Los motivos de las renuncias son multifactoriales, pero suelen tener tres tendencias principales: un mal liderazgo, el salario o prestaciones insatisfactorias y el ambiente laboral.

Además de los altos índices de rotación, están los retos para encontrar a candidatos.

El Estudio de Remuneraciones 2024-2025 de PageGroup menciona que 20% de las empresas enfrentan una fuerte competencia con otras organizaciones por el mismo talento. Dato relevante considerando que la tasa de desocupación es de 2.4%, según datos de diciembre de 2025 del Inegi, lo que dificulta reemplazar el talento con rapidez.

Por ello, la rotación de personal no es solo un tema para el área de Recursos Humanos, sino un problema de negocio e incluso una fuga de capital.