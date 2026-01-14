¿Sigues con tos después de un resfriado? No es normal y debes ir al médico

¿Por qué se puede alargar una enfermedad?

La enfermedad se origina por una afección en el organismo, como una alteración en las vías respiratorias. Los gérmenes entran al cuerpo y lo 'colonizan' hasta que generan una infección en nariz, faringe o laringe; en casos más graves pueden afectar la tráquea, bronquios o pulmones.

López Pérez mencionó que el periodo de incubación del virus (o un agente que provoca una enfermedad e infección) es de una semana, pero que su desarrollo va de tres a siete días.

Sin embargo, los síntomas pueden prolongarse por la existencia de factores físicos, químicos o biológicos. Varios de ellos relacionados con la salud de los pacientes.

Las enfermedades de base, o crónicas, como la obesidad o diabetes son el principal riesgo. También hay hábitos, como fumar, falta de reposo y alimentación deficiente, que dificultan el proceso de sanación.

“El tabaco hace que física y químicamente se lesione la vía respiratoria. Entonces es muy fácil observar que los fumadores, tanto activos como pasivos, tienen una mayor presencia de infección”, comentó el médico.

¿Cómo afecta la contaminación y el cambio de clima?

En el aire existen diferentes agentes contaminantes en partículas que son capaces de penetrar el sistema respiratorio. Las partículas 2.5 (PM2.5), que son emitidas por la combustión de gasolina, fábricas o quema de madera, llegan hasta los pulmones.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que este tipo de contaminantes pueden alcanzar el torrente sanguíneo y afectar al corazón. Estas partículas están asociadas a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer pulmonar.

“¿Qué genera la contaminación? Inflamación y daño. Destruyen el tejido y afectan los mecanismos de defensa. Entonces, prácticamente no tenemos forma de defendernos”, detalló el especialista.

Los cambios de temporada, cada vez más severos por el calentamiento global, generan condiciones ambientales que favorecen las alergias o debilidad en los sistemas respiratorios.

Por este tipo de factores, los habitantes de las ciudades como la CDMX enfrentan una mayor dificultad de recuperación y están más predispuestos a sufrir enfermedades respiratorias.

De acuerdo a datos de la Dirección General de Epidemiología, la capital del país acumuló hasta la semana 53 (del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026):

35,105 casos de otitis media aguda.

1,343,491 de infecciones respiratorias agudas.

9,434 faringitis y amigdalitis estreptocócicas.

22,359 neumonías y bronconeumonías.

Estos números consideran la suma de todo 2025, al corte del 3 de enero de 2026 según el boletín epidemiológico.

A nivel nacional, las enfermedades respiratorias agudas sumaron 16,810,284 casos; la influenza contabilizó 14,194 casos; y se registraron 7,256 casos de Covid-19.