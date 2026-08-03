¿Cuándo es el Día del Abuelo 2026 en México?

¿Cuándo es el Día del Abuelo 2026?

Como cada año, el Día del Abuelo se celebrará el próximo 28 de agosto, que este 2026 caerá en viernes.

Por esta razón, se recomienda agendar el día y organizarse para celebrar esta festividad que tiene como finalidad honrar a los abuelos y abuelas de todo el país.

Por mucho tiempo, esta celebración se relacionó con la festividad católica de San Agustín de Hipona, que tradicionalmente también se celebra el 28 de agosto.

A pesar de ello, organizaciones promovieron esta fecha para la celebración del Día del Abuelo, en reconocimiento por todas sus aportaciones a la sociedad, pues se estima que en el país existen 17 millones de personas con 60 años o más, una cifra que seguirá creciendo por el envejecimiento de la población.

Desde 1983, el Gobierno mexicano estableció este día para celebrar el Día del Abuelo, como un homenaje a todas sus aportaciones a las familias mexicanas y la sociedad.

Además, muchos abuelos participan activamente en el cuidado diario de sus nietos, por lo que representan un gran apoyo para sus respectivas familias.