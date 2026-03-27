Título Universitario vs habilidades digitales

El director de crecimiento y estrategia de Codifin, Mario Emilio Beteta, asegura que las empresas valoran más las competencias y habilidades prácticas que los certificados formales. Hablando en porcentajes, para que un empleador decida incorporar a un talento a la empresa, se pondera 60% las habilidades y un 40% el título universitario, lo que representa un desafío para quienes terminan una carrera.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirma que México tiene una de las tasas más bajas de estudiantes titulados a nivel universitario con apenas el 23% de jóvenes adultos, además de que otro 41% que no concluye el bachillerato.

Hablando de ingresos, y de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las personas con licenciatura ganan aproximadamente 81% más que quienes solo concluyeron la educación media superior.

Para el directivo de Codifin es difícil encontrar perfiles con títulos específicos, por lo que el respaldo de saber usar la herramienta pesa más que un diploma. Además de que el sistema educativo se debe ampliar en las áreas tecnológicas: “En la industria estamos viendo que 76% de las empresas ven una desconexión constante entre la oferta educativa que hay y las necesidades del mercado laboral”.

Los empleados en México pueden actualizarse en el uso de nuevas tecnologías para incrementar sus ingresos debido a que el mercado laboral reconoce estas habilidades. (Foto: iStock )

¿Qué cursos debes tomar?

En entrevista, el experto recomienda tomar cursos gratuitos de las principales plataformas como Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

¿Cuánto subiría mi salario si me actualizo?

Mario Emilio Beteta refiere que, con base a Codifin, la gente que implementa o sabe adaptar estas tecnologías y dar casos de éxito dentro de su entrevistas de trabajo, puede incrementar su salario hasta 137%.

“Y aquí hay otro dato: si incorporan el inglés, el salario puede incrementarse hasta 250%”, dice.