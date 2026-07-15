Las oportunidades laborales que puedes perder por no hablar inglés

Y no está equivocada. El nuevo reporte Global English Skills Report, donde la firma de medición ETS sondeó a 1,325 responsables de recursos humanos en 17 países, identificó que 92% considera que el dominio del inglés es más importante hoy que hace cinco años.

En México esa proporción aumenta a 93%. Además, 82% de las empresas ya utiliza evaluaciones de inglés durante sus procesos de contratación, esto es, una cifra superior al promedio mundial de 78%.

Esto evidencia que la evaluación no termina cuando el candidato envía su currículum. Cada vez es más común que una entrevista cambie de idioma sin previo aviso o que el reclutador incorpore preguntas sencillas en inglés para comprobar el nivel declarado.

"En una entrevista de trabajo no te rechazan por no saber inglés; te rechazan por mentir sobre saberlo", dice Martínez Campos. "Cuando un candidato exagera su nivel no solamente pierde una vacante, también pierde credibilidad".

Por ello, es que los reclutadores ya no se conforman con leer "inglés avanzado" en un CV; buscan comprobar que la persona pueda sostener una conversación profesional, participar en reuniones internacionales o trabajar con clientes de otros países, sobre todo en puestos que así lo requieran.

La IA no reemplazó el dominio de un idioma

El auge de herramientas como ChatGPT , Gemini o Copilot alimentó la idea de que traducir en tiempo real volvería innecesario aprender otro idioma. Los responsables de talento piensan distinto.

Seis de cada diez empleadores consideran que la inteligencia artificial todavía no puede compensar la falta de habilidades para hablar, escuchar, leer o escribir en inglés. Al mismo tiempo, 81% afirma que el crecimiento de la IA incrementa la necesidad de dominar el idioma para interactuar mejor con estas plataformas.

En México esa percepción es todavía más marcada. El 71% de los directivos de recursos humanos considera que la integración de la inteligencia artificial aumenta la necesidad de hablar inglés, mientras que 91% cree que dominar el idioma resulta indispensable para construir instrucciones o prompts efectivos.

Martínez Campos advierte que la tecnología puede asistir, pero no sustituye la comunicación entre personas. ”La IA te puede traducir palabras, pero no puede reemplazar una conversación real. Lo que abre oportunidades es entender el idioma, persuadir, generar credibilidad y construir relaciones", reitera.

La recomendación coincide con la visión de ManpowerGroup. Fernando Bermúdez, director de Relaciones Institucionales de la firma, dice que las empresas ya no pueden basar una contratación solamente en lo que aparece escrito en un currículum.

La entrevista, las referencias laborales, los periodos de prácticas e incluso los programas de capacitación previos ayudan a los reclutadores a observar cómo se desenvuelve una persona antes de tomar una decisión.

"Ahí tú puedes ver realmente qué habilidades han desarrollado, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad. Te evita sorpresas luego a la hora de hacer una contratación", explica Bermúdez.

El inglés forma parte de esa evaluación. Cuando un puesto requiere colaborar con clientes, proveedores o equipos internacionales, las empresas deben comprobar que el candidato pueda sostener una conversación de trabajo y no solo acreditar un curso o una certificación.

"Si el inglés es importante para la posición, haz la entrevista en inglés. Un certificado muy bonito no quiere decir que seas fluido", advierte Bermúdez.

El costo de postergar ese aprendizaje no siempre aparece en una carta de rechazo. Con frecuencia significa quedar fuera de vacantes internacionales, proyectos regionales o promociones internas que exigen colaborar con equipos distribuidos en distintos países.

Además, acorde con datos citados por CompuTrabajo, hablar inglés puede representar una prima salarial cercana a 20% en México, e influye para ampliar el acceso a posiciones que simplemente no están disponibles para quienes no dominan el idioma.