Estudiantes del IPN podrán votar en la elección del nuevo director, así será el proceso
Las protestas de estudiantes del IPN marcaron el último año de la gestión de Arturo Reyes Sandoval. Ahora, la SEP abrió el procedimiento para elegir a quien encabezará el instituto durante los próximos cuatro años.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició el proceso para renovar su Dirección General, en esta ocasión, por primera vez, estudiantes, docentes y trabajadores podrán participar en una consulta para expresar sus preferencias sobre quiénes deben integrar las listas de aspirantes que serán enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá la decisión final sobre el nombramiento.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este 29 de octubre la convocatoria para este procedimiento.
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El proceso llega después de un año de movilizaciones y paros estudiantiles en distintas escuelas del Politécnico, en los que una de las principales exigencias fue la renuncia de Arturo Reyes Sandoval, actual director general, a quien alumnos señalaron por presuntas irregularidades administrativas, problemas de infraestructura y falta de atención a las necesidades de la comunidad.
¿Cuándo será la votación y cómo será el proceso para elegir al nuevo director del IPN?
De acuerdo con la convocatoria de la SEP, el proceso tendrá varias etapas:
Registro de las personas interesadas en ocupar la Dirección General del IPN, del 3 al 6 de noviembre en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Además la Comisión de Revisión y Custodia verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del instituto.
Las personas que cumplan con los requisitos se darán a conocer el 18 de noviembre. A partir de esa fecha, la comunidad politécnica podrá consultar sus trayectorias académicas y profesionales, así como sus programas de trabajo y propuestas para atender los desafíos de la institución.
Votación electrónica, del 25 al 27 de noviembre, podrán participar estudiantes, personal académico, personal de apoyo y asistencia a la educación. Durante la consulta, cada participante deberá seleccionar tres perfiles de mujeres y tres perfiles de hombres que considere adecuados para encabezar el instituto.
La entrega de listas a la presidenta Claudia Sheinbaum se realizará el 1 de diciembre, quien designará a la persona que ocupará la Dirección General del Politécnico durante los próximos cuatro años.
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Estudiantes del IPN exigían la renuncia de Arturo Reyes Sandoval
Durante mayo de 2026, estudiantes de distintas unidades académicas realizaron movilizaciones, paros y bloqueos a las instalaciones de Canal 11 para exigir atención a sus demandas y la salida de Arturo Reyes Sandoval.
Entre los principales reclamos estaban el deterioro de las instalaciones, la falta de materiales e insumos para laboratorios y talleres, problemas de seguridad y la necesidad de atender distintas situaciones académicas y administrativas.
El movimiento también cuestionó el manejo de los recursos del instituto y exigió auditorías externas para revisar su administración.
Tan solo en julio de 2025, la Dirección General del instituto firmó un acuerdo con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, lo que generó inconformidad entre estudiantes, pues el conflicto afectó la operación de apoyos y becas vinculados con la Fundación.
El 19 de mayo, estudiantes se manifestaron frente a las instalaciones de la SEP para exigir auditorías externas y la renuncia del director general. Días después, estudiantes tomaron las instalaciones de Canal Once, televisora pública del IPN, como parte de las movilizaciones.
¿En qué terminó el conflicto entre estudiantes y autoridades del IPN?
El Gobierno federal rechazó la exigencia de destituir a Arturo Reyes Sandoval, el subsecretario de Educación Superior de la SEP explicó que la salida del director no podía concretarse ya que debía existir un procedimiento legal que justificara su remoción.
Sin embargo, las autoridades presentaron una serie de compromisos para atender otros puntos del pliego petitorio.
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Arturo Reyes Sandoval: cuándo termina su periodo en el IPN
Arturo Reyes Sandoval es investigador y académico especializado en biomedicina molecular.
Antes de llegar a la Dirección General del Politécnico, desarrolló parte de su trayectoria académica y científica en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, donde fue investigador y catedrático. También colaboró en el Instituto Jenner, centro dedicado a la investigación y desarrollo de vacunas.
Reyes Sandoval asumió la Dirección General del IPN el 14 de diciembre de 2020, por designación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para el periodo 2020-2023.
En noviembre de 2023, López Obrador anunció su ratificación para un segundo periodo, correspondiente a 2023-2026. Por ello, su gestión concluirá en diciembre de este año, cuando deberá asumir la persona que designe la presidenta Claudia Sheinbaum.