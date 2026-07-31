El nombre de Prichos proviene de la palabra “caprichos”, un concepto que resume su estrategia comercial que no trata de vender productos esenciales, sino artículos atractivos, novedosos o útiles que los consumidores pueden adquirir por su precio accesible.

De acuerdo con información publicada por la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprum (UNESUR), para 2005 el formato ya contaba con 92 tiendas Prichos operando dentro de sucursales de Walmart y Bodega Aurrera.

Prichos, la “tienda dentro de la tienda” de Walmart

El modelo de negocio de Prichos aprovecha la infraestructura existente de Walmart y Bodega Aurrera para crear un espacio adicional de venta.

A diferencia de una tienda independiente, Prichos se instala dentro de las sucursales, principalmente cerca del área de salida y después de las cajas. La ubicación busca aprovechar el momento en que el cliente ya terminó su compra principal y puede agregar productos adicionales de bajo precio.

Esta estrategia permite aumentar el tráfico hacia la sección y generar ventas adicionales sin necesidad de construir nuevos establecimientos.

En 2024, Walmart reforzó esta estrategia al colocar Prichos más cerca del área de cajas en 25 de sus tiendas grandes. De acuerdo con el análisis de UNESUR, este cambio permitió duplicar las ventas de los productos comercializados en esta sección.

Además de sus espacios físicos, Prichos también tiene presencia en comercio electrónico a través de las plataformas digitales de Walmart y Bodega Aurrera.

La estrategia del precio único

Antes de que formatos como Prichos llegaran a México, en Estados Unidos ya existían estos comercios basados en productos económicos y precios fijos. Uno de los ejemplos más conocidos es Dollar Tree, cadena estadounidense que comenzó operaciones en 1986 bajo el nombre Only $1.00, con cinco tiendas en Estados Unidos.

Bajo esta tendencia surgieron distintas adaptaciones en otros mercados, incluido México, donde Walmart desarrolló Prichos como una sección de la tienda.