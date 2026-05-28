En primera línea aparecen los baby boomers, cuya edad promedio ronda los 70 años, pero detrás avanza rápidamente la generación X, integrada por personas nacidas entre 1965 y 1980. El relevo, sin embargo, no luce sencillo.

En su estudio Tendencias Laborales 2026: El Valor Humano , la firma de reclutamiento ManpowerGroup identificó que el 57% de los empleadores a nivel global reconoce que el envejecimiento de la fuerza laboral ya está impactando su estrategia de recursos humanos.

La preocupación, según el informe, no pasa nada más por las jubilaciones aceleradas, sino por la dificultad que tienen los que se quedan para preservar el conocimiento de los que salen antes de que dejen su puesto.

“El verdadero reto no es la falta de talento senior, es la falta de rediseño organizacional. Todavía persiste un sesgo que asocia edad con pérdida de vigencia, cuando en realidad hablamos de perfiles con capacidad de toma de decisiones, gestión de riesgo y lectura de contexto”, señala Oscar Berumen, CEO de Grupo Viraal.

El cambio demográfico ya se refleja en el mercado laboral mexicano. La población mayor de 60 años pasará de representar 12.8% en 2025 a 14.9% en 2030 y, en entidades como la Ciudad de México, la proporción superará 20%, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

El envejecimiento de la fuerza laboral también está alterando las reglas tradicionales del retiro. Actualmente, 47.8% de las personas entre 60 y 64 años continúa trabajando, una señal de que los modelos laborales diseñados bajo esquemas de salida automática comienzan a perder vigencia.

Carlos Slim aseguró que las edades de jubilación establecidas en el contrato colectivo de Telmex son “una barbaridad” y reconoció que el esquema de pensiones representa un “problema delicado” para la empresa.



Actualmente, Telmex tiene más jubilados que trabajadores activos y el… pic.twitter.com/dY1qHll16u — Expansión (@ExpansionMx) May 28, 2026

La experiencia se volvió un activo escaso

La tensión crece cuando las empresas enfrentan mercados más inciertos, automatización acelerada y cambios constantes en tecnología y modelos de negocio. Los especialistas en talento refieren que la salida de perfiles senior equivale a una fuga silenciosa de conocimiento y experiencia.

“Cuando una empresa deja ir estos perfiles pierde conocimiento técnico, memoria estratégica, y una forma profunda de entender el negocio”, asegura Berumen.