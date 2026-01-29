Publicidad

El costo real de la rotación laboral: reemplazar a un empleado puede costar 150% de su sueldo

La salida de talento impacta productividad, cultura y resultados financieros, convirtiéndose en uno de los riesgos menos visibles para las empresas.
jue 29 enero 2026 05:55 AM
El costo oculto de la rotación: Perder un empleado cuesta hasta 1.5 veces su salario mensual
“Cuando alguien se va, no solo se pierde talento: se pierde continuidad, velocidad y conocimiento operativo”, dijo Mariano Miranda, CEO de Buo. (skynesher/Getty Images)

La rotación de personal es uno de los retos más costosos para las empresas en México, y también de los menos dimensionados. No solo se trata de la salida de un colaborador, sino de un impacto económico que puede sumar el 1.5 veces del salario mensual de la persona que se va, o incluso más.

Para Buo, empresa de gestión de talento con IA, el enfoque es claro: entender la rotación como un problema estructural de decisiones empresariales, atravesado por las condiciones del sector y factores internos y, sobre todo, el grado de compatibilidad real entre las personas y las organizaciones.

México tiene altas tasas de rotación

Para Mariano Miranda, director ejecutivo de Buo, México tiene una de las tasas de rotación más altas de América Latina, especialmente en industrias con mayor volumen de personal.

Veamos los números. Según la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), la tasa de rotación laboral alcanza el 17%, mientras que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cifra asciende a 24.5%, cuando el promedio de sus miembros es de 19.

Un estudio de Market Research reveló que cinco de cada diez organizaciones registraron un alza en la rotación de su personal en 2023, con 60 renuncias por empresa, en promedio.

Según Miranda, los sectores más afectados son el de alimentos y bebidas, retail, hospitalidad, turismo y logística. En el ámbito administrativo, banca, seguros y servicios financieros enfrentan retos similares.

Los motivos de las renuncias son multifactoriales, pero suelen tener tres tendencias principales: un mal liderazgo, el salario o prestaciones insatisfactorias y el ambiente laboral.

Además de los altos índices de rotación, están los retos para encontrar a candidatos.

El Estudio de Remuneraciones 2024-2025 de PageGroup menciona que 20% de las empresas enfrentan una fuerte competencia con otras organizaciones por el mismo talento. Dato relevante considerando que la tasa de desocupación es de 2.4%, según datos de diciembre de 2025 del Inegi, lo que dificulta reemplazar el talento con rapidez.

Por ello, la rotación de personal no es solo un tema para el área de Recursos Humanos, sino un problema de negocio e incluso una fuga de capital.

¿Cuánto cuesta que alguien se vaya?

De acuerdo con Mariano Miranda, la literatura económica y datos de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional suelen estimar el costo de la rotación entre tres veces el salario mensual para personal operativo, y hasta cinco veces en perfiles administrativos.

Las estimaciones incluyen el reclutamiento, el entrenamiento y otros costos asociados para que el nuevo empleado se integre.

Sin embargo, para Buo, el cálculo es diferente. Para la firma de gestión de talento, el costo de rotación se sitúa en aproximadamente el 1.5 veces del salario mensual del trabajador.

Este número se explica dividiendo los costos en dos categorías principales: los fijos, relacionados a aspectos necesarios para que una persona realice su empleo, como uniformes, equipos o licencias de software, y no necesariamente bajan de inmediato cuando una persona renuncia.

Y en segundo lugar, la pérdida de ingresos, que se manifiesta de forma directa cuando una posición clave queda descubierta o cuando el nuevo ingreso no alcanza el nivel óptimo de desempeño, por lo que contempla el tiempo de reemplazo, la reducción de productividad y la curva de aprendizaje del nuevo elemento.

“El mayor impacto de la rotación no está en el gasto, sino en lo que la empresa deja de producir. (...) Cuando alguien se va, no solo se pierde talento: se pierde continuidad, velocidad y conocimiento operativo”, opina Mariano Miranda.

Buo centra su métrica en este último para saber realmente el impacto económico de las empresas y dónde tienen mayor margen de acción en corto plazo.

“Las empresas siguen subestimando la rotación porque solo ven los costos visibles, no la pérdida de ingresos.”

Perfilamiento ideal: cómo cambiar la perspectiva puede ayudar a reducir la rotación

Entender las razones principales de la rotación laboral es muy necesario, pero insuficiente. Según la experiencia de Buo, un factor clave, que va más allá del salario y la compensación, o el ambiente laboral, es el perfilamiento conductual.

Es una premisa sencilla, pero puede ser esencial. Todas las organizaciones tienen características únicas que hacen que ciertos perfiles prosperen y permanezcan, mientras otros no. Identificar qué valores, competencias, conocimientos y conductas comparten las personas que sí se quedan permite construir un perfil de éxito específico para cada empresa.

Es decir, estudiar qué distingue al personal que ha demostrado interés de permanencia en una empresa, y buscar a personas que coincidan para las futuras vacantes.

No se trata de replicar un estereotipo o sesgos demográficos, sino en aumentar el grado de compatibilidad entre una persona y la organización desde su proceso de contratación.

La teoría tiene fundamento. De acuerdo con el Barómetro de Talento 2025 de Manpower, el Índice de Bienestar es uno de los tres pilares fundamentales para medir la opinión de los trabajadores, y en este se contempla el sentido y propósito, así como la alineación de los valores personales con los empresariales.

A nivel mundial, México reporta altos niveles de sentido y propósito, así como de valores, con un promedio de 88%. Sin embargo, existe una brecha relevante entre la jerarquía. Mientras que los directivos y altos cargos reportan hasta 89% de satisfacción, los trabajadores de primera línea tienen 65%.

Incluso, Manpower identificó que esta es una de las razones por las que la Generación Z está inconforme con sus empleos: “Buscan trabajar en empresas con propósito y coherencia, que permitan expresarse y contribuir a una cultura fuerte y alineada con sus valores personales”, señala la empresa.

Buo apuesta por la compatibilidad desde el inicio, para que la búsqueda de talento sea más efectiva. Para ello utiliza información en tiempo real, de manera específica de cada empresa, región y contexto operativo. Aproximadamente el 15% de la data proviene de datos internos de desempeño y rotación, mientras que el 85% restante se genera directamente a partir de mediciones a los colaboradores.

Estas mediciones se realizan mediante más de 2,000 microherramientas, desplegadas en experiencias móviles de entre cinco y ocho minutos, diseñadas para ser accesibles incluso en entornos con limitaciones tecnológicas. Cada interacción genera entre 100 y 500 puntos de información sobre competencias, conocimientos, valores y comportamientos.

En el proceso de análisis y medición, se utiliza la inteligencia artificial.

¿Hay efectos positivos?

Los resultados de este enfoque son altos. De acuerdo con Mariano Miranda, los clientes de Buo han logrado reducir hasta 80% el tiempo invertido en procesos de reclutamiento, disminuir en 40% sus costos de contratación y acortar el tiempo de cobertura de una vacante de 12–15 días a solo cinco.

En términos estratégicos, se ha observado reducciones de hasta 20% en la rotación. Considerando que cada salida puede costar 1.5 veces el salario del colaborador, el impacto financiero se traduce a varios millones de pesos para organizaciones de mediano y gran tamaño.

Mariano Miranda, CEO de Buo
Mariano Miranda, CEO de Buo

La ventaja de esta alternativa es que no solo se aplica para un proceso inmediato de reclutamiento, sino que brinda información para que las empresas puedan tomar mejores decisiones respecto a su talento.

“Hoy es posible anticipar la rotación antes de que ocurra, si se usan los datos correctos.”

