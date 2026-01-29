La IA presiona el empleo y acelera la polarización laboral

El avance de la inteligencia artificial está reconfigurando el empleo sin una trayectoria única ni un resultado predeterminado. El World Economic Forum (WEF) plantea cuatro futuros posibles del empleo, con efectos distintos sobre productividad, salarios y estabilidad laboral.

La tensión ya se observa en las expectativas empresariales. A nivel global, 54% de los ejecutivos espera que la inteligencia artificial elimine empleos existentes, mientras que solo 24% anticipa la creación de nuevos puestos asociados a esta tecnología.

Los escenarios parten de una misma premisa. La tecnología no define por sí sola el desenlace, pero la diferencia está en la capacidad de adaptación de las personas, de las empresas y de los sistemas educativos.

