La FDA retirará colorantes artificiales antes de 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que retirará varios colorantes artificiales derivados del petróleo antes de que termine 2026. El proceso comenzará con dos compuestos que perderán su autorización en los próximos meses.

Los demás serán eliminados de forma progresiva. En paralelo, la FDA aprobará al menos cuatro nuevos colorantes naturales y acelerará la evaluación de otras alternativas que la industria podrá incorporar.

Entre los aditivos que saldrán del mercado están el rojo 40, el amarillo 5 y el amarillo 6. Estos compuestos aparecen en productos como caramelos, cereales, gelatinas, salsas procesadas y bebidas.

Estudios y especialistas vinculan estos aditivos con efectos en la salud

Peter Lurie, presidente del Center for Science in the Public Interest (CSPI), dijo que estos ingredientes “solo sirven para hacer que los alimentos parezcan más rojos, más afrutados o más atractivos” y no aportan beneficios nutricionales.

Robert Kennedy Jr., secretario de Salud, afirmó que “los niños vivieron en una sopa tóxica de sustancias químicas artificiales durante décadas” y calificó estos aditivos como una amenaza acumulativa para la salud.

La FDA explicó que la decisión se basa en estudios que relacionan estos colorantes con hiperactividad, riesgo de diabetes y cáncer. También recordó que el aditivo Red 3 ya se prohibió en administraciones anteriores por efectos observados en animales.