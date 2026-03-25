Los acuerdos de la 89 Convención Bancaria: más financiamiento y certeza jurídica

Pero, ¿qué dijeron los principales asistentes a la Convención Bancaria?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidente busca que el plan de infraestructura que lanzó rinda frutos por lo que necesitará de la banca para lograr que se financien estos proyectos.

Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana, pues tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más. La mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentar el crédito. ¿De cuánto a cuánto? Del 38% del PIB al 45% del PIB. Nos vamos con una buena noticia que es el compromiso de la banca en México Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta mencionó que se requiere trabajar en la digitalización para dar créditos y manifestó su confianza en trabajar junto con la banca. "Evidentemente necesitamos avanzar en la digitalización y todo este proceso para aumentar los créditos", señaló.

El año pasado se presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera, con el que se busca aumentar la digitalización y el acceso al sistema financiero de más personas.

"En cualquier momento siempre hay que ser optimistas y más si uno es presidente de la República, hay que transmitir siempre optimismo al pueblo de México", dijo.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda, además de dar un mensaje de estabilidad y del buen manejo de las finanzas públicas, destacó que gran parte de la actividad económica se da a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99%de los establecimientos y generan alrededor del 70% del empleo.

"Pero muchas enfrentan todavía limitaciones para acceder al financiamiento competitivo que les permita crecer aceleradamente y consolidarse", dijo.

Para el secretario, ampliar el acceso al financiamiento para estas empresas no solo fortalecerá la inclusión financiera, permitirá elevar la productividad, ampliar la inversión y consolidar cadenas productivas más robustas en todo el país.