Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Ciencia y Salud

¿Sigues con tos después de un resfriado? No es normal y debes ir al médico

La persistencia de síntomas después de una enfermedad respiratoria es anormal, por lo que debe atenderse a la brevedad, sobre todo si se vive en una ciudad grande.
mié 14 enero 2026 05:00 PM
¿Por qué tengo tos después de una gripe y no se me quita? Puede ser algo más severo
Existen diferentes factores que prolongan los síntomas de una infección respiratoria, como la falta de reposo, enfermedades crónicas o la contaminación ambiental. (pocketlight/Getty Images)

Es común resfriarse, pero no es normal que persistan los síntomas asociados a una enfermedad respiratoria por varios días, o incluso semanas.

De acuerdo con Gerardo López Pérez, médico alergólogo e infectólogo de la Academia Mexicana de Pediatría, la duración promedio de síntomas de enfermedad es de tres a siete días, y aquellos que se extiendan por más de una semana pueden representar una señal de alarma.

Publicidad

¿Por qué se puede alargar una enfermedad?

La enfermedad se origina por una afección en el organismo, como una alteración en las vías respiratorias. Los gérmenes entran al cuerpo y lo 'colonizan' hasta que generan una infección en nariz, faringe o laringe; en casos más graves pueden afectar la tráquea, bronquios o pulmones.

López Pérez mencionó que el periodo de incubación del virus (o un agente que provoca una enfermedad e infección) es de una semana, pero que su desarrollo va de tres a siete días.

Sin embargo, los síntomas pueden prolongarse por la existencia de factores físicos, químicos o biológicos. Varios de ellos relacionados con la salud de los pacientes.

efecto-inflacion-contaminacion
Economía

La contaminación pega a la salud y también a los bolsillos de los mexicanos

Las enfermedades de base, o crónicas, como la obesidad o diabetes son el principal riesgo. También hay hábitos, como fumar, falta de reposo y alimentación deficiente, que dificultan el proceso de sanación.

“El tabaco hace que física y químicamente se lesione la vía respiratoria. Entonces es muy fácil observar que los fumadores, tanto activos como pasivos, tienen una mayor presencia de infección”, comentó el médico.

¿Cómo afecta la contaminación y el cambio de clima?

En el aire existen diferentes agentes contaminantes en partículas que son capaces de penetrar el sistema respiratorio. Las partículas 2.5 (PM2.5), que son emitidas por la combustión de gasolina, fábricas o quema de madera, llegan hasta los pulmones.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que este tipo de contaminantes pueden alcanzar el torrente sanguíneo y afectar al corazón. Estas partículas están asociadas a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer pulmonar.

“¿Qué genera la contaminación? Inflamación y daño. Destruyen el tejido y afectan los mecanismos de defensa. Entonces, prácticamente no tenemos forma de defendernos”, detalló el especialista.

Los cambios de temporada, cada vez más severos por el calentamiento global, generan condiciones ambientales que favorecen las alergias o debilidad en los sistemas respiratorios.

Por este tipo de factores, los habitantes de las ciudades como la CDMX enfrentan una mayor dificultad de recuperación y están más predispuestos a sufrir enfermedades respiratorias.

De acuerdo a datos de la Dirección General de Epidemiología, la capital del país acumuló hasta la semana 53 (del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026):

35,105 casos de otitis media aguda.
1,343,491 de infecciones respiratorias agudas.
9,434 faringitis y amigdalitis estreptocócicas.
22,359 neumonías y bronconeumonías.

Estos números consideran la suma de todo 2025, al corte del 3 de enero de 2026 según el boletín epidemiológico.

A nivel nacional, las enfermedades respiratorias agudas sumaron 16,810,284 casos; la influenza contabilizó 14,194 casos; y se registraron 7,256 casos de Covid-19.

Publicidad

¿Cuándo debo ir al médico por síntomas persistentes?

Gerardo López aclaró que una alergia se caracteriza por síntomas persistentes o crónicos de tos, estornudos y dificultad para respirar. En caso de que estas afectaciones persistan por más de una semana se debe acudir con un médico especialista.

Es importante destacar que, aunque algunas afecciones respiratorias pueden ser causadas por virus y desaparecer por sí solas, otras pueden convertirse en problemas crónicos o más graves si no se atienden adecuadamente. Un alergólogo o infectólogo debe realizar estudios para precisar el diagnóstico e implementar el tratamiento adecuado.

Además de los síntomas mencionados, Mayo Clinic recomienda revisar otros signos que pueden indicar la necesidad de una evaluación médica urgente. Entre estos se incluyen:

  1. Fiebre persistente: Si tienes fiebre durante varios días sin una causa evidente, podría ser una señal de infección.
  2. Dolor en el pecho: Cualquier tipo de dolor en el pecho, especialmente si es intenso o se acompaña de dificultad para respirar, debe ser evaluado por un médico de inmediato.
  3. Fatiga extrema: Sentir un cansancio anormal o falta de energía, combinado con otros síntomas respiratorios, puede ser indicativo de una infección grave o de una afección crónica que requiere atención médica.
  4. Cambios en la piel o la coloración: Enrojecimiento, sarpullidos, o coloración azulada en labios y dedos pueden ser signos de problemas respiratorios graves, como una reacción alérgica o una afección pulmonar.
¿Cuáles son las consecuencias de automedicarte con antibióticos?
Ciencia y Salud

¿Por qué debes evitar automedicarte con antibióticos?

Publicidad

No automedicarse ni quedarse con remedios caseros

Existe evidencia que apunta que abusar de los antibióticos genera más problemas de salud, como generar resistencia bacteriana, por lo que se recomienda evitar la automedicación.

Tampoco deben limitar el tratamiento con remedios caseros porque no resuelven el problema.

“Se pueden usar como remedios coadyuvantes, colaborativos, pero no deben ser los únicos que debemos emplear”, dijo el especialista.

Tags

Resfriado Enfermedades Neumonía Enfermedades virales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad