Reducción de jornada laboral e impuestos: Asia toma medidas contra el aumento de los combustibles

El petróleo llegó a subir hasta un 30% durante la operativa en Asia. Incluso tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el petróleo alcanzó un nivel de 130,50 dólares por barril, la subida de los precios no fue tan vertiginosa.

Tras unas declaraciones de Donald Trump, en las que aseguró que la guerra en Irán “está casi terminada” y que prevé tomar control del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo cayeron a los 90 dólares en operaciones después del cierre.

Chris Beauchamp, analista de IG, señaló que el pánico que sacudió al mercado petrolero "se calmó temporalmente" pero las "causas profundas" de la brusca subida persisten y esto "garantiza un precio mínimo a corto plazo muy por encima de los máximos anteriores a la guerra”.

Las naciones de Asia Oriental se han visto especialmente golpeadas por el conflicto debido a su dependencia de la energía que viene a través de la ruta marítima clave del Estrecho de Ormuz.

Volver a abrir el estrecho al transporte marítimo es clave para aliviar los precios de la energía para Asia, ya que muchas economías importantes de la región dependen de la energía de Oriente Medio, dijo en entrevista con la BBC Roc Shi de la Universidad Tecnológica de Sydney.

El cierre efectivo de esta vía es una "crisis de la cadena de suministro, no solo un aumento de precios", especialmente para Japón y Corea del Sur, los cuales obtienen la mayor parte de su energía de los estados del Golfo, agregó.

Estas son las medidas que han implementado hasta el momento para lidiar con el aumento en los precios del petróleo.

Medidas financieras

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo que su gobierno "implementaría rápidamente" un límite de precios en los productos de gasolina. El conflicto con Irán ha creado una "carga significativa" en la economía del país, que depende en gran medida de la energía de la región, dijo Lee durante una reunión de emergencia del gabinete.