Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Ciencia y Salud

¿Cuándo es la alineación de planetas en 2026? Qué sí y qué no ocurre durante este fenómeno

La alineación de planetas en 2026 ya tiene fecha en febrero, y aquí te contamos qué es, qué pasa y cómo entender su origen y descartar afirmaciones falsas sobre efectos en la gravedad.
mié 21 enero 2026 07:31 AM
cuando-es-alineacion-de-planetas-en-2026
Durante 2026, este evento volverá a captar atención por la cantidad de planetas visibles y por la amplitud con la que podrán apreciarse desde distintos puntos del planeta. (Expansión|Gemini)

La alineación de planetas es uno de los fenómenos astronómicos que más interés genera cada cierto tiempo, sobre todo cuando varias órbitas coinciden en una misma región del cielo y permiten observar a distintos cuerpos celestes en una sola mirada. Durante 2026, este evento volverá a captar atención por la cantidad de planetas visibles y por la amplitud con la que podrán apreciarse desde distintos puntos del planeta.

A diferencia de otros eventos breves o difíciles de distinguir, esta alineación podrá observarse durante varios días y en horarios accesibles para el público. Conocer cuándo ocurre y cómo se produce ayuda a entender por qué no se trata de un suceso extraordinario en términos físicos, pero sí relevante desde el punto de vista de la observación astronómica.

Publicidad

Fechas y lugares donde se verá la alineación planetaria en 2026

De acuerdo con Starwalk, sitio especializado en astronomía, la gran alineación de planetas será visible en las tardes alrededor del 28 de febrero de 2026. La recomendación general es comenzar la observación aproximadamente una hora después del ocaso, cuando los planetas empiezan a distinguirse en el cielo.

Esa fecha funciona como un punto medio, ya que el momento exacto de mejor visibilidad cambia según la ubicación geográfica. En cada ciudad, los planetas se concentrarán en un sector distinto del cielo, medido en grados, lo que determina qué tan compacta resulta la alineación.

Para Ciudad de México, el fenómeno se apreciará el 28 de febrero, cuando los planetas ocuparán un sector de 175 grados del cielo. En São Paulo, la mejor fecha será el 25 de febrero, con un sector de 128 grados, mientras que en Nueva York también se observará el 28 de febrero, con un sector de 152 grados.

Otras ciudades incluidas en la proyección son Atenas, Tokio, Pekín, Berlín, Bombay, Londres y Reikiavik, donde la alineación se desplazará entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, con sectores que van de los 129 a los 174 grados, dependiendo del lugar.

Publicidad

Qué significa que los planetas estén alineados

alineacion-de-planetas.png
(Expansión|Gemini)

La alineación planetaria puede entenderse de dos maneras. Una definición se refiere a un evento astronómico en el que varios planetas se agrupan en el mismo lado del Sol cuando se observan desde arriba del Sistema Solar. En este escenario, no forman una línea perfecta, sino que se concentran en una región común del espacio.

Otra forma de definirla se basa en la observación desde la Tierra. Cuando nuestro planeta forma parte de ese grupo ubicado en el mismo lado del Sol, los planetas parecen alinearse en el cielo nocturno. Mientras más pequeño es el sector en el que se concentran, mayor es el impacto visual del evento.

Cabe aclarar que una alineación completa en tres dimensiones no es posible. Incluso una agrupación flexible dentro de un cuadrante de 90 grados es un fenómeno poco común, que ocurre solo unas cuantas veces por milenio.

Publicidad

Por qué no se ven siempre todos los planetas alineados

Aunque varios planetas pueden encontrarse del mismo lado del Sol, eso no garantiza que todos sean visibles desde la Tierra. Los planetas interiores, como Mercurio o Venus, pueden quedar demasiado cerca de la línea Tierra-Sol, lo que impide observarlos en el cielo nocturno.

Además, aun cuando los planetas se agrupan en el espacio, pueden aparecer dispersos en la bóveda celeste desde nuestra perspectiva. Por esa razón, no todas las alineaciones resultan espectaculares para el observador, aunque sí lo sean desde un punto de vista orbital.

Recomendamos

calendario-astronomico-de-enero-2026
Ciencia y Salud

Meteoros, fases lunares y conjunciones llenan el calendario astronómico de enero 2026

¿Forman una línea recta durante la alineación?

Durante una alineación planetaria, los planetas parecen formar una línea en el cielo, pero esta no es completamente recta. Todos orbitan alrededor del Sol en un plano similar, conocido como el plano de la eclíptica, lo que explica por qué se distribuyen a lo largo de una franja curva y no en una línea perfecta.

Esta disposición es la que permite observarlos relativamente cerca unos de otros en el cielo, sin que eso implique una alineación exacta en el espacio.

Qué ocurre cuando se alinean los planetas y qué no ocurre

En redes sociales circulan afirmaciones que atribuyen a las alineaciones planetarias efectos como terremotos, tsunamis o alteraciones graves en la Tierra. Estas versiones no tienen sustento. Las alineaciones no modifican la gravedad terrestre ni influyen en la vida humana.

Incluso cuando varios planetas se reúnen aproximadamente en un mismo lado del Sol, fenómeno conocido como sizigia, el evento resulta inofensivo. A lo largo de la historia ha ocurrido en numerosas ocasiones sin consecuencias negativas.

Solo dos cuerpos del Sistema Solar tienen un efecto gravitacional relevante sobre la Tierra: la Luna y el Sol. Cuando ambos se alinean con nuestro planeta durante las fases de luna nueva o luna llena, generan mareas más intensas. En el caso de los demás planetas, su distancia y masa hacen que su influencia gravitacional sea mínima, incluso cuando parecen alineados en el cielo.

La alineación de planetas de 2026, por tanto, no implica riesgos, pero sí ofrece una oportunidad clara para observar cómo se distribuyen los cuerpos del Sistema Solar desde nuestra perspectiva terrestre.

Tags

Astronomía espacio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad