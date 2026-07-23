Casi 40% de los estudiantes no sabe a qué quiere dedicarse

Las consecuencias de la incertidumbre profesional

El estudio, elaborado con información de más de 80 países, señala que esta incertidumbre no solo representa una duda propia de la adolescencia, sino que puede tener consecuencias en la vida adulta.

En las generaciones de alumnos de los primeros grados de secundaria, primaria y preescolar se aplicará la prueba piloto del nuevo plan de estudios de la SEP. (Thinkstock)

Las investigaciones analizadas por la OCDE muestran que los jóvenes que cuentan con objetivos profesionales definidos alrededor de los 15 años suelen registrar mejores resultados laborales una década después, tanto en ingresos como en satisfacción con su empleo.

Además, esta indecisión guarda relación con el desempeño académico, entre los estudiantes con mejores resultados escolares, el 34% manifestó no saber qué carrera desea seguir. Sin embargo, entre quienes obtuvieron un menor rendimiento académico, la proporción aumenta hasta 44%.

Para Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, muchos adolescentes consideran que la escuela no los está preparando adecuadamente para enfrentar el mundo laboral.

El especialista sostiene que existe una necesidad urgente de fortalecer la orientación vocacional desde etapas tempranas y acercar a los estudiantes a experiencias reales de trabajo antes de que deban elegir una carrera o continuar con sus estudios superiores.

Las profesiones soñadas no responden al mercado laboral

A pesar de los cambios tecnológicos y de la aparición de nuevas ocupaciones durante las últimas dos décadas, las aspiraciones profesionales de los jóvenes permanecen concentradas en un grupo reducido de carreras tradicionales.

El informe muestra que la mitad de las niñas y el 44% de los niños esperan desempeñarse en solo diez profesiones.

Entre ellas están medicina, docencia, derecho, enfermería y psicología en el caso de las mujeres, mientras que los hombres mencionan principalmente profesiones relacionadas con tecnologías de la información, el deporte, la ingeniería, la medicina y la enseñanza.