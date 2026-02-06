Carreras de la UNAM con sueldos mayores a 20,000 pesos con menos de 50 solicitantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución pública de educación superior más grande del país, y también una de las más solicitadas por los estudiantes. Medicina, Derecho, Contaduría o Arquitectura suelen ser las licenciaturas más demandadas, pero no lo son todo.
Hay carreras con poca demanda, pero que ofrecen sueldos competitivos superiores a 20,000 pesos mensuales, según las estimaciones.
Para realizar la siguiente selección, Expansión se basó en la demanda de 2025, y su relación con la oferta de lugares para 2026, así como las estimaciones de sueldo promedio de diferentes fuentes, principalmente en el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en Compara Carreras 2025.
Se considera que el salario promedio mensual de la población ocupada en México es de 10,920 pesos.
Carreras mejor pagadas y menos solicitadas de la UNAM
Si bien la UNAM es famosa por la alta demanda de carreras clásicas como Medicina, Derecho o Administración, la institución cuenta con 133 programas de estudio de los cuales destacan por tener poca competencia académica y tener mercados económicos que prometen buenos salarios.
Entre ellas, destacan las siguientes carreras:
Ciencia de Materiales Sustentables
Esta es una propuesta educativa única de la UNAM, que busca que los estudiantes tengan conocimientos sobre la preparación de materiales sin perder de vista su impacto social y económico.
En 2025 obtuvo una demanda de 37 personas, mientras que la oferta es de 44 lugares, misma que se mantiene para este año. Sin embargo, solo se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, Michoacán.
En el ciclo 2023-2024, el 55% del alumnado fue compuesto por mujeres y el otro 45% por hombres.
De acuerdo con la institución, busca formar profesionales que puedan trabajar en el sector industrial, tanto en organismos como empresas como Telmex, Pemex o Comex; o desempeñarse en entidades gubernamentales como las secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o en la academia, en centros de investigación sobre materiales.
Debido a su enfoque especializado, hay pocas referencias sobre los sueldos. De acuerdo con Mextudia, el salario de un Ingeniero en Materiales Sustentables puede ser de 30,000 pesos, pero profesionales con más experiencia pueden obtener ingresos de hasta 60,000 pesos.
Por su parte, Estudios y Profesiones en México estima que los salarios están entre 20,000 y 25,000 pesos, y cuando se cuenta con mayor experiencia, asciente hasta 50,000 pesos.
La UNAM ofrece una alternativa técnica, para obtener un Diploma Técnico Profesional en Análisis del Impacto Ambiental de los Materiales, así como la licenciatura completa con dos áreas de profundización, una para desarrollo tecnológico y la segunda para mejoramiento ambiental.
Ciencias Ambientales
Ante un contexto de crecimiento poblacional e industrial y demanda de energía, se requiere de expertos que tengan bases científicas para proteger los recursos naturales y los ecosistemas. Esta carrera ofrece esta salida, de las cuales solo pocos estuvieron interesados en estudiarla.
Actualmente se puede estudiar en la ENES Morelia y en Mérida, Yucatán; donde tuvieron una demanda de 48 y 49 personas. La oferta de lugares es de 50 y 40 estudiantes, respectivamente.
En el ciclo 2023-2024, el 67% del alumnado fue compuesto por mujeres y el otro 33% por hombres.
De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ecología y Ciencias Ambientales tiene un salario promedio de 23,295 pesos mensuales, y es la 15° carrera mejor pagada del país.
Si se cuenta con un posgrado, el incremento salarial puede ser de 133.94%, con un promedio de 26,280 pesos.
Sin embargo, Glassdor e Indeed, sitios líderes en el sector laboral, indican promedios menores, de 16,121 pesos.
La UNAM señala que existen tres áreas relevantes en su mercado laboral: la investigación, la gestión y la docencia. La consultoría y evaluación en impacto ambiental será una de las actividades solicitadas en el campo.
