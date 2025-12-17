No es el fin del mundo: esto es lo que realmente pasará con el cometa 3I/ATLAS el 19 de diciembre

IAWN de la ONU activa protocolos de observación

El cometa 3I/ATLAS no supone ningún peligro para la Tierra, pero su paso cercano brinda una valiosa oportunidad para la comunidad científica. Por ello, la R ed Internacional de Alerta de Asteroides ha iniciado una campaña de observación que se desarrollará del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026.

Esta será la octava campaña de este tipo desde 2017, diseñada para entrenar a astrónomos en la medición precisa de cometas, que presentan un desafío adicional por su composición difusa y sus colas, lo que dificulta localizar su centro exacto.

Como parte de la preparación, se realizará un taller de técnicas astrométricas. El cometa, que pasó dentro de la órbita de Marte, alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre, a unos 270 millones de kilómetros, sin representar riesgo alguno.

La NASA ofrece herramientas como “Eyes on the Solar System” para rastrear su posición y trayectoria en tiempo real. (NASA)

¿Cuál es la trayectoria del 3I/ATLAS?

3I/ATLAS es un viajero interestelar que atraviesa nuestro sistema solar solo temporalmente y seguirá su camino hacia el espacio profundo tras su paso. Detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile, se acercó más al Sol en octubre de 2025. Su trayectoria lo llevó dentro de la órbita de Marte, pero nunca se acercará a la Tierra.

En su punto más cercano al planeta, el 19 de diciembre, se ubicará a unos 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol, sin riesgo alguno. El cometa avanza a gran velocidad: 221.000 km/h al ser descubierto y hasta 246.000 km/h en el perihelio. Al alejarse del Sol, su velocidad disminuye gradualmente por la influencia gravitatoria solar.

Su núcleo helado, rodeado de una coma brillante de gas y polvo, confirma que se trata de un cometa y no de un asteroide.

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra?

3I/ATLAS es visible antes del amanecer, especialmente en el hemisferio norte. Aunque no puede verse a simple vista, telescopios pequeños permiten seguirlo, convirtiéndolo en un espectáculo astronómico para aficionados y científicos.

Su paso interestelar ofrece una ventana de varias semanas de observación. Para quienes quieran rastrearlo en tiempo real, la NASA dispone de “ Eyes on the Solar System ”, donde se puede seguir su posición y trayectoria.

Observar 3I/ATLAS no solo permite disfrutar de un fenómeno raro, sino también conectarse con un viajero del espacio interestelar, que hace su único recorrido cerca de nuestro planeta.

La IAWN inició una campaña de observación del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026 para entrenar a astrónomos en la medición precisa de cometas. (NASA/JPL)

¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre?

Desde su descubrimiento en julio de 2025, el cometa 3I/ATLAS ha despertado especulaciones, siendo la más mediática la de Avi Loeb, profesor de Harvard. Loeb sostiene que el objeto no sería un cometa natural, sino una nave nodriza extraterrestre, basándose en características inusuales como su cola apuntando hacia el Sol y su aparente composición rica en níquel, algo poco común en el espacio interestelar.

El científico ha sugerido que su trayectoria podría estar diseñada para acercarse al radio de influencia de Júpiter, planteando que el gigante gaseoso sería el objetivo de esta hipotética misión. Además, Loeb ha criticado a la NASA, acusándola de ocultar información y de burocracia que dificulta el intercambio de datos científicos.

Pese a estas teorías, la mayoría de astrónomos considera que 3I/ATLAS es un cometa natural, y las observaciones continúan enfocadas en estudiarlo como un visitante interestelar único que atraviesa nuestro sistema solar.