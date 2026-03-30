El Tecnológico de Monterrey empieza a moverse con más consistencia en ese terreno. En la edición más reciente del QS World University Rankings colocó 28 disciplinas entre las mejores del mundo, con 11 dentro del Top 100 y tres en el Top 50, mientras que Mercadotecnia alcanzó el lugar 17 y Administración y Negocios el 22, al tiempo que áreas como Ciencias Sociales y Administración ya se ubican en el sitio 28 global e Ingeniería y Tecnología en el 48.

El avance de esta casa de estudios ocurre dentro de un sistema donde pocas universidades mexicanas logran mantenerse en el radar internacional, de modo que pesa una estructura que no crece al mismo ritmo que otras regiones.

“Cuando se comparan universidades de todo el mundo, todos están tratando de mejorar al mismo tiempo. Muchas instituciones avanzan con inversiones muy fuertes, como las universidades de China o de Medio Oriente, por lo que el comparativo siempre se mueve”, explica Javier Guzmán, vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey.

Ahí aparece una de las primeras brechas, porque México no está necesariamente detenido, pero sí avanza a otra velocidad. El contraste se observa en volumen, ya que más de 6,000 instituciones buscan posicionar sus disciplinas en estos listados y menos de 2,000 lo consiguen, por lo que estar dentro ya implica un filtro alto, aunque escalar posiciones exige algo más complejo que buenos programas académicos.

El punto crítico está en la investigación, no solo en cuánto se produce sino en qué tanto se usa, esto es, las citaciones, que reflejan si otros académicos retoman ese trabajo, siguen siendo un indicador donde los países líderes mantienen ventaja, por ello no es casual que China o economías del Medio Oriente hayan escalado en los rankings en pocos años, ya que existe una apuesta directa por ciencia, innovación y transferencia de conocimiento.