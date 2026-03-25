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Economía

Los acuerdos de la 89 Convención Bancaria: más financiamiento y certeza jurídica

Mientras la presidenta pidió a los banqueros aumentar el financiamiento productivo, los reguladores ajustan nuevas reglas para facilitar la digitalización; el gremio pide certeza jurídica.
mié 25 marzo 2026 06:53 PM
convencion bancaria acuerdos
Los bancos y gobierno acordaron dar más financiamiento productivo. (Elizabeth Ruiz)

En la 89 Convención Bancaria , el gremio, el gobierno y los reguladores sostuvieron conversaciones sobre los retos y las necesidades que tiene el país para crecer.

En una reunión de tres días se firmaron acuerdos con el fin de lograr el objetivo del gobierno: aumentar el crédito a pequeñas y medianas empresas así como apoyar a que se acelere la digitalización de los pagos .

Mientras se pedía a la banca que aumentaran a 45% el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, Banco de México (Banxico) emitía la regulación para simplificar los pagos digitales en un intento por combinar CoDi y Dimo.

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Pero, ¿qué dijeron los principales asistentes a la Convención Bancaria?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidente busca que el plan de infraestructura que lanzó rinda frutos por lo que necesitará de la banca para lograr que se financien estos proyectos.

Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana, pues tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más. La mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentar el crédito. ¿De cuánto a cuánto? Del 38% del PIB al 45% del PIB. Nos vamos con una buena noticia que es el compromiso de la banca en México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta mencionó que se requiere trabajar en la digitalización para dar créditos y manifestó su confianza en trabajar junto con la banca. "Evidentemente necesitamos avanzar en la digitalización y todo este proceso para aumentar los créditos", señaló.

El año pasado se presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera, con el que se busca aumentar la digitalización y el acceso al sistema financiero de más personas.

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"En cualquier momento siempre hay que ser optimistas y más si uno es presidente de la República, hay que transmitir siempre optimismo al pueblo de México", dijo.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda, además de dar un mensaje de estabilidad y del buen manejo de las finanzas públicas, destacó que gran parte de la actividad económica se da a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99%de los establecimientos y generan alrededor del 70% del empleo.

"Pero muchas enfrentan todavía limitaciones para acceder al financiamiento competitivo que les permita crecer aceleradamente y consolidarse", dijo.

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Para el secretario, ampliar el acceso al financiamiento para estas empresas no solo fortalecerá la inclusión financiera, permitirá elevar la productividad, ampliar la inversión y consolidar cadenas productivas más robustas en todo el país.

Es por ello que redoblar esfuerzos para que nuestro sistema financiero sea más profundo permitirá que más empresas inviertan, innoven y crezcan, que más empresas inviertan, innoven y crezcan, que más emprendedores transformen ideas en proyectos y que más regiones se integren plenamente al desarrollo económico
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

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Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

El presidente destacó que la fortaleza del sistema financiero debe medirse por su capacidad para financiar mejor a la economía.

México está en una coyuntura ideal para expandir la inversión en infraestructura que incremente la productividad para cerrar brechas regionales y aprovechar oportunidades como el fortalecimiento a las cadenas productivas (...) La banca está llamada a ser parte activa de ese esfuerzo
Ángel Cabrera, presidente de la CNBV

Cabrera destacó que cuando se habla crédito, de digitalización, de innovación o de inclusión financiera, se trata de que las personas y las empresas que requieren un sistema financiero sólido para invertir, crecer, proteger su patrimonio y aprovechar oportunidades.

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"Hablamos también de la capacidad del sistema para traducir estabilidad en oportunidades reales. Esa es la responsabilidad de la Comisión, preservar la estabilidad del sistema financiero y asegurar que su evolución ocurra con integridad, prudencia y visión de largo plazo", dijo.

Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico)

Para la gobernadora del banco central, la innovación tecnológica abre la oportunidad de abatir costos y ampliar la cobertura geográfica de los servicios financieros.

Esto, de acuerdo con la gobernadora, ayuda a que se generen nuevos productos para sectores de la población no atendidos y de evaluar con más precisión los riesgos de crédito para encauzar financiamiento a más proyectos con impacto social positivo.

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Hemos avanzado en un marco normativo propicio para el desarrollo de los mercados financieros, hemos promovido la mayor transparencia, competencia y protección al consumidor en materia de servicios financieros y hemos impulsado un sistema de pagos más seguro, eficiente y barato para toda la población
Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)

El representante de los banqueros dijo que las 300,000 personas que trabajan en la banca en México tienen una misma misión: crecer más para alcanzar un México más próspero y equitativo.

Destacó que para cumplir con el objetivo del Plan México, se definieron cuatro pilares que guiarán el trabajo de los bancos entre 2025 y 2030: educación financiera, empoderamiento del cliente, bancarización y digitalización, e impulso al crédito.

"Sabemos que más que el diagnóstico, que no es nuevo, llevamos décadas hablando de temas muy similares, lo importante es transformar estas ideas en resultados concretos", aseguró.

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En la parte de educación financiera, se está trabajando para incluir esta educación financiera dentro de los planes de estudio de la nueva escuela mexicana, de tal forma que niños y jóvenes, desde temprana edad, desarrollen habilidades financieras que les permitan construir un mejor proyecto de vida.

También se lograron acuerdos para la regulación de la banca sobre todo en prevención de lavado de dinero.

Hoy más que nunca es fundamental que el gobierno y el sector privado continuemos reduciendo barreras y creando incentivos que impulsen la productividad
Emilio Romano, presidente de la ABM

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Convención Bancaria 2026 Claudia Sheinbaum Comisión Nacional Bancaria y de Valores Asociación de Bancos de México Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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