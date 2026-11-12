Clarios forma técnicos dentro de sus plantas de baterías LTH ante la dificultad para encontrarlos

La compañía tiene 4,600 empleados y diez plantas en México. Conforme amplía sus líneas e incorpora tecnología, necesita personal capaz de interpretar los datos de los equipos para anticipar fallas y programar el mantenimiento antes de que una máquina se detenga.

La dificultad para contratar rebasa a la industria de las baterías. En México, 67% de los empleadores reportó problemas para cubrir vacantes en la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup . En Clarios, la búsqueda se complica en perfiles muy específicos, por lo que formar a quienes ya conocen la operación reduce su dependencia de un mercado con escasez de especialistas .

La capacitación técnica abre una ruta de ascenso en la planta

En Clarios, un operador puede empezar por aprender una segunda tarea en la línea. Cada función que domina cuenta como una habilidad dentro del esquema salarial de la compañía y puede abrirle el paso a una categoría superior.

“Yo puedo cubrir a otra pieza, a otra persona dentro del proceso, pero que está haciendo algo diferente. Cada vez que tú vas avanzando en habilidades, eso pues te va avanzando en categorías”, explica Verino.

Para los puestos de mayor complejidad, Clarios trabaja con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante el Clúster Automotriz de Nuevo León. La formación técnica dura entre ocho meses y un año. Para seleccionar candidatos, la compañía considera el desempeño, la asistencia, la puntualidad y la evaluación del supervisor.

“Una cosa muy importante es que el cursar este programa no te garantiza una posición inmediatamente. Le damos las herramientas para esto, pero no te garantiza que vayas a pasar automáticamente a una posición como esta”, señala Verino.

Las oportunidades aparecen con la ampliación de líneas, las jubilaciones y otros movimientos de personal. El problema surge cuando una planta necesita cubrir un puesto antes de que sus candidatos estén listos. En ese caso, la compañía todavía recurre a la contratación externa.

“A veces las necesidades son más rápidas que lo que podamos capacitar”, dice el directivo. “Ese gap que existe es finalmente por un tema de velocidad”.