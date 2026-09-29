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“Queremos asegurarnos de que sea seguro”: OpenAI retrasa su modelo de IA por preocupaciones internas

La empresa tenía previsto lanzar GPT-6.1 Astra, pero señaló que no aún no cumple con los debidos estándares de seguridad y conformidad.
mar 29 septiembre 2026 10:11 AM
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Logo de OpenAI en la pantalla de un teléfono inteligente con colores brillantes.
Esta decisión llega en un contexto de polémica, pues tanto el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, como su homólogo de Anthropic, Dario Amodei, solicitaron a las empresas de IA a ralentizar el ritmo de innovación en el sector. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

OpenAI decidió suspender el lanzamiento de su modelo GPT-6.1 Astra, bajo el argumento de que no cumplía adecuadamente con los estándares de seguridad de la empresa, un nuevo movimiento como parte de sus advertencias por el peligro que representa la Inteligencia Artificial para la humanidad.

“Queremos asegurarnos de que el desarrollo de nuestros modelos sea seguro, tanto dentro de la empresa como cuando los entregamos a los usuarios. Pero cuando los llevamos a ellos, tenemos estándares extremadamente altos en cuanto a seguridad y conformidad”, dijo la directora de sistemas de seguridad de OpenAI, Saachi Jain.

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Esta decisión llega en un contexto de polémica, pues tanto el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, como su homólogo de Anthropic, Dario Amodei, solicitaron a las empresas de IA a ralentizar el ritmo de innovación y desarrollos de sus modelos, algo que no fue aceptado por políticos, como Donald Trump, o líderes tecnológicos, como Jensen Huan o Mark Zuckerberg.

A pesar de ello, a inicios de mes la empresa lanzó GPT-6 Astra, el cual tuvo detrás “años de investigaciones y grandes apuestas”, según declaraciones de Altman, quien incluso señaló que cuenta con un “nuevo nivel de capacidad”.

También resaltó que ese modelo base sería transformador para las empresas de menor tamaño, pues dijo que propiciaría “un auge del emprendimiento, la creatividad, el crecimiento económico y los descubrimientos científicos”.

No obstante, la decisión de suspender el lanzamiento de este nuevo modelo es importante, porque en junio pasado, los modelos de OpenAI escaparon y vulneraron la plataforma de código abierto Hugging Face, mientras que un caso similar pasó con una dependencia del gobierno de Australia.

Tras estos casos, la empresa se comprometió a invertir más en las medidas de seguridad y procesos de alineación de sus modelos para garantizar que trabajen y actúen bajo intereses y valores humanos.

“En todo lo relacionado con la seguridad y la alineación hay que encontrar un equilibrio”, dijo Jain. “Es necesario hallar el punto medio adecuado entre mantenerse dentro del alcance del proyecto y, al mismo tiempo, evitar la negligencia en la forma en que el modelo aborda las tareas, incluso cuando encuentra obstáculos”.

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Trump se reunirá con los líderes de la IA

Este martes, como parte de las discusiones en Estados Unidos en torno al avance de la IA, el presidente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Rerepresentantes, Mike Johnson, se reunirá con diferentes líderes del sector tecnológico para abordar las preocupaciones sobre el desarrollo de esta herramienta.

La postura de Trump ha sido contundente y en contra de las peticiones de ralentización. De acuerdo con el mandatario, esta tecnología no debe detener su ritmo de avance, pues será diferencial para la relación entre Estados Unidos y China, por lo que ninguna empresa de su país puede soltar el acelerador.

Entre los asistentes a la reunión destacan el CEO de Anthropic, Dario Amodei; el de Meta, Mark Zuckerberg; el de Google, Sundar Pichai; el de Nvidia, Jensen Huang; así como el presidente de OpenAI, Greg Brockman.

Se espera que en esta reunión se traten y aborden las tensiones entre la Casa Blanca y las empresas que piden un alto al desarrollo de la IA, algo que se puso en juego desde que el exinvestigador de Anthropic, Jacob Coxon, acusó a los laboratorios de vanguardia de “jugar con nuestras vidas”.

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