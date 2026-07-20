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La carrera de agronomía dejó de ser “sexy” para los jóvenes, pero el Tec la reinventó con tecnología

Robots de ordeña, automatización y análisis de datos son parte de la estrategia del Tec para atraer a jóvenes hacia una carrera con alto potencial de empleo, que registra una ocupación de 98.5% en México.
lun 20 julio 2026 06:55 PM
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La carrera de agronomía dejó de ser “sexy” para los jóvenes, pero el Tec la reinventó con tecnología
Un robot de ordeña que se usa para el aprendizaje de los entre 200 y 300 alumnos de agronomía en el Tec de Monterrey campus Querétaro. (Imagen generada con IA)

Querétaro.- La vaca entra por voluntad propia al robot de ordeña. El equipo la identifica, limpia la ubre y coloca las pezoneras. En cuestión de minutos, termina el proceso, abre la reja y deja el espacio libre para la siguiente.

Es una de las 162 vacas que viven en el campo agroexperimental del Tec de Monterrey, en Querétaro. El rancho ocupa alrededor de 70 hectáreas y cuenta con cerca de 50 empleados. Sin embargo, su labor también consiste en entrenar a la fuerza laboral que necesitará una agroindustria cada vez más especializada.

Arturo González de Cosío, director del Campo Agroexperimental, asegura que el uso de robots, sistemas automatizados y herramientas de análisis está cambiando la percepción de una actividad asociada durante mucho tiempo con el trabajo físico y el abandono del campo por parte de las nuevas generaciones.

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El interés, sin embargo, todavía no se traduce en suficientes estudiantes. González de Cosío calcula que el Tec tiene entre 200 y 300 alumnos de agronomía dentro de una comunidad que alcanza entre 60,000 y 80,000 estudiantes, según se considere también el nivel preparatoria. Cerca de la mitad proviene de familias ligadas tradicionalmente al sector y contempla regresar al negocio familiar.

La cifra resulta pequeña frente a las necesidades de una actividad que ofrece posibilidades de inserción laboral. En México, la carrera de producción y explotación agrícola y ganadera presenta una tasa de ocupación de 98.5% y una tasa de desempleo de 1.5%, de acuerdo con el IMCO.

El panorama también muestra pendientes. La probabilidad de acceder a un empleo de calidad es de 67% y la informalidad alcanza 38.7%, la tercera proporción más alta entre las carreras analizadas por el instituto. El salario mensual promedio asciende a 18,281 pesos.

Para los responsables del rancho, el reto no consiste solamente en formar más agrónomos. La industria necesita equipos donde convivan especialistas agropecuarios, mecatrónicos, industriales y expertos en análisis de datos. También requiere actualizar al personal que ya trabaja en el campo.

“Trabajamos desde el empoderamiento de los trabajadores. Tenemos personal que maneja un tractor, un minicargador o un equipo de ordeño y además cuenta con capacidades para atender a los animales. Empiezan a ser personas muy completas, con una capacidad de operación altísima”, afirma González de Cosío.

Los operadores que antes se concentraban en conducir un tractor ahora deben configurarlo, interpretar sus datos y detectar fallas. En el establo, los trabajadores aprendieron a responder ante las alertas básicas de los equipos de ordeña. La preparación busca que las herramientas faciliten su trabajo sin convertirlas en una barrera.

Sergio Caballero, coordinador de Mantenimiento Operativo del campo, ha conocido a ingenieros mecatrónicos que encontraron en el agro un espacio para aplicar sus conocimientos.

“Me han platicado cómo se enamoraron del sector y cómo, a través de las nuevas tecnologías, encontraron un punto donde pueden aportar en desarrollos e instalaciones. Cuando egresaron se veían en el sector automotriz o aeronáutico, pero nunca en el agropecuario”, cuenta.

El desafío consiste en conectar conocimientos que suelen enseñarse por separado. Los ingenieros necesitan entender las características de las plantas y los animales para operar o mejorar los equipos. Los especialistas en producción agropecuaria requieren conocimientos de analítica, automatización y mantenimiento.

“Necesitamos un perfil ingenieril, pero también el entendimiento de la planta o del animal. Deben ser bilingües para poder interactuar”, sostiene Caballero.

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Una unidad que también produce

El campo funciona como espacio de aprendizaje, pero mantiene una operación productiva. Sus tres robots de ordeña atienden a grupos de aproximadamente 54 vacas cada uno. Cada robot tuvo un costo de 3 millones de pesos, y su instalación requirió otros 3 mdp.

Actualmente, el rancho genera entre 5,000 y 6,000 litros de leche diarios y entrega casi toda la producción a Alpura, empresa de la que el Tec posee acciones y con la que participa dentro del esquema de socios ganaderos de la cooperativa.

Una parte menor se destina a las prácticas académicas del campus. Los estudiantes utilizan la leche para elaborar quesos, yogur, helado y otros derivados. También existen proyectos de biotecnología que exploran su uso en bioprocesos y productos como conservadores, colorantes o bioplásticos.

La producción del invernadero sigue una ruta similar. El Tec busca colocarla dentro del campus mediante experiencias académicas y venta a colaboradores. Cuando el volumen o la variedad dificultan esa salida, recurre a comercializadores de la Central de Abasto de Querétaro y a alianzas con empresas del sector.

Así, el rancho conecta el aprendizaje con una operación real. La vaca sale del robot y otra ocupa su lugar. Detrás de la secuencia trabajan personas capaces de combinar conocimiento agropecuario, ingeniería, análisis y liderazgo. En esa mezcla comienza a tomar forma el nuevo trabajador del campo.

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