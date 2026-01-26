Entre el 9 y el 13 de febrero: fases lunares y cúmulos visibles
La fase de cuarto menguante ocurre el 9 de febrero a las 12:43. En ese punto del ciclo lunar, la Luna se sitúa a más de 403 mil kilómetros de la Tierra, con una reducción en su tamaño angular observable.
Un día después, el 10 de febrero a las 16:51, se registra el apogeo lunar, momento en el que el satélite alcanza su mayor distancia geocéntrica del mes.
Hacia el 13 de febrero, el cúmulo M44 vuelve a colocarse en una posición favorable para su observación nocturna, desplazándose hacia el sector este de la esfera celeste durante buena parte de la noche.
16 y 17 de febrero: conjunción y eclipse solar
La madrugada del 16 de febrero, a las 03:38, presenta la conjunción entre Saturno y Neptuno dentro de la constelación de Piscis. Ambos planetas aparecen próximos entre sí desde la perspectiva terrestre.
Al día siguiente, el 17 de febrero a las 12:02, ocurre la Luna nueva. Durante esa misma jornada, entre las 09:57 y las 14:27 GMT, la Luna pasa frente al Sol y genera un eclipse anular, fenómeno que no resulta visible desde la República Mexicana.