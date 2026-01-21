¿Cuándo es la alineación de planetas en 2026? Qué sí y qué no ocurre durante este fenómeno

La alineación de planetas es uno de los fenómenos astronómicos que más interés genera cada cierto tiempo, sobre todo cuando varias órbitas coinciden en una misma región del cielo y permiten observar a distintos cuerpos celestes en una sola mirada. Durante 2026, este evento volverá a captar atención por la cantidad de planetas visibles y por la amplitud con la que podrán apreciarse desde distintos puntos del planeta.
A diferencia de otros eventos breves o difíciles de distinguir, esta alineación podrá observarse durante varios días y en horarios accesibles para el público. Conocer cuándo ocurre y cómo se produce ayuda a entender por qué no se trata de un suceso extraordinario en términos físicos, pero sí relevante desde el punto de vista de la observación astronómica.