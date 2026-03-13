La UNAM también tiene carreras técnicas en sus prepas, estas son las opciones que solo piden un año de estudio

ETE, las carreras técnicas de la UNAM

La UNAM se ha caracterizado por ofrecer un modelo educativo de bachillerato general, a diferencia de otras instituciones que se acompañan con estudios tecnológicos o con una carrera técnica obligatoria para concluir el nivel de bachillerato.

En el caso de sus ENP o preparatorias, tiene un esquema adicional y totalmente optativo, que integra una formación técnica en 11 diferentes profesiones:

- Técnico en Agencia de Viajes y Hotelería.

- Técnico Auxiliar Bancario.

- Técnico en Computación.

- Técnico Auxiliar en Contabilidad.

- Técnico Auxiliar en Dibujo Arquitectónico.

- Técnico en Enseñanza del Inglés.

- Técnico Auxiliar Fotógrafo, Laboratorista y Prensa.

- Técnico en Histopatología.

- Técnico Auxiliar Laboratorista Químico.

- Técnico Auxiliar Museógrafo Restaurador.

- Técnico Auxiliar Nutriólogo.

Con esta alternativa, solo los estudiantes que decidan inscribirse en alguna de ellas, podrán tener formación especializada a la par de los estudios de bachillerato, al agregar tres horas adicionales diarias para su formación.

Al finalizar su educación, no solo recibirán su certificado del nivel medio superior, sino que también podrán contar con una cédula profesional de nivel técnico.

La oferta educativa no es nueva, sino que tiene origen en la década de 1980, cuando la entonces Directora General de la ENP, Guadalupe Gorostieta y Cadena, comenzó a trabajar en la organización e implementación de este proyecto. Desde su origen, en el diseño de los programas se priorizó el enfoque técnico a través de la práctica.

Los requisitos generales para acceder a ellos es ser alumna(o) de la ENP, estar inscrito en quinto o sexto grado y disponer del tiempo indicado en los horarios, según la carrera técnica que sea.

📢#ETEInforma para los Estudios Técnicos Especializados de LQ, HI y NT @enp_unam pic.twitter.com/hCARv1Dd45 — Estudios Técnicos Especializados_ENP (@ETE_ENP) March 11, 2026

Sin embargo, se debe considerar que no todas las ENP imparten las mismas carreras técnicas. Aunque es posible estudiar en otro plantel, conviene valorar los tiempos de traslado y la disponibilidad del horario para las clases.

¿Cuánto duran las carreras técnicas?

Depende del programa, pero la mayoría consta de un ciclo escolar:

- Técnico Auxiliar Bancario.

- Técnico en Computación.

- Técnico Auxiliar en Contabilidad.

- Técnico Auxiliar en Dibujo Arquitectónico.

- Técnico Auxiliar Fotógrafo, Laboratorista y Prensa.

- Técnico en Histopatología.

- Técnico Auxiliar Laboratorista Químico.

- Técnico Auxiliar Museógrafo Restaurador.

- Técnico Auxiliar Nutriólogo.