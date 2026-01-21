¿Cuándo es la alineación de planetas en 2026? Qué sí y qué no ocurre durante este fenómeno

Fechas y lugares donde se verá la alineación planetaria en 2026

De acuerdo con Starwalk, sitio especializado en astronomía, la gran alineación de planetas será visible en las tardes alrededor del 28 de febrero de 2026. La recomendación general es comenzar la observación aproximadamente una hora después del ocaso, cuando los planetas empiezan a distinguirse en el cielo.

Esa fecha funciona como un punto medio, ya que el momento exacto de mejor visibilidad cambia según la ubicación geográfica. En cada ciudad, los planetas se concentrarán en un sector distinto del cielo, medido en grados, lo que determina qué tan compacta resulta la alineación.

Para Ciudad de México, el fenómeno se apreciará el 28 de febrero, cuando los planetas ocuparán un sector de 175 grados del cielo. En São Paulo, la mejor fecha será el 25 de febrero, con un sector de 128 grados, mientras que en Nueva York también se observará el 28 de febrero, con un sector de 152 grados.

Otras ciudades incluidas en la proyección son Atenas, Tokio, Pekín, Berlín, Bombay, Londres y Reikiavik, donde la alineación se desplazará entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, con sectores que van de los 129 a los 174 grados, dependiendo del lugar.