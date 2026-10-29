Estudiantes del IPN podrán votar en la elección del nuevo director, así será el proceso

Estudiantes del IPN exigían la renuncia de Arturo Reyes Sandoval

Durante mayo de 2026, estudiantes de distintas unidades académicas realizaron movilizaciones, paros y bloqueos a las instalaciones de Canal 11 para exigir atención a sus demandas y la salida de Arturo Reyes Sandoval.

Entre los principales reclamos estaban el deterioro de las instalaciones, la falta de materiales e insumos para laboratorios y talleres, problemas de seguridad y la necesidad de atender distintas situaciones académicas y administrativas.

El movimiento también cuestionó el manejo de los recursos del instituto y exigió auditorías externas para revisar su administración.

Tan solo en julio de 2025, la Dirección General del instituto firmó un acuerdo con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, lo que generó inconformidad entre estudiantes, pues el conflicto afectó la operación de apoyos y becas vinculados con la Fundación.

El 19 de mayo, estudiantes se manifestaron frente a las instalaciones de la SEP para exigir auditorías externas y la renuncia del director general. Días después, estudiantes tomaron las instalaciones de Canal Once, televisora pública del IPN, como parte de las movilizaciones.

¿En qué terminó el conflicto entre estudiantes y autoridades del IPN?

El Gobierno federal rechazó la exigencia de destituir a Arturo Reyes Sandoval, el subsecretario de Educación Superior de la SEP explicó que la salida del director no podía concretarse ya que debía existir un procedimiento legal que justificara su remoción.

El Instituto Politécnico Nacional inició el proceso para renovar su Dirección General, cargo que actualmente ocupa Arturo Reyes Sandoval.

Sin embargo, las autoridades presentaron una serie de compromisos para atender otros puntos del pliego petitorio.