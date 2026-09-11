Empresas podrán deducir más por capacitar técnicos, aunque el estímulo no resuelve por sí solo la escasez de perfiles

Además, los cursos deberán proporcionar conocimientos técnicos o científicos relacionados con la actividad de la empresa, mientras que los trabajadores beneficiados tendrán que estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La propuesta incorpora a la Ley del ISR estímulos que ya habían sido establecidos mediante un decreto del Ejecutivo en enero de 2025, aunque ahora delimita su vigencia y las condiciones para utilizarlos dentro de las disposiciones transitorias correspondientes a 2027.

Para capacitación e innovación se contempla una bolsa máxima de 1,500 millones de pesos, la cual forma parte del límite global de estímulos fiscales asociados con el Plan México, esto es, que las empresas deberán cumplir los requisitos y procedimientos que determine el comité encargado de su autorización.

“La iniciativa es una señal positiva porque reconoce que la capacitación es una inversión estratégica para la competitividad y no solamente un gasto operativo, aunque el incentivo puede ser un catalizador, pero no debería verse como la solución completa”, señala Eduardo Hernández, director jurídico de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

De hecho, Alberto Alesi, director general de la misma firma, compartió que la capacitación pasó de aparecer en aproximadamente 10% de las respuestas empresariales sobre cómo enfrentar la escasez de talento a ubicarse entre 50% y 60%, mientras que los presupuestos destinados al desarrollo de personal pueden ser entre tres y cinco veces mayores que hace una década.

“Desarrollar internamente a las personas puede ser una vía más rápida para cerrar determinadas brechas que buscar talento nuevo para cada posición, especialmente ante la transformación tecnológica y la incorporación de inteligencia artificial”, añadió Hernández en entrevista con Expansión.

Las deducciones fiscales no garantizan nuevas inversiones

El estímulo puede reducir una parte del costo de formar trabajadores, aunque su alcance dependerá de que las empresas incrementen realmente sus presupuestos y cuenten con utilidades suficientes para aplicar la deducción.

“Probablemente tendrá ambos efectos, incentivará a algunas empresas a ampliar sus presupuestos de capacitación y, a la vez, beneficiará programas ya previstos”, señala Carla Martínez Santistevan, socia de la firma De la Vega & Martínez Rojas.