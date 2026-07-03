¿Prohibir ChatGPT? El Tec de Monterrey crea su propio chatbot para usar la IA en las aulas

Avances compartidos entre universidades del mundo
Pero el proyecto no termina en la plataforma. El Tec está impulsando la AI Global Education Network (AIGEN), una red integrada por 57 universidades de 14 países que pretende acelerar la adopción responsable de la inteligencia artificial en la educación superior.
La iniciativa reúne a instituciones de América Latina, España y Malasia para compartir investigaciones, desarrollar herramientas, construir lineamientos institucionales y definir estándares comunes sobre el uso de esta tecnología.
Asimismo, la red opera a través de cuatro comités especializados en tecnología, desarrollo docente, investigación y ética, a fin de que las instituciones intercambien experiencias, prueben herramientas, elaboren recursos para profesores y analicen los dilemas éticos que acompañan la incorporación de esta tecnología en las aulas.
Uno de los primeros ejercicios consistió en poner a prueba TecGPT en diez universidades de la región. En el piloto participaron más de 1,100 personas, 980 estudiantes y 123 profesores, en proyectos relacionados con medicina, ingeniería, educación, aprendizaje adaptativo y diseño curricular.
Vázquez detalla que el objetivo de la prueba fue entender cómo se comporta la inteligencia artificial en distintos contextos académicos y qué condiciones necesitan las instituciones para adoptarla de forma responsable.
"(La conclusión fue que) no es solo incorporar tecnología. Las universidades necesitan construir capacidades, capacitar a profesores y estudiantes, establecer expectativas claras sobre cuándo usar inteligencia artificial y cuándo no , y acompañar ese proceso con lineamientos éticos", señala Vázquez.
Pérez Garza, por su parte, apunta que hoy no es viable prohibir el uso de estas herramientas. "No te puedo prohibir que uses la IA porque saliendo a trabajar te la van a pedir. Entonces, más vale que les enseñemos cómo usarla bien".