¿Qué es la falla de San Andrés y por dónde pasa en México?

¿Qué es la falla de San Andrés?

La falla de San Andrés es una fractura tectónica activa que separa la Placa del Pacífico y la Placa de Norteamérica. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la clasifica como una falla transformante de desplazamiento lateral derecho, lo que significa que ambos bloques se mueven horizontalmente en sentidos opuestos.

Esta falla se formó hace entre 15 y 20 millones de años. Tiene una extensión aproximada de 1,200 km y una profundidad de hasta 15 km. No es una sola línea, sino una zona con múltiples ramificaciones y rocas fracturadas.

El Centro de Datos de Terremotos del Sur de California explica que el movimiento anual de esta falla es de entre 20 y 35 mm por año. Esa acumulación de tensión genera sismos, como los ocurridos en 1857 y 1906, ambos de magnitud cercana a 7.8.

¿Dónde empieza y dónde termina? Mapa de su ubicación

Esta falla comienza cerca del Mar de Salton, al sur de California, muy próximo a la frontera con Baja California. De ahí se extiende hacia el noroeste hasta llegar al Cabo Mendocino, en el norte del estado.

En su recorrido pasa cerca de comunidades como Bombay Beach, Indio, Banning, Parkfield y San Francisco. En varios tramos cruza zonas poco pobladas, pero también se acerca a ciudades grandes como Los Ángeles, San Bernardino y San Francisco.

Esto pasa si se activa

El escenario oficial ShakeOut del USGS describe que un sismo de magnitud 7.8 en la parte sur de la falla provoca más de 1,800 muertes y 53,000 heridos. El documento también estima alrededor de 1,600 incendios y daños a viviendas equivalentes a 133,000 casas unifamiliares.

No todas las secciones de la falla activan al mismo tiempo. El segmento sur no libera tensión desde 1857, por lo que concentra la mayor atención. "Los resortes tectónicos se tensan", afirmó Thomas Jordan del Centro Sismológico del Sur de California.

