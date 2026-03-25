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Pase Reglamentado UNAM: Fechas y requisitos para quedarse en la primera opción en 2026

Los estudiantes de preparatoria de la UNAM tienen derecho al Pase Reglamentado, un proceso por el cual podrán acceder a una licenciatura de la universidad.
mié 25 marzo 2026 07:57 PM
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El Pase Reglamentado es un derecho regulado por el Reglamento General de Inscripciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Foto: Dirección General de Comunicación Social (DGCS), UNAM)

Una ventaja de las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM es el Pase Reglamentado, un procedimiento por el cual sus estudiantes pueden acceder a una licenciatura o ingeniería dentro de la universidad, sin necesidad de realizar examen de admisión como el resto de personas.

Este derecho, garantizado por la Legislación Universitaria, no es un acceso completamente directo, sino que tiene requisitos y fechas para su trámite. En 2026, el proceso de solicitud será entre el 6 de abril con el registro, y terminará el 7 de agosto con la inscripción en los planteles.

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Requisitos para el Pase Reglamentado 2026 de la UNAM

El Pase Reglamentado es un mecanismo en el que los estudiantes de bachillerato de la UNAM (ENP y CCH) podrán ingresar a las licenciaturas sin realizar examen de admisión, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Reglamento General de Inscripciones.

En resumen, existen condiciones para dos escenarios:

Para tener derecho al Pase Reglamentado: Haber terminado el bachillerato en cuatro años con un promedio mínimo de siete (7.0).

Tener derecho al Pase, y preferencia en la licenciatura/plantel de elección: Haber terminado el bachillerato en tres años con un promedio mínimo de nueve (9.0).

El Pase Reglamentado no significa que se de un lugar en automático en la carrera y plantel deseado. La asignación depende de la situación escolar del solicitante y la demanda en la licenciatura o sede educativa. Por eso, la UNAM estableció condiciones especiales para aceptar primero a sus alumnos de alto rendimiento.

El trámite podrá solicitarse para el ciclo escolar inmediato posterior para ingresar a la licenciatura, o aplicarlo después. Sin embargo, el tiempo que pasa entre su solicitud también es considerado para su asignación.

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Fechas

De acuerdo con la convocatoria del Pase Reglamentado 2026, el cronograma se puede dividir en las siguientes fases y fechas:

Registro - 6 al 15 de abril

Además del Registro de solicitud, se debe responder:

- Examen Diagnóstico de Inglés
- Hoja de Datos Estadísticos
- Pregunta de Discapacidad

Deberá realizarse en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), disponible en https://www.dgae.unam.mx/

En esta misma fase, la UNAM brindará atención presencial sobre aclaraciones del registro, entre el 7 al 15 de abril en el Departamento de Dictámenes y Revisión de Documentos de la Dirección de Certificación y Control Documental (DCyCD) de la DGAE, en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 17:30, de lunes a viernes.

Con el registro se obtendrá una cita para la actualización de fotografía, firma y huella digital.

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Actualización de fotografía, firma y huella digital - 24 al 30 de abril

Los estudiantes deberán acudir a actualizar sus datos en la fecha y horario indicado en la cita.

En el caso del CCH, también deberán contestar el Examen Diagnóstico de Conocimientos al Egreso y el Cuestionario de Actividad Docente (CAD) en estas fechas.

Revisión de Historia Académica

27 de abril al 17 de junio (ENP)
25 de mayo al 17 de junio (CCH)

Periodo especial de exámenes extraordinarios

18 al 20 de mayo (CCH)
9 de junio (ENP)

Consulta de resultados y obtención de documentos de ingreso - 21 al 31 de julio

El alumnado podrá obtener, entre otros, los siguientes documentos:

- Carta de Asignación y Protesta Universitaria
- Orden de aportación voluntaria

Estos documentos serán necesarios para concluir el trámite de inscripción, disponibles en la Asignación y Protesta Universitaria.

¿Cuántas carreras puedo poner en la UNAM?

El Pase Reglamentado permite dos opciones de carrera . Para la primera opción, los aspirantes podrán seleccionar el área, carrera, sistema educativo y plantel. Esta tendrá prioridad, por lo que se debe seleccionar la licenciatura o ingeniería de más interés para ingresar.

En la primera opción es posible seleccionar carreras de alta demanda, o con prerrequisitos, los cuales deben cumplir según su propia convocatoria. Los datos están disponibles en los instructivos para el ciclo escolar 2026-2027.

En cambio, para la segunda opción, solamente se seleccionará el área, la carrera y el sistema para opciones educativas de baja demanda, sin requisitos adicionales de ingreso y que no se impartan en sedes foráneas o de nueva creación.

Para hacer la selección de carreras, se recomienda revisar la demanda . La UNAM considerará el promedio general de bachillerato y el tiempo en que se terminó el grado, así como el cupo de las carreras para hacer su asignación.

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¿Qué pasa si no me quedé en mi primera opción?

La recomendación es que ambas opciones sean relacionadas con los intereses profesionales, ya que en caso de no ser asignado en la primera, la UNAM le otorgará un espacio en la segunda o en otra en la que el cupo, y la trayectoria académica del aspirante lo permita.

Una vez asignado el espacio, no habrá cambios de planteles o de carrera. Para poder acceder, se tendrá que realizar el concurso de selección en la siguiente convocatoria y obtener el puntaje necesario para la opción educativa.

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