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Sam’s Club, Walmart, First Cash y Elektra encabezan las quejas en el primer día del Buen Fin

En el primer día de la 16.ª edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que se han otorgado 2,115 asesorías a consumidores sobre sus derechos.
sáb 14 noviembre 2026 05:37 PM
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Fachadas de Sam´s Club, Walmart y First Cash.jpg
La Profeco mantiene asesorías en distintas ciudades con el objetivo de asesorar a los clientes inconformes en este Buen Fin 2026. (Fotos: iStock / Facebook Firts Cash México / Meta AI)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante el primer día del Buen Fin 2026 las tiendas con mayor número de quejas son Sam’s Club, con seis quejas; Walmart, First Cash y Elektra con dos; y Lacoste, Zara, Juguetrón, Iberojet, Steve Madden y Telcel tienen una inconformidad cada uno.

En un comunicado, el organismo detalló que se presentaron 32 inconformidades, las cuales fueron conciliadas con un monto recuperado a favor de las personas consumidoras por 229,749 pesos.

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Las principales causas de reclamo fueron las siguientes:

- Incumplimiento de promoción con siete.

- Incumplimiento de oferta con seis.

- No respetar el precio anunciado con cinco.

- Negativa a entregar el producto con dos.

- Negativa al pago de compensaciones o bonificaciones con dos.

La Procuraduría informó en un comunicado que a través de los 169 módulos de atención ubicados en sitios de mayor afluencia, brigadas de servidoras y servidores públicos, así como en llamadas al Teléfono del Consumidor, se han otorgado 2 mil 115 asesorías a quienes han requerido información sobre sus derechos, trámites que pueden realizar ante las oficinas de la institución, así como los procesos a seguir para inconformarse por ofertas no respetadas, plazos de entrega, cancelación de compra y la entrega del producto equivocado, entre otros.

¿Cuáles son los productos con más quejas en este Buen Fin?

En esta campaña de ventas que arrancó el viernes 13 de noviembre, los productos con más inconformidades ante la Profeco son los de ropa y zapatos con seis.

Tecnología y pantallas con cinco.

Hogar-alimentos y bebidas con tres.

Transporte-automotriz, tecnología accesorios con dos.

Hogar-juguetes con dos.

Hogar-muebles con dos.

Tecnología-computadoras laptop con uno.

Artículos de belleza-perfumería y transporte-motocicleta con uno.

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Hay que recordar que Wlamart de México no participa en el Buen Fin 2026 tras su salida en 2019 de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y por consecuencia de la iniciativa del Buen Fin. Sin embargo, en estas tiendas se lleva a cabo el Fin Irresistible desde el 5 hasta el 18 de noviembre . Por ello, solo participan las tres cadenas de supermercados pertenecientes al grupo, tanto en tiendas físicas como digitales.

Estos comercios son:

- Walmart y Walmart Express.

- Bodega Aurrera.

- Sam's Club.

Del otro lado, el Buen Fin cuenta con cientos de marcas, comercios y MIPYMES registrados, destacando plataformas de comercio electrónico.

La Profeco recibe quejas de los consumidores en esta temporada de descuentos.

¿En qué estados hay mayores quejas en este Buen Fin?

La Profeco detalla en un primer corte que las quejas por entidades se concentraron en las siguientes entidades: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca son las que acumulan más inconformidades, con cinco en cada uno; mientras que Morelos registra dos.

Además, se realizaron 1,004 monitoreos de publicidad en línea, mediante los que se detectaron 49 sitios con incumplimientos y se enviaron los exhortos correspondientes para hacer las correcciones pertinentes.

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El organismo recuerda que como parte del Operativo de Verificación y Vigilancia que puso en marcha en todo el país, personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) recorren establecimientos y lugares de mayor actividad comercial, en los cuales han colocado 1,838 preciadores para que las y los comerciantes exhiban los precios a la vista de las y los compradores.

Asimismo, han sido puestos 327 carteles de los derechos de la y el consumidor. Dentro de este operativo, se han llevado a cabo 70 visitas de vigilancia y monitoreado 3,316 productos de alto consumo en esta temporada.

La Profeco recomienda a los consumidores a consultar precios antes de comprar, en el micrositio especial de El Buen Fin, https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ , y recuerda sus canales para presentar quejas y denuncias: módulos de atención; brigadas en centros comerciales.

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¿A dónde puedo llamar para presentar quejas por el Buen Fin?

A través del teléfono del consumidor, con horario del 13 al 17 de noviembre, de 9:00 a 19:00 horas. El número es: 55 5568 8722 y 800 468 8722

A través de las redes sociales 𝕏 (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial), o por correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

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