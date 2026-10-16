Empresas francesas buscan trabajadores en México: así puedes postularte en esta feria de empleo en CDMX

¿En dónde habrá feria de empleo en la CDMX?

La cita es el próximo viernes 23 de octubre del 2026 de 8:30 a 15:00 horas. en la Casa de Francia que se ubica en la calle Havre 15, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para llegar en transporte público, la estación más cercana es la estación Insurgentes del Metrobús Línea 1 que pasa sobre Avenida Reforma en la CDMX.

Debido a que el evento es gratuito y con cupo limitado, se debe realizar un registro previo en este enlace.

Feria de empleo para posicionar las marcas empleadoras francesas. Conferencias y workshops frente a más de 1,500 visitantes.

La embajadora del evento será la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX; Manola Zabalza.

La Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana (CCI) detalla los asistentes podrán tener acercamientos con reclutadores de más de 20 gigantes globales y entre las que destacan las siguientes:

- Airbus

- Alstom

- Safran

- Renault

- Thales

- Heineken

- Hilton

- Sodexo

- Servier

- Salud Digna

Además, habrá talleres prácticos sobre Empleabilidad, Inteligencia Artificial, optimización de tu LinkedIn y cómo construir una carrera internacional.

“La jornada permitirá conocer de cerca las perspectivas de empleo de las empresas francesas en México, acercarse a sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento y generar vínculos con distintos actores del ecosistema laboral franco-mexicano”, destaca el IFAL.