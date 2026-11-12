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Clarios forma técnicos dentro de sus plantas de baterías LTH ante la dificultad para encontrarlos

El fabricante de baterías LTH ofrece a sus operadores una ruta para ganar más y cubrir puestos que le cuesta llenar con contrataciones externas.
jue 12 noviembre 2026 04:30 PM
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Un operador de Clarios con guantes, lentes de seguridad y respirador manipula una batería automotriz en la línea de producción.
Clarios, fabricante de las baterías LTH, capacita a sus operadores para cubrir puestos técnicos en sus plantas en México.
 (Cortesía)

Clarios prepara a sus operadores para ocupar puestos técnicos en México. Con esta estrategia, el fabricante de las baterías LTH cubre alrededor de 80% de esas posiciones con personal interno, en un mercado donde le cuesta encontrar especialistas en automatización.

La ruta puede comenzar con secundaria terminada y un puesto en producción. La preparación inicial ronda los tres meses, según la complejidad de la tarea, e incluye los protocolos de seguridad de cada proceso.

“No pedimos un conocimiento específico. ¿Por qué? Porque la capacitación, la formación te la vamos a dar a nosotros. Entonces, ¿qué es el diferenciador? Nuestros protocolos de seguridad”, dice Daniel Verino Valdés, vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Clarios.

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La compañía tiene 4,600 empleados y diez plantas en México. Conforme amplía sus líneas e incorpora tecnología, necesita personal capaz de interpretar los datos de los equipos para anticipar fallas y programar el mantenimiento antes de que una máquina se detenga.

La dificultad para contratar rebasa a la industria de las baterías. En México, 67% de los empleadores reportó problemas para cubrir vacantes en la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup . En Clarios, la búsqueda se complica en perfiles muy específicos, por lo que formar a quienes ya conocen la operación reduce su dependencia de un mercado con escasez de especialistas .

La capacitación técnica abre una ruta de ascenso en la planta

En Clarios, un operador puede empezar por aprender una segunda tarea en la línea. Cada función que domina cuenta como una habilidad dentro del esquema salarial de la compañía y puede abrirle el paso a una categoría superior.

“Yo puedo cubrir a otra pieza, a otra persona dentro del proceso, pero que está haciendo algo diferente. Cada vez que tú vas avanzando en habilidades, eso pues te va avanzando en categorías”, explica Verino.

Para los puestos de mayor complejidad, Clarios trabaja con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante el Clúster Automotriz de Nuevo León. La formación técnica dura entre ocho meses y un año. Para seleccionar candidatos, la compañía considera el desempeño, la asistencia, la puntualidad y la evaluación del supervisor.

“Una cosa muy importante es que el cursar este programa no te garantiza una posición inmediatamente. Le damos las herramientas para esto, pero no te garantiza que vayas a pasar automáticamente a una posición como esta”, señala Verino.

Las oportunidades aparecen con la ampliación de líneas, las jubilaciones y otros movimientos de personal. El problema surge cuando una planta necesita cubrir un puesto antes de que sus candidatos estén listos. En ese caso, la compañía todavía recurre a la contratación externa.

“A veces las necesidades son más rápidas que lo que podamos capacitar”, dice el directivo. “Ese gap que existe es finalmente por un tema de velocidad”.

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La empresa calcula que más de 90% de quienes reciben capacitación permanece en Clarios. Verino atribuye esa permanencia tanto a las oportunidades de desarrollo como al salario, los beneficios y el ambiente laboral. La posibilidad de avanzar dentro de la planta es una de las razones por las que la capacitación puede ayudar a retener personal .

“Es un riesgo latente que siempre existe, pero es un riesgo desde mi punto de vista malentendido, porque realmente no estás invirtiendo, estás invirtiendo en el futuro de la empresa”, dice Verino sobre la posibilidad de que un trabajador se vaya después de capacitarse.

Para las empresas que aumenten su inversión en formación, el texto legislativo del Paquete Económico 2027 contempla una deducción adicional de 25% sobre el incremento del gasto frente al promedio de los tres ejercicios previos.

El estímulo está sujeto a requisitos y aplica a la capacitación técnica o científica vinculada con la actividad de la empresa para trabajadores activos registrados ante el IMSS.

El incentivo tiene su antecedente en el decreto del Plan México de enero de 2025. Para las empresas que, como Clarios, forman personal dentro de sus plantas, el incentivo entra en juego cuando deciden ampliar sus programas, porque se calcula sobre el aumento del gasto en capacitación técnica frente al promedio de los tres ejercicios anteriores.

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