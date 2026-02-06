Carreras de la UNAM con sueldos mayores a 20,000 pesos con menos de 50 solicitantes

Para realizar la siguiente selección, Expansión se basó en la demanda de 2025, y su relación con la oferta de lugares para 2026, así como las estimaciones de sueldo promedio de diferentes fuentes, principalmente en el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en Compara Carreras 2025.

Se considera que el salario promedio mensual de la población ocupada en México es de 10,920 pesos.

Carreras mejor pagadas y menos solicitadas de la UNAM

Si bien la UNAM es famosa por la alta demanda de carreras clásicas como Medicina, Derecho o Administración, la institución cuenta con 133 programas de estudio de los cuales destacan por tener poca competencia académica y tener mercados económicos que prometen buenos salarios.

Entre ellas, destacan las siguientes carreras:

Ciencia de Materiales Sustentables

Esta es una propuesta educativa única de la UNAM, que busca que los estudiantes tengan conocimientos sobre la preparación de materiales sin perder de vista su impacto social y económico.

En 2025 obtuvo una demanda de 37 personas, mientras que la oferta es de 44 lugares, misma que se mantiene para este año. Sin embargo, solo se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, Michoacán.

En el ciclo 2023-2024, el 55% del alumnado fue compuesto por mujeres y el otro 45% por hombres.

De acuerdo con la institución, busca formar profesionales que puedan trabajar en el sector industrial, tanto en organismos como empresas como Telmex, Pemex o Comex; o desempeñarse en entidades gubernamentales como las secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o en la academia, en centros de investigación sobre materiales.

Debido a su enfoque especializado, hay pocas referencias sobre los sueldos. De acuerdo con Mextudia, el salario de un Ingeniero en Materiales Sustentables puede ser de 30,000 pesos, pero profesionales con más experiencia pueden obtener ingresos de hasta 60,000 pesos.

Por su parte, Estudios y Profesiones en México estima que los salarios están entre 20,000 y 25,000 pesos, y cuando se cuenta con mayor experiencia, asciente hasta 50,000 pesos.

La UNAM ofrece una alternativa técnica, para obtener un Diploma Técnico Profesional en Análisis del Impacto Ambiental de los Materiales, así como la licenciatura completa con dos áreas de profundización, una para desarrollo tecnológico y la segunda para mejoramiento ambiental.