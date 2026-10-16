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Empresas francesas buscan trabajadores en México: así puedes postularte en esta feria de empleo en CDMX

La Casa Francia en la CDMX será la sede de la tercera feria de empleo para vincular a empresas francesas, mexicanas y estudiantes universitarios.
vie 16 octubre 2026 10:49 AM
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Ventanales y columnas de una casa azul con blanco. Personas sentadas en el exterior frente a una mujer con micrófono.jpg
En la Casa de Francia se llevan a cabo a lo largo del año diferentes eventos como el que se llevará a cabo a finales de octubre. (Foto: Facebook CCi France México )

En el marco del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Francia, se llevará a cabo la tercera edición de la Feria de Empleo en la Ciudad de México (CDMX) en donde estarán representantes de empresas francesas y mexicanas con el objetivo de vincular a estudiantes universitarios que estén en búsqueda de integrarse a la vida laboral.

Además, se tendrán ponencias por parte de CEO´s de empresas internacionales, así como representantes educativos con el objetivo de analizar cómo está actualmente el mercado laboral, visto desde distintas perspectivas, desde la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), cómo prepararse y las habilidades que se requieren para la búsqueda de empleo.

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¿En dónde habrá feria de empleo en la CDMX?

La cita es el próximo viernes 23 de octubre del 2026 de 8:30 a 15:00 horas. en la Casa de Francia que se ubica en la calle Havre 15, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para llegar en transporte público, la estación más cercana es la estación Insurgentes del Metrobús Línea 1 que pasa sobre Avenida Reforma en la CDMX.

Debido a que el evento es gratuito y con cupo limitado, se debe realizar un registro previo en este enlace.

Feria de empleo para posicionar las marcas empleadoras francesas. Conferencias y workshops frente a más de 1,500 visitantes.

La embajadora del evento será la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX; Manola Zabalza.

La Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana (CCI) detalla los asistentes podrán tener acercamientos con reclutadores de más de 20 gigantes globales y entre las que destacan las siguientes:

- Airbus

- Alstom

- Safran

- Renault

- Thales

- Heineken

- Hilton

- Sodexo

- Servier

- Salud Digna

Además, habrá talleres prácticos sobre Empleabilidad, Inteligencia Artificial, optimización de tu LinkedIn y cómo construir una carrera internacional.

“La jornada permitirá conocer de cerca las perspectivas de empleo de las empresas francesas en México, acercarse a sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento y generar vínculos con distintos actores del ecosistema laboral franco-mexicano”, destaca el IFAL.

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¿Cómo ingresar a la Feria de Empleo en Casa Francia?

Se debe hacer un registro en este enlace . Se debe acudir con una identificación oficial para que se le permita el ingreso.

De acuerdo con la página oficial del CCI, en el evento se espera la asistencia de 1,500 visitantes.

La embajadora del evento será la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, Manola Zabalza, quien estará a cargo junto con la directora general del CCI France México, Hajer Najjar, de la inauguración del evento.

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Talleres gratuitos sobre empleo en la CDMX

Los estudiantes universitarios, egresados y quienes estén interesados en trabajar podrán asistir a los siguientes paneles que de acuerdo con la agenda oficial se dividieron de la siguiente manera:

- El futuro del trabajo no se construye solo con tecnología

- Cómo construir una carrera internacional desde México

- Cómo prepararse para los empleos del futuro

- ATS, IA y búsqueda de empleo (lo que está funcionando hoy).

- Augmented Sapiens: Cómo aumentar tu valor profesional en un mercado laboral en transformación

- LinkedIn y visibilidad profesional

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