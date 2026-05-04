Más IA, mismo desgaste: la tecnología automatiza, pero no reduce la carga laboral real

“Me permite ser más productivo porque puedo estar haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo”, dijo a Expansión desde Seattle, Estados Unidos.

Sin embargo, esto mismo pasa factura, ya que realizar múltiples tareas le provoca mayor cansancio, que cuando trabajaba sin utilizar la inteligencia artificial.

“Estoy haciendo más cosas en el mismo periodo y eso me lleva a un desgaste mayor.”

Paradoja de la IA: mientras busca aumentar la productividad, también sube el cansancio

No es un caso aislado; existe una correlación entre cómo se ha transformado el trabajo tras la implementación de la IA en el proceso.

Investigadoras de la Universidad de California, en Berkeley, llegaron a esta conclusión después de un análisis de ocho meses en una empresa de tecnología en India. Partieron con la premisa de que la IA ahorraría entre el 20 y 40% del tiempo laboral para ser destinado a la creatividad, pero pasó lo contrario.

"En lugar de que la IA libere tiempo para el ocio o el pensamiento creativo profundo, descubrimos que tiende a llenar cada momento libre con más trabajo", señalan las autoras.

Según el estudio, los empleados – desarrolladores de software y profesionales técnicos – intensificaban sus ritmos de trabajo al asumir más tareas, mientras la IA realizaba otras asignaciones, tal y como sucede con Joshua:

“La IA sí simplifica las cosas, pero al mismo tiempo hace que empieces a hacer más.”

En el caso de los trabajadores del estudio, sus actividades diarias aumentaron, ya que asumieron más responsabilidades por la rapidez en que pudieron completarse con la IA, lo que generó “un nuevo estándar” de trabajo de alta velocidad y dependencia de la herramienta para mantener el ritmo.