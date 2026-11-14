Sam’s Club, Walmart, First Cash y Elektra encabezan las quejas en el primer día del Buen Fin

Hay que recordar que Wlamart de México no participa en el Buen Fin 2026 tras su salida en 2019 de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y por consecuencia de la iniciativa del Buen Fin. Sin embargo, en estas tiendas se lleva a cabo el Fin Irresistible desde el 5 hasta el 18 de noviembre . Por ello, solo participan las tres cadenas de supermercados pertenecientes al grupo, tanto en tiendas físicas como digitales.

Estos comercios son:

- Walmart y Walmart Express.

- Bodega Aurrera.

- Sam's Club.

Del otro lado, el Buen Fin cuenta con cientos de marcas, comercios y MIPYMES registrados, destacando plataformas de comercio electrónico.

La Profeco recibe quejas de los consumidores en esta temporada de descuentos.

¿En qué estados hay mayores quejas en este Buen Fin?

La Profeco detalla en un primer corte que las quejas por entidades se concentraron en las siguientes entidades: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca son las que acumulan más inconformidades, con cinco en cada uno; mientras que Morelos registra dos.

Además, se realizaron 1,004 monitoreos de publicidad en línea, mediante los que se detectaron 49 sitios con incumplimientos y se enviaron los exhortos correspondientes para hacer las correcciones pertinentes.

El organismo recuerda que como parte del Operativo de Verificación y Vigilancia que puso en marcha en todo el país, personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) recorren establecimientos y lugares de mayor actividad comercial, en los cuales han colocado 1,838 preciadores para que las y los comerciantes exhiban los precios a la vista de las y los compradores.

Asimismo, han sido puestos 327 carteles de los derechos de la y el consumidor. Dentro de este operativo, se han llevado a cabo 70 visitas de vigilancia y monitoreado 3,316 productos de alto consumo en esta temporada.

La Profeco recomienda a los consumidores a consultar precios antes de comprar, en el micrositio especial de El Buen Fin, https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ , y recuerda sus canales para presentar quejas y denuncias: módulos de atención; brigadas en centros comerciales.