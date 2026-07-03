¿Prohibir ChatGPT? El Tec de Monterrey crea su propio chatbot para usar la IA en las aulas

"Cuando les pregunto a mis alumnos si utilizan inteligencia artificial, muchos dudan en levantar la mano. El que responde suele decirme: 'La verdad es que no sé si la estoy usando bien'. Ahí está el problema", afirma Héctor Hugo Pérez Garza, líder de Inteligencia Artificial del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey.

Hoy, los alumnos utilizan plataformas como Gemini, ChatGPT y Claude para resumir textos, buscar información o redactar ensayos. Los profesores las emplean para preparar clases, diseñar materiales y reducir tareas administrativas.

Pero la adopción avanza mucho más rápido que las reglas y la academía aún se pregunta ¿Qué actividades pueden apoyarse en la IA? ¿Cuándo debe declararse su uso? ¿Cómo evaluar un trabajo elaborado con estas herramientas? En buena parte de las universidades, esas respuestas todavía están en construcción.

Por ello, el Tecnológico de Monterrey decidió crear su propia IA. Se llama TecGPT y es una plataforma institucional basada en modelos abiertos para ofrecer tanto a estudiantes como a profesores un ambiente seguro al momento de recurrir a la tecnología generativa.

La herramienta experimenta con inteligencia artificial bajo reglas definidas : proteger la información de la comunidad académica y desarrollar aplicaciones específicas para la enseñanza, mediante asistentes especializados para distintas materias y la creación de aplicaciones adaptadas a las necesidades de cada universidad.

Pérez Garza asegura que el desarrollo más que competir con ChatGPT, tiene como objetivo que las universidades recuperen la capacidad de definir cómo, cuándo y para qué se utiliza esta tecnología dentro de las aulas.

"Lo que propusimos fue brindar una plataforma para experimentar con inteligencia artificial generativa. Queríamos que las universidades pudieran probar casos de uso, documentar resultados y entender en qué contextos la tecnología realmente aporta valor a la enseñanza", explica Gerardo Vázquez, investigador del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey y líder del proyecto TecGPT.