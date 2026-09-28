El 49% de las empresas en México pierden dinero en Inteligencia Artificial: no siempre es una solución

Para Paola Becerra, presidenta de SAP México, existe una falla de origen en esta carrera tecnológica en el país. “El tema no es hacer pilotos de IA y con eso pretender que ya se está obteniendo el valor que da esta tecnología; los clientes deben recorrer una jornada de transformación para realmente poder ver valor".

¿Por qué la IA no está moviendo la aguja del negocio en México ? La especialista observa una posible respuesta en que muchas compañías pretenden aplicar algoritmos avanzados sobre procesos de negocio que llevan 20 o 30 años operando de la misma manera sin rediseñarse.

“Implementar IA sobre un proceso ineficiente no lo corrige, lo amplifica y maximiza sus deficiencias”, advierte Becerra. “La tecnología actúa como un megáfono; si el proceso operativo de origen es caótico o desarticulado, el resultado automatizado será un caos a gran velocidad”.

Un síntoma de la falta de diseño de procesos en torno a la IA es el desorden de la información. Es decir, alimentar a los algoritmos con datos fragmentados en archivos, correos electrónicos o chats con proveedores no solo agota a los departamentos de tecnología que intentan unificarlos manualmente día con día, sino que perpetúa los vicios de la empresa, explica la especialista.

Hoy en día, más del 80% de las organizaciones reportan un uso activo de IA, pero menos del 13% tiene la calidad de datos para sustentarlo. “Están corriendo con herramientas avanzadas sobre una base de datos que no está lista para escalar”, señala el documento coordinado por Vincent Speranza, managing director de Endeavor México.