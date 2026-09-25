Hacienda quiere limitar las deducciones de las empresas: ¿qué pasará con los vales, seguros y fondos de ahorro?

La iniciativa aún debe discutirse en el Congreso, pero la diferencia para una empresa estaría en el momento en que recupera el efecto fiscal de un gasto. Bajo la iniciativa, si sus deducciones no superan el 96.67% de sus ingresos acumulables, podría aplicar el 99% de ellas en el ejercicio.

En cambio, si rebasan ese umbral, el monto deducible quedaría limitado al 96.67% de los ingresos. Las cantidades restantes podrían aplicarse en ejercicios posteriores, de modo que el problema inmediato sería de flujo de efectivo.

La iniciativa no determina que el costo deba trasladarse a los trabajadores. Jurídicamente, el mayor ISR recae en la empresa, que es el contribuyente. Carla Martínez Santistevan, asociada senior de De La Vega



La nómina y las prestaciones que cumplen los requisitos para deducirse entrarían en ese cálculo general. Martínez Santistevan explica que la propuesta no crea un límite particular para los beneficios laborales, pero sí somete la parte actualmente deducible de esos gastos al nuevo mecanismo.

Una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones por 98 millones pagaría, en un cálculo simplificado y sin considerar pérdidas fiscales, unos 600,000 pesos de ISR con las reglas actuales.

Si la iniciativa se aprobara en sus términos, sus deducciones aplicables en ese ejercicio bajarían a 96.67 millones y el impuesto rondaría un millón de pesos. Por tanto, los aproximadamente 400,000 pesos adicionales de ISR reducirían el efectivo disponible ese año.

Para otra compañía con los mismos ingresos y deducciones de 90 millones, el aumento calculado por la abogada sería de 270,000 pesos de ISR. Así, el efecto dependería del margen y de la posición fiscal de cada empresa.