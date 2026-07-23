Casi 40% de los estudiantes no sabe a qué quiere dedicarse

Elegir una carrera se ha convertido en una decisión cada vez más difícil para los adolescentes, de acuerdo con un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) basado en los resultados de PISA 2022, 39% de los estudiantes no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro, un porcentaje que ha aumentado respecto a años anteriores.
La falta de decisión puede afectar las oportunidades laborales, además de que refleja una desconexión entre la escuela, las aspiraciones de los jóvenes y las necesidades reales del mercado de trabajo.
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Las consecuencias de la incertidumbre profesional
El estudio, elaborado con información de más de 80 países, señala que esta incertidumbre no solo representa una duda propia de la adolescencia, sino que puede tener consecuencias en la vida adulta.
Las investigaciones analizadas por la OCDE muestran que los jóvenes que cuentan con objetivos profesionales definidos alrededor de los 15 años suelen registrar mejores resultados laborales una década después, tanto en ingresos como en satisfacción con su empleo.
Además, esta indecisión guarda relación con el desempeño académico, entre los estudiantes con mejores resultados escolares, el 34% manifestó no saber qué carrera desea seguir. Sin embargo, entre quienes obtuvieron un menor rendimiento académico, la proporción aumenta hasta 44%.
Para Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, muchos adolescentes consideran que la escuela no los está preparando adecuadamente para enfrentar el mundo laboral.
El especialista sostiene que existe una necesidad urgente de fortalecer la orientación vocacional desde etapas tempranas y acercar a los estudiantes a experiencias reales de trabajo antes de que deban elegir una carrera o continuar con sus estudios superiores.
Las profesiones soñadas no responden al mercado laboral
A pesar de los cambios tecnológicos y de la aparición de nuevas ocupaciones durante las últimas dos décadas, las aspiraciones profesionales de los jóvenes permanecen concentradas en un grupo reducido de carreras tradicionales.
El informe muestra que la mitad de las niñas y el 44% de los niños esperan desempeñarse en solo diez profesiones.
Entre ellas están medicina, docencia, derecho, enfermería y psicología en el caso de las mujeres, mientras que los hombres mencionan principalmente profesiones relacionadas con tecnologías de la información, el deporte, la ingeniería, la medicina y la enseñanza.
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En promedio, 58% de los estudiantes que sí tienen una expectativa profesional aspira a trabajar en ocupaciones consideradas de alto estatus, como médicos, ingenieros o docentes.
Sin embargo, la OCDE advierte que estas expectativas no siempre coinciden con la capacidad real del mercado laboral para absorber ese número de profesionistas.
La organización cita el caso de Inglaterra, donde hay aproximadamente tres veces más estudiantes que esperan desempeñarse como profesionales de los que el mercado realmente demandará. Esta concentración puede provocar que muchos jóvenes enfrenten dificultades para incorporarse al empleo en las áreas que imaginaron durante su etapa escolar.
Además, uno de cada cinco estudiantes presenta una desalineación entre sus aspiraciones y sus planes educativos. Es decir, desean ejercer profesiones que requieren estudios universitarios, pero no tienen previsto cursar la educación superior, una situación que se presenta con mayor frecuencia entre alumnos provenientes de hogares con menores recursos económicos.
Orientación vocacional pendiente
Aunque 76% de los estudiantes busca información sobre carreras en internet, solo 45% ha visitado un lugar de trabajo, 35% ha participado en ferias de empleo y otro 35% ha realizado prácticas o pasantías.
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Además, los estudiantes de contextos socioeconómicos desfavorecidos tienen menos acceso a redes de apoyo, orientación y experiencias con empleadores, aun cuando obtienen buenos resultados académicos.
Entre los alumnos con alto desempeño escolar, quienes pertenecen a hogares con menos recursos tienen 22 puntos porcentuales menos de probabilidad de aspirar a estudios universitarios que sus compañeros de entornos más favorecidos.