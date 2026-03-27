Actualizarte en habilidades digitales, una oportunidad para mejorar tus ingresos en más de 100%
Tanto las personas que buscan trabajo como las que ya cuentan con uno, deben tomar en cuenta que si toman cursos, diplomados o talleres enfocados en tecnologías, pueden aumentar sus ingresos salariales.
Terminar una carrera universitaria es insuficiente para un entorno laboral donde el uso de la Inteligencia Artificial (IA) se incrementa en más empresas. Ante ello, la constante capacitación en el uso de las nuevas tecnologías que se pueden obtener con diplomados, talleres o cursos, representan una oportunidad para incrementar los ingresos salariales hasta en más de 100%.
Los perfiles con conocimientos en programación, análisis de datos o IA tienen mayores posibilidades de tener un mejor ingreso; aunque también tienen oportunidades los profesionales que se enfocan en áreas sociales y deciden actualizarse.
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Título Universitario vs habilidades digitales
El director de crecimiento y estrategia de Codifin, Mario Emilio Beteta, asegura que las empresas valoran más las competencias y habilidades prácticas que los certificados formales. Hablando en porcentajes, para que un empleador decida incorporar a un talento a la empresa, se pondera 60% las habilidades y un 40% el título universitario, lo que representa un desafío para quienes terminan una carrera.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirma que México tiene una de las tasas más bajas de estudiantes titulados a nivel universitario con apenas el 23% de jóvenes adultos, además de que otro 41% que no concluye el bachillerato.
Hablando de ingresos, y de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las personas con licenciatura ganan aproximadamente 81% más que quienes solo concluyeron la educación media superior.
Para el directivo de Codifin es difícil encontrar perfiles con títulos específicos, por lo que el respaldo de saber usar la herramienta pesa más que un diploma. Además de que el sistema educativo se debe ampliar en las áreas tecnológicas: “En la industria estamos viendo que 76% de las empresas ven una desconexión constante entre la oferta educativa que hay y las necesidades del mercado laboral”.
En entrevista, el experto recomienda tomar cursos gratuitos de las principales plataformas como Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).
¿Cuánto subiría mi salario si me actualizo?
Mario Emilio Beteta refiere que, con base a Codifin, la gente que implementa o sabe adaptar estas tecnologías y dar casos de éxito dentro de su entrevistas de trabajo, puede incrementar su salario hasta 137%.
“Y aquí hay otro dato: si incorporan el inglés, el salario puede incrementarse hasta 250%”, dice.
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El experto asegura que existe una brecha entre los planes universitarios actuales y el desarrollo de la IA de hasta 90%, por lo que las carreras enfocadas a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), por sus siglas en inglés, son las que más valor ganan, ya que proporcionan los fundamentos necesarios para adoptar nuevas herramientas.
Sin embargo, las personas que decidieron estudiar un área social, también deben actualizarse, porque la IA obliga a los trabajadores a usar más su pensamiento crítico e instinto humano para tomar decisiones constructivas para el negocio, y no tanto verla como un agente que desplazará al trabajador.
“Algo que nosotros empujamos como una agencia de reclutamiento, es que vemos transformaciones digitales de grandes empresas en donde lo que termina pasando es que la IA te obliga o te empuja a tu parte más humana”, dice.
Otro de los factores que consideran los reclutadores de talento, es que exista un deseo constante por aprender nuevas habilidades y que no esperen que en las empresas se les enseñe todo.
“El interés de las personas de seguirse actualizando, especialmente cuando ya hay muchas herramientas de manera gratuita que nos permiten tener este diferenciador”, destaca el directivo.
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La más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de Talento Tecnológico de Experis, la división especializada en TI de ManpowerGroup, menciona que el optimismo de los empleadores del sector de Tecnologías de la Información (TI) proyecta una tendencia neta de empleo del 40% para el periodo abril-junio de 2026.
Esto representa un crecimiento significativo de 25 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. De acuerdo con la encuesta, que recabó la opinión de más de 4,600 empleadores del sector tecnológico y de servicios de TI en 42 países, incluido México, la competencia global por talento especializado sigue siendo intensa, aunque ya muestra señales de estabilización.
“Las empresas están ajustando sus planes de contratación para responder a un entorno cada vez más dinámico y desafiante; sin embargo, el talento en Tecnologías y Servicios TI continúa siendo un pilar estratégico para su crecimiento. Hoy observamos una demanda creciente de perfiles con habilidades avanzadas, particularmente en el desarrollo de modelos y aplicaciones basadas en inteligencia artificial, así como en competencias de alfabetización digital e IA, que ya son indispensables para mantenerse competitivos”, comenta Damian Malfatti, director de Experis México, en el reporte.
El desempeño de México lo posiciona entre las economías con mayor dinamismo en contrataciones dentro de la región, ya que a nivel internacional, la Tendencia Neta de Empleo para TI alcanza el 45%, impulsada por mercados como Emiratos Árabes Unidos e India (ambos con 69%) y Brasil (63%), de acuerdo a la encuesta.