Esta es una de las carreras con menor demanda a comparación con otras de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El año pasado contó con una demanda de 122 personas para 24 lugares, mismos que se mantienen en este año.
No obstante, su atención ha disminuido, ya que para el ciclo escolar 2023-2024, la demanda fue de 214. En ese ciclo, por cada 4 estudiantes que la solicitaron, uno se quedó.
El 16% de su alumnado está compuesto por mujeres, y el 84% por hombres.
Esta carrera prepara a profesionales que sean capaces de proyectar, dirigir y administrar la explotación y comercialización de minerales en la naturaleza, y aprovecharlos de manera óptima en beneficio de la sociedad.
De acuerdo con el IMCO, es la 13° carrera mejor pagada en México, con un salario promedio de 23,620 pesos mensuales. En caso de poseer un posgrado, el promedio aumenta a 39,717 pesos.
Indeed y Glassdor estiman un promedio de 21,371 pesos mensuales.
El campo laboral puede ser tanto en el sector público como privado, desde dependencias como las secretarías Economía, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Fideicomiso de Fomento Minero, y el Servicio Geológico Mexicano, así como empresas privadas que se dediquen en el sector.
Ingeniería Geofísica
Esta carrera comparte la misma industria que la anterior, y también tiene coincidencias respecto a la demanda y oferta.
Para el ciclo 2023-2024, la demanda general fue de 182, pero para 2025 bajó a 103 solicitudes. Tanto para el año pasado como en 2026, solo hay 22 lugares en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
El ingeniero geofísico no solo participa en la exploración de minerales, sino de los demás en los demás recursos energéticos como los hidrocarburos y los hidrológicos, por lo que existe un mercado laboral tanto en el ámbito privado como gubernamental.
Organizaciones como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Geológico Mexicano, el Servicio Sismológico y Meteorológico nacionales, y en las secretarías de Energía, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social, pueden ser fuentes de trabajo.
En ese sentido, el IMCO estima un salario promedio de 23,620 pesos mensuales. En caso de poseer un posgrado, el promedio aumenta a 39,717 pesos.
La Arquitectura y el Urbanismo son disciplinas esenciales para la planificación y desarrollo de los espacios sociales, pero a la hora de elegir una profesión, la mayoría se inclina por la primera, aunque haya un gran campo laboral en la segunda.
De acuerdo con la UNAM, Arquitectura tuvo una demanda de 5,571 personas para los 250 espacios de la Facultad de Arquitectura en 2025, mientras que Urbanismo tuvo 204 para 25 lugares en la misma sede. Las dos mantienen el mismo espacio para los solicitantes este año.
Según las estimaciones del IMCO, el salario promedio mensual en ambos campos es de 24,874 pesos mensuales, y es la octava profesión mejor pagada en México. En caso de tener un posgrado, los ingresos promedios aumentan a 30,243 pesos mensuales.
Glassdor estima salarios entre 21,000 y 26,000 pesos mensuales.
¿Cuáles son las tendencias en el mercado laboral?
De acuerdo con el Informe sobre el futuro del empleo 2025, del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el mercado laboral tendrá una gran transformación estructural impulsada por la tecnología, la sostenibilidad y los cambios demográficos.
Al respecto, las profesiones relacionadas con la transición verde y la sustentabilidad se encuentran entre las de mayor crecimiento entre 2025-2030, impulsadas por los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Varias de las ocupaciones relacionadas directamente con la energía limpia y la protección del medio ambiente están entre los 15 empleos con más rápido crecimiento a nivel mundial, como Ingenieros ambientales o en energías renovables.
Funciones como Especialistas en Sostenibilidad, Profesionales de Protección Ambiental serán clave en industrias energéticas, agricultura, minería e infraestructura.
Adicionalmente, el avance tecnológico también demanda a profesionales en inteligencia artificial y procesamiento de información, robótica y diseñadores de UI/UX.