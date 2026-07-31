El iPhone 18 llegará con una caída en ventas y aumentos de precio. Así sufrirá tu bolsillo

De acuerdo con el analista de Wedbush, Dan Ives, es probable que el iPhone de siguiente generación tenga un costo al público de alrededor de 400 dólares y si bien a nivel de hardware no tendrá grandes novedades, prevé que su principal diferencia sea a nivel de software, a través de la IA de Siri.

Apple será el pase accesible a la IA

Aunque el iPhone deberá enfrentarse a una serie de retos en su nuevo lanzamiento, Ives considera que todavía tiene potencial para convertirse en uno de los más grandes triunfadores de la IA de consumo.

Según la previsión del analista, la mayor ventaja que tendrá en el terreno de la IA es que no compite con otras empresas que desarrollan esta tecnología, como OpenAI, Anthropic, Meta o Google, sino en que cuenta con miles de millones de dispositivos desde donde las personas podrán acceder a esas funciones.

“Apple es el pase fácil en la autopista de la IA para el consumidor”, comentó Ives acerca de todo el ecosistema que no solo se integra del iPhone, sino también de las iPad y las computadoras Mac. “Una de cada cinco personas en la Tierra accederá a la IA a través de un dispositivo Apple”, concluyó.

Por lo tanto, la previsión del experto no es que Apple intente ganar la carrera por desarrollar un modelo de lenguaje a gran escala, sino en convertirse en la principal plataforma de distribución de experiencias de Inteligencia Artificial.

Esto se demuestra en sus gastos de capital, que en el último trimestre ascendieron a 2,460 millones de dólares y si bien Tim Cook, CEO de Apple, aceptó que han aumentado dicho gasto en IA, no se trata de invertir en centros de datos, sino en su suite de Apple Intelligence para ejecutar su visión de la IA en el propio dispositivo