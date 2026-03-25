Pase Reglamentado UNAM: Fechas y requisitos para quedarse en la primera opción en 2026

Requisitos para el Pase Reglamentado 2026 de la UNAM

El Pase Reglamentado es un mecanismo en el que los estudiantes de bachillerato de la UNAM (ENP y CCH) podrán ingresar a las licenciaturas sin realizar examen de admisión, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Reglamento General de Inscripciones.

En resumen, existen condiciones para dos escenarios:

Para tener derecho al Pase Reglamentado: Haber terminado el bachillerato en cuatro años con un promedio mínimo de siete (7.0).

Tener derecho al Pase, y preferencia en la licenciatura/plantel de elección: Haber terminado el bachillerato en tres años con un promedio mínimo de nueve (9.0).

El Pase Reglamentado no significa que se de un lugar en automático en la carrera y plantel deseado. La asignación depende de la situación escolar del solicitante y la demanda en la licenciatura o sede educativa. Por eso, la UNAM estableció condiciones especiales para aceptar primero a sus alumnos de alto rendimiento.

El trámite podrá solicitarse para el ciclo escolar inmediato posterior para ingresar a la licenciatura, o aplicarlo después. Sin embargo, el tiempo que pasa entre su solicitud también es considerado para su asignación.

Fechas

De acuerdo con la convocatoria del Pase Reglamentado 2026, el cronograma se puede dividir en las siguientes fases y fechas:

Registro - 6 al 15 de abril

Además del Registro de solicitud, se debe responder:

- Examen Diagnóstico de Inglés

- Hoja de Datos Estadísticos

- Pregunta de Discapacidad

Deberá realizarse en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), disponible en https://www.dgae.unam.mx/

En esta misma fase, la UNAM brindará atención presencial sobre aclaraciones del registro, entre el 7 al 15 de abril en el Departamento de Dictámenes y Revisión de Documentos de la Dirección de Certificación y Control Documental (DCyCD) de la DGAE, en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 17:30, de lunes a viernes.

Con el registro se obtendrá una cita para la actualización de fotografía, firma y huella digital.