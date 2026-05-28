La jubilación dejó de ser un asunto de edad y empezó a convertirse en un problema operativo para las empresas. Mientras miles de trabajadores de las generaciones baby boomer y generación X se acercan al retiro, las organizaciones enfrentan el reto de encontrar a quién heredará el conocimiento, las relaciones y la capacidad de decisión que hoy sostienen gran parte de las posiciones estratégicas.
La preocupación no es nueva, pero sí cada vez más visible. Empresarios como Carlos Slim Helú han advertido públicamente sobre el impacto económico y operativo de las jubilaciones masivas. El empresario ha señalado que compañías como Telmex enfrentan presiones derivadas de esquemas de retiro tempranos, un fenómeno que, aseguró, también afecta a empresas públicas como Pemex, donde históricamente parte de la plantilla se jubila antes de los 50 años.
El problema trasciende la salida de empleados. Las empresas están perdiendo perfiles que concentran conocimiento técnico, liderazgo operativo y redes de relaciones construidas durante décadas, justo en un entorno marcado por mayor incertidumbre económica, automatización acelerada y cambios constantes en tecnología.