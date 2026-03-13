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Carrera

La UNAM también tiene carreras técnicas en sus prepas, estas son las opciones que solo piden un año de estudio

Además de licenciaturas e ingenierías, la UNAM también enseña carreras técnicas en el bachillerato, una alternativa de educación para iniciarse en el mercado laboral.
vie 13 marzo 2026 05:10 PM
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Los Estudios Técnicos Especializados (ETE) son una alternativa disponible en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM para que estudiantes cuenten con una carrera técnica al finalizar su bachillerato. (Foto: 𝕏 / @quimica_unam )

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es reconocida por su gran oferta educativa que consta de 133 licenciaturas e ingenierías. Sin embargo, también ofrece modalidades de educación especializada a nivel medio superior en sus planteles.

Los Estudios Técnicos Especializados (ETE) son una alternativa disponible en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) para iniciarse en un campo vocacional de interés e incluso poder insertarse en el mercado laboral, respaldados con una cédula profesional. Las carreras técnicas van desde campos como auxiliar en contabilidad, dibujo arquitectónico a enseñanza de inglés.

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ETE, las carreras técnicas de la UNAM

La UNAM se ha caracterizado por ofrecer un modelo educativo de bachillerato general, a diferencia de otras instituciones que se acompañan con estudios tecnológicos o con una carrera técnica obligatoria para concluir el nivel de bachillerato.

En el caso de sus ENP o preparatorias, tiene un esquema adicional y totalmente optativo, que integra una formación técnica en 11 diferentes profesiones:

- Técnico en Agencia de Viajes y Hotelería.
- Técnico Auxiliar Bancario.
- Técnico en Computación.
- Técnico Auxiliar en Contabilidad.
- Técnico Auxiliar en Dibujo Arquitectónico.
- Técnico en Enseñanza del Inglés.
- Técnico Auxiliar Fotógrafo, Laboratorista y Prensa.
- Técnico en Histopatología.
- Técnico Auxiliar Laboratorista Químico.
- Técnico Auxiliar Museógrafo Restaurador.
- Técnico Auxiliar Nutriólogo.

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Carrera

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Con esta alternativa, solo los estudiantes que decidan inscribirse en alguna de ellas, podrán tener formación especializada a la par de los estudios de bachillerato, al agregar tres horas adicionales diarias para su formación.

Al finalizar su educación, no solo recibirán su certificado del nivel medio superior, sino que también podrán contar con una cédula profesional de nivel técnico.

La oferta educativa no es nueva, sino que tiene origen en la década de 1980, cuando la entonces Directora General de la ENP, Guadalupe Gorostieta y Cadena, comenzó a trabajar en la organización e implementación de este proyecto. Desde su origen, en el diseño de los programas se priorizó el enfoque técnico a través de la práctica.

Los requisitos generales para acceder a ellos es ser alumna(o) de la ENP, estar inscrito en quinto o sexto grado y disponer del tiempo indicado en los horarios, según la carrera técnica que sea.

Sin embargo, se debe considerar que no todas las ENP imparten las mismas carreras técnicas. Aunque es posible estudiar en otro plantel, conviene valorar los tiempos de traslado y la disponibilidad del horario para las clases.

¿Cuánto duran las carreras técnicas?

Depende del programa, pero la mayoría consta de un ciclo escolar:

- Técnico Auxiliar Bancario.
- Técnico en Computación.
- Técnico Auxiliar en Contabilidad.
- Técnico Auxiliar en Dibujo Arquitectónico.
- Técnico Auxiliar Fotógrafo, Laboratorista y Prensa.
- Técnico en Histopatología.
- Técnico Auxiliar Laboratorista Químico.
- Técnico Auxiliar Museógrafo Restaurador.
- Técnico Auxiliar Nutriólogo.

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Hay otros que tienen duración de dos años:

- Técnico en Computación.
- Técnico en Agencia de Viajes y Hotelería.

En el caso de Técnico en Enseñanza del Inglés, tiene dos programas diferentes: Enseñanza de Inglés, y Superior en Enseñanza de Inglés, ambos con duración de un ciclo escolar.

Según la Coordinación General de Estudios Técnicos Especializados, se deben considerar tres horas de clase diarias adicionales a los cursos regulares de bachillerato.

Conexión en el mercado laboral

Al igual que una licenciatura o una ingeniería, tras egresar, se requiere realizar prácticas profesionales o servicio social como requisito para obtener la cédula profesional.

La UNAM cuenta con un Sistema de Información Automatizado de Servicio Social y Prácticas Profesionales (SIASSyPP) que facilita la búsqueda de vacantes en instituciones públicas y privadas. Esto facilita la inserción en un entorno laboral que les ayudará a los estudiantes a fortalecer sus habilidades técnicas y conocimientos.

Después de completar las 120 horas de práctica profesional, o 480 horas (6 meses) de servicio social, y completar los trámites de titulación, la UNAM emitirá una cédula de nivel técnico con la que se puede ejercer la profesión.

¿Cuánto se gana con una carrera técnica?

La Secretaría de Economía, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, cuenta con algunos datos de sueldos promedios de las profesiones que son impartidas por los ETE de la UNAM.

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Por ejemplo, los técnicos bancarios y de contabilidad pueden percibir un salario mensual entre 6,440 a 6,470 pesos por 39 horas semanales trabajadas. Mientras tanto, aquellos dedicados en agencias de viajes y hotelería pueden percibir 7,120 pesos mensuales, según los reportes más recientes de Data México.

Los técnicos dietistas y nutriólogos reciben menos ingresos en promedio, con apenas 4,270 pesos mensuales.

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UNAM educación Estudiantes

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