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¿Cuándo es el Día del Abuelo 2026 en México?

El Día del Abuelo se celebra cada año durante el mes de agosto, conoce aquí los detalles sobre la celebración.
lun 03 agosto 2026 05:43 PM
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El Día del Abuelo se celebra cada año en agosto. (FG Trade Latin/Getty Images)

Inició el mes de agosto y eso significa que se aproxima una de las celebraciones familiares más importantes: el Día del Abuelo.

Se trata de un día para honrar a los pilares de la familia, por lo que vale la pena organizarse y celebrar a los abuelos en su día, en compañía de los seres queridos.

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¿Cuándo es el Día del Abuelo 2026?

Como cada año, el Día del Abuelo se celebrará el próximo 28 de agosto, que este 2026 caerá en viernes.

Por esta razón, se recomienda agendar el día y organizarse para celebrar esta festividad que tiene como finalidad honrar a los abuelos y abuelas de todo el país.

Por mucho tiempo, esta celebración se relacionó con la festividad católica de San Agustín de Hipona, que tradicionalmente también se celebra el 28 de agosto.

A pesar de ello, organizaciones promovieron esta fecha para la celebración del Día del Abuelo, en reconocimiento por todas sus aportaciones a la sociedad, pues se estima que en el país existen 17 millones de personas con 60 años o más, una cifra que seguirá creciendo por el envejecimiento de la población.

Desde 1983, el Gobierno mexicano estableció este día para celebrar el Día del Abuelo, como un homenaje a todas sus aportaciones a las familias mexicanas y la sociedad.

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México

Los adultos con credencial de INAPAM pueden acceder a este apoyo de 9,500 pesos

Además, muchos abuelos participan activamente en el cuidado diario de sus nietos, por lo que representan un gran apoyo para sus respectivas familias.

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Existen otras fechas para celebrar el Día del Abuelo

Aunque esta es la fecha más popular en México, no es la única fecha elegida para para celebrar a los abuelos y a los adultos mayores en general. Por ejemplo, el 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Abuelos.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, jornada que busca promover el respeto a sus derechos, la inclusión y mayor visibilidad para este sector de la población.

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Sin importar la fecha del año, estas conmemoraciones buscan reconocer las aportaciones de los abuelos para sus familias, por lo que es una gran oportunidad para celebrar y agradecer por todo lo que los abuelos hacen por sus familias.

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