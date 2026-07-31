Para muchos clientes de Walmart y Bodega Aurrera, Prichos se ha convertido en algo normal dentro de las tiendas que ofrece artículos pequeños, productos de temporada y objetos que no estaban contemplados en la lista de compras original, pero que terminan en el carrito.
Este formato nació en 2003 como una apuesta de Walmart de México para aprovechar un comportamiento específico del consumidor: las compras por impulso. La idea fue crear una sección con productos de bajo costo que funcionara como una “tienda dentro de la tienda” y que compitiera con el modelo de precio único que ya había tenido éxito en otros mercados, como Estados Unidos.
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El nombre de Prichos proviene de la palabra “caprichos”, un concepto que resume su estrategia comercial que no trata de vender productos esenciales, sino artículos atractivos, novedosos o útiles que los consumidores pueden adquirir por su precio accesible.
Prichos, la “tienda dentro de la tienda” de Walmart
El modelo de negocio de Prichos aprovecha la infraestructura existente de Walmart y Bodega Aurrera para crear un espacio adicional de venta.
A diferencia de una tienda independiente, Prichos se instala dentro de las sucursales, principalmente cerca del área de salida y después de las cajas. La ubicación busca aprovechar el momento en que el cliente ya terminó su compra principal y puede agregar productos adicionales de bajo precio.
Esta estrategia permite aumentar el tráfico hacia la sección y generar ventas adicionales sin necesidad de construir nuevos establecimientos.
En 2024, Walmart reforzó esta estrategia al colocar Prichos más cerca del área de cajas en 25 de sus tiendas grandes. De acuerdo con el análisis de UNESUR, este cambio permitió duplicar las ventas de los productos comercializados en esta sección.
Además de sus espacios físicos, Prichos también tiene presencia en comercio electrónico a través de las plataformas digitales de Walmart y Bodega Aurrera.
La estrategia del precio único
Antes de que formatos como Prichos llegaran a México, en Estados Unidos ya existían estos comercios basados en productos económicos y precios fijos. Uno de los ejemplos más conocidos es Dollar Tree, cadena estadounidense que comenzó operaciones en 1986 bajo el nombre Only $1.00, con cinco tiendas en Estados Unidos.
Bajo esta tendencia surgieron distintas adaptaciones en otros mercados, incluido México, donde Walmart desarrolló Prichos como una sección de la tienda.
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Por lo que uno de los elementos principales de Prichos es su esquema de precio fijo, cuando inició operaciones, el precio establecido para sus artículos era de 13.90 pesos. Con el paso de los años, el costo promedio aumentó y para 2024 se ubicaba alrededor de 22 pesos.
Hoy en 2026 se estableció un nuevo precio único de 25 pesos , manteniendo la lógica de ofrecer productos accesibles que incentivan compras rápidas y no planeadas.
Si bien este modelo sigue una tendencia que otras cadenas comerciales, la diferencia de Prichos es que aprovecha el flujo constante de clientes de Walmart y Bodega Aurrera, en lugar de depender de una tienda independiente.
¿Qué vende Prichos?
La variedad de productos es uno de los elementos que permite que Prichos atraiga a diferentes perfiles de consumidores. La sección comercializa artículos para el hogar, regalos, decoración, juguetes y productos de temporada.
Dentro de sus pasillos, los consumidores pueden encontrar artículos como recipientes de plástico, termos, cubiertos, toallas, útiles escolares, cepillos de dientes, accesorios para cabello, espejos y llaveros.
Los productos de temporada representan una parte importante de su atractivo, ya que permiten renovar constantemente la oferta y generar nuevas oportunidades de compra.
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Más que competir por necesidades básicas, Prichos busca capturar pequeños gastos adicionales que no estaban en la lista del supermercado, pero que por su precio y apariencia son elegidos.