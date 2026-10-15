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La UNAM ofrece 2,500 pesos a alumnos con promedio de 6: requisitos y fecha límite para pedir la beca

La UNAM abrió el registro para estudiantes con bajo promedio y, en algunos caso, con materias pendientes.
jue 15 octubre 2026 01:26 PM
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Biblioteca Central, persona bajando por las escaleras.
La beca está dirigida a alumnos de licenciatura de los sistemas escolarizado, abierto y a distancia de la UNAM. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico, dirigida a estudiantes de licenciatura que tengan un promedio entre 6 y 7.99.

Con este programa, la Universidad busca favorecer la permanencia de los estudiantes en la universidad y apoyar a quienes enfrentan dificultades para avanzar en sus estudios.

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La convocatoria contempla a alumnos de los sistemas escolarizado, abierto y a distancia que estén inscritos en el semestre 2027-1.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de la UNAM?

Para participar, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener nacionalidad mexicana.
  • Estar inscritos en una licenciatura de la UNAM durante el semestre 2027-1, a partir del segundo semestre o año de la carrera.
  • Ser alumnos regulares con promedio general de entre 6.0 y 7.99, o estudiantes irregulares con un máximo de 10 asignaturas adeudadas.
  • Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a nueve salarios mínimos mensuales, aproximadamente 86,194.98 pesos.
  • Contar con una cuenta de correo electrónico personal activa, CURP y número telefónico de contacto.

La universidad señala que, para la asignación, se dará prioridad a los estudiantes regulares que se encuentren dentro del rango de promedio establecido y, posteriormente, se considerará a quienes tengan menos materias adeudadas.

Joven con su título en mano frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la UNAM.
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Si los recursos disponibles no alcanzan para todas las solicitudes que cumplan los requisitos, se tomará en cuenta la vulnerabilidad económica de los aspirantes.

¿Cuánto dinero da la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico?

El apoyo económico es de 2,500 pesos en una sola exhibición, correspondiente al semestre 2027-1.

La asignación depende de la disponibilidad presupuestal de la universidad, por lo que cumplir con los requisitos no garantiza recibir la beca.

Además, el programa no es compatible con determinados apoyos de la UNAM, entre ellos:

  • Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención.
  • Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País
  • Becas de fortalecimiento académico y alta exigencia académica, entre otras.
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¿Cómo registrarse para recibir la beca?

Las personas interesadas deben ingresar a Espacio UNAM con su número de cuenta y el código de verificación que recibirán en el correo registrado en el Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE).

UNAM
Los aspirantes deben completar la solicitud específica en Espacio UNAM para participar en la convocatoria. (UNAM_MX/Twitter)

Dentro de la plataforma deberán:

  • Contestar el cuestionario socioeconómico.
  • Manifestar su intención de obtener una beca y guardar el folio de seguimiento.
  • Seleccionar la convocatoria de la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2027-1.
  • Completar la solicitud específica del programa y conservar el comprobante de registro.

Es importante completar la solicitud de la beca, ya que el manifestar la intención de obtener un apoyo no sustituye el registro formal en la convocatoria.

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y de fondo la Biblioteca Central.
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Fechas oficiales para realizar la solicitud

El periodo de recepción de solicitudes va del 12 al 19 de octubre de 2026. Los resultados se publicarán el 4 de noviembre de 2026 y podrán consultarse en Espacio UNAM.

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La convocatoria completa y sus condiciones pueden consultarse en el sitio oficial de la CASE de la UNAM.

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UNAM Universidades

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