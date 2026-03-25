Los acuerdos de la 89 Convención Bancaria: más financiamiento y certeza jurídica

Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
El presidente destacó que la fortaleza del sistema financiero debe medirse por su capacidad para financiar mejor a la economía.
México está en una coyuntura ideal para expandir la inversión en infraestructura que incremente la productividad para cerrar brechas regionales y aprovechar oportunidades como el fortalecimiento a las cadenas productivas (...) La banca está llamada a ser parte activa de ese esfuerzo
Ángel Cabrera, presidente de la CNBV
Cabrera destacó que cuando se habla crédito, de digitalización, de innovación o de inclusión financiera, se trata de que las personas y las empresas que requieren un sistema financiero sólido para invertir, crecer, proteger su patrimonio y aprovechar oportunidades.
"Hablamos también de la capacidad del sistema para traducir estabilidad en oportunidades reales. Esa es la responsabilidad de la Comisión, preservar la estabilidad del sistema financiero y asegurar que su evolución ocurra con integridad, prudencia y visión de largo plazo", dijo.
Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico)
Para la gobernadora del banco central, la innovación tecnológica abre la oportunidad de abatir costos y ampliar la cobertura geográfica de los servicios financieros.
Esto, de acuerdo con la gobernadora, ayuda a que se generen nuevos productos para sectores de la población no atendidos y de evaluar con más precisión los riesgos de crédito para encauzar financiamiento a más proyectos con impacto social positivo.
Hemos avanzado en un marco normativo propicio para el desarrollo de los mercados financieros, hemos promovido la mayor transparencia, competencia y protección al consumidor en materia de servicios financieros y hemos impulsado un sistema de pagos más seguro, eficiente y barato para toda la población
Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)
El representante de los banqueros dijo que las 300,000 personas que trabajan en la banca en México tienen una misma misión: crecer más para alcanzar un México más próspero y equitativo.
Destacó que para cumplir con el objetivo del Plan México, se definieron cuatro pilares que guiarán el trabajo de los bancos entre 2025 y 2030: educación financiera, empoderamiento del cliente, bancarización y digitalización, e impulso al crédito.
"Sabemos que más que el diagnóstico, que no es nuevo, llevamos décadas hablando de temas muy similares, lo importante es transformar estas ideas en resultados concretos", aseguró.
En la parte de educación financiera, se está trabajando para incluir esta educación financiera dentro de los planes de estudio de la nueva escuela mexicana, de tal forma que niños y jóvenes, desde temprana edad, desarrollen habilidades financieras que les permitan construir un mejor proyecto de vida.
También se lograron acuerdos para la regulación de la banca sobre todo en prevención de lavado de dinero.
Hoy más que nunca es fundamental que el gobierno y el sector privado continuemos reduciendo barreras y creando incentivos que impulsen la productividad
Emilio Romano, presidente de la ABM