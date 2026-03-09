Publicidad

Reducción de jornada laboral e impuestos: Asia toma medidas contra el aumento de los combustibles

Los países de esta región son especialmente afectado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, ya que dependen de las importaciones de combustible del Golfo.
lun 09 marzo 2026 06:37 PM
Los viajeros se alinean en una gasolinera en Karachi el 9 de marzo de 2026. Los mercados de valores se desplomaron el 9 de marzo, ya que los precios del petróleo y el gas se dispararon por temores sobre los suministros de Oriente Medio con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán continuando en una segunda semana sin señales de ceder.
Volver a abrir el estrecho de Ormuz al transporte marítimo es clave para aliviar los precios de la energía para Asia (FOTO: ASIF HASSAN/AFP)

La guerra en Irán, los ataques en represalia contra los países del Golfo y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del comercio mundial de pretólro, han generado una disrupción en el mercado energético que comienza a sentirse con fuerza en Asia.

Tras el anuncio del nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo asesinado, como nuevo líder supremo iraní, en sucesión de su padre, Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel y varios países petroleros del golfo Pérsico.

El petróleo llegó a subir hasta un 30% durante la operativa en Asia. Incluso tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el petróleo alcanzó un nivel de 130,50 dólares por barril, la subida de los precios no fue tan vertiginosa.

Tras unas declaraciones de Donald Trump, en las que aseguró que la guerra en Irán “está casi terminada” y que prevé tomar control del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo cayeron a los 90 dólares en operaciones después del cierre.

Chris Beauchamp, analista de IG, señaló que el pánico que sacudió al mercado petrolero "se calmó temporalmente" pero las "causas profundas" de la brusca subida persisten y esto "garantiza un precio mínimo a corto plazo muy por encima de los máximos anteriores a la guerra”.

Las naciones de Asia Oriental se han visto especialmente golpeadas por el conflicto debido a su dependencia de la energía que viene a través de la ruta marítima clave del Estrecho de Ormuz.

Volver a abrir el estrecho al transporte marítimo es clave para aliviar los precios de la energía para Asia, ya que muchas economías importantes de la región dependen de la energía de Oriente Medio, dijo en entrevista con la BBC Roc Shi de la Universidad Tecnológica de Sydney.

El cierre efectivo de esta vía es una "crisis de la cadena de suministro, no solo un aumento de precios", especialmente para Japón y Corea del Sur, los cuales obtienen la mayor parte de su energía de los estados del Golfo, agregó.

Estas son las medidas que han implementado hasta el momento para lidiar con el aumento en los precios del petróleo.

Medidas financieras

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo que su gobierno "implementaría rápidamente" un límite de precios en los productos de gasolina. El conflicto con Irán ha creado una "carga significativa" en la economía del país, que depende en gran medida de la energía de la región, dijo Lee durante una reunión de emergencia del gabinete.

Añadió que Seúl está lista para intervenir con medidas adicionales y ampliar el programa de estabilización de los mercados financieros de 100 millones de won (67,000 millones de dólares) del país si es necesario.

En Tailandia, el primer ministro Anutin Charnvirakul instó a la gente a no almacenar combustible y anunció planes para tomar el precio del diésel durante 15 días. Se formaron largas colas en las gasolineras de todo el país en los últimos días, con suministros agotados en algunos puntos de venta.

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur también advirtió a las empresas petroleras que cualquier intento de aprovechar la crisis será tratado, pidiendo precios "transparentes y justos" después de que el costo de la gasolina aumentara en los últimos días.

El Ministerio de Finanzas de Vietnam dijo que se está preparando para eliminar temporalmente los impuestos sobre las importaciones de combustible.

Reducción de jornadas y cierres de escuelas

En Filipinas, entraron en vigor nuevas medidas destinadas a ahorrar energía.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. anunció el viernes planes para una semana laboral de cuatro días para la mayoría de las oficinas públicas, con la exención de servicios críticos como estaciones de bomberos y hospitales.

Las universidades de Bangladesh también están cerradas a partir del lunes para ahorrar energía, según los medios estatales.

