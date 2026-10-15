La UNAM ofrece 2,500 pesos a alumnos con promedio de 6: requisitos y fecha límite para pedir la beca

La convocatoria contempla a alumnos de los sistemas escolarizado, abierto y a distancia que estén inscritos en el semestre 2027-1.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de la UNAM?

Para participar, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad mexicana.

Estar inscritos en una licenciatura de la UNAM durante el semestre 2027-1, a partir del segundo semestre o año de la carrera.

Ser alumnos regulares con promedio general de entre 6.0 y 7.99, o estudiantes irregulares con un máximo de 10 asignaturas adeudadas.

Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a nueve salarios mínimos mensuales, aproximadamente 86,194.98 pesos.

Contar con una cuenta de correo electrónico personal activa, CURP y número telefónico de contacto.

La universidad señala que, para la asignación, se dará prioridad a los estudiantes regulares que se encuentren dentro del rango de promedio establecido y, posteriormente, se considerará a quienes tengan menos materias adeudadas.



Si los recursos disponibles no alcanzan para todas las solicitudes que cumplan los requisitos, se tomará en cuenta la vulnerabilidad económica de los aspirantes.

¿Cuánto dinero da la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico?

El apoyo económico es de 2,500 pesos en una sola exhibición, correspondiente al semestre 2027-1.

La asignación depende de la disponibilidad presupuestal de la universidad, por lo que cumplir con los requisitos no garantiza recibir la beca.

Además, el programa no es compatible con determinados apoyos de la UNAM, entre ellos: