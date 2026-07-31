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El iPhone 18 llegará con una caída en ventas y aumentos de precio. Así sufrirá tu bolsillo

Se espera que los ingresos del iPhone de Apple caigan un 7% en el trimestre en curso, lo que presiona a la división por a través de dos vertientes.
vie 31 julio 2026 03:30 PM
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El iPhone 18 llegará con una caída en ventas y aumentos de precio
Para el analista financiero Jeff Pu, los próximos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro costarán entre 250 y 300 dólares más que la versión lanzada el año pasado a causa de los mayores costos de componentes de silicio y la memoria. (Saúl López)

El futuro para el iPhone de Apple sigue brillando, pero no con la misma fuerza, y se prevé que la división que más dinero genera en la compañía caiga un 7% en el trimestre en curso, que coincide con la salida de la nueva familia de iPhone 18, debido a la crisis de componentes que la compañía más valiosa del mundo también está enfrentando, al igual que los demás participantes de la tecnología de consumo.

De acuerdo con datos de su reporte trimestral, la categoría del iPhone fue la segunda de mayor crecimiento en la empresa, con 54,250 millones de dólares, es decir, un 22% más interanual. Sin embargo, las previsiones alrededor del teléfono insignia de Apple no son tan positivas.

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Según las expectativas que se presentaron en la reunión con inversionistas, las ventas del iPhone entre julio y septiembre crecerán a un ritmo de entre el 15 y el 20%, lo que supone una desaceleración de entre el 2 y el 7% respecto al crecimiento del trimestre inmediato anterior.

En este contexto, Apple lanzará su familia de nuevos dispositivos iPhone 18, los cuales tendrán una doble presión. Por un lado, deberán aumentar los ingresos en caída de la empresa, pero por el otro, analistas prevén que lo hagan a un mayor precio, lo que podría resultar poco atractivo para el consumidor final.

El iPhone costará entre 250 y 300 dólares más

Para el analista financiero Jeff Pu, los próximos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro costarán entre 250 y 300 dólares más que la versión lanzada el año pasado a causa de los mayores costos de componentes de silicio y la memoria.

Este hecho, apunta el especialista, generará “incertidumbre en la demanda” del dispositivo, aun cuando el iPhone 17 tuvo una buena acogida en el sector, debido a que la nueva versión tendrá una mejora “limitada” en las especificaciones para los consumidores.

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De acuerdo con el analista de Wedbush, Dan Ives, es probable que el iPhone de siguiente generación tenga un costo al público de alrededor de 400 dólares y si bien a nivel de hardware no tendrá grandes novedades, prevé que su principal diferencia sea a nivel de software, a través de la IA de Siri.

Apple será el pase accesible a la IA

Aunque el iPhone deberá enfrentarse a una serie de retos en su nuevo lanzamiento, Ives considera que todavía tiene potencial para convertirse en uno de los más grandes triunfadores de la IA de consumo.

Según la previsión del analista, la mayor ventaja que tendrá en el terreno de la IA es que no compite con otras empresas que desarrollan esta tecnología, como OpenAI, Anthropic, Meta o Google, sino en que cuenta con miles de millones de dispositivos desde donde las personas podrán acceder a esas funciones.

“Apple es el pase fácil en la autopista de la IA para el consumidor”, comentó Ives acerca de todo el ecosistema que no solo se integra del iPhone, sino también de las iPad y las computadoras Mac. “Una de cada cinco personas en la Tierra accederá a la IA a través de un dispositivo Apple”, concluyó.

Por lo tanto, la previsión del experto no es que Apple intente ganar la carrera por desarrollar un modelo de lenguaje a gran escala, sino en convertirse en la principal plataforma de distribución de experiencias de Inteligencia Artificial.

Esto se demuestra en sus gastos de capital, que en el último trimestre ascendieron a 2,460 millones de dólares y si bien Tim Cook, CEO de Apple, aceptó que han aumentado dicho gasto en IA, no se trata de invertir en centros de datos, sino en su suite de Apple Intelligence para ejecutar su visión de la IA en el propio dispositivo

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