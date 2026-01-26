1 de febrero: la Luna marca el inicio del calendario

Febrero abre con actividad desde las primeras horas. A las 13:16, la Luna se aproxima al cúmulo abierto M44, conocido como El Pesebre, dentro de la constelación de Cáncer. La cercanía angular permite identificar ambos cuerpos dentro de una misma región del cielo.

Horas más tarde, a las 22:09, se presenta la luna llena. Durante este momento, el satélite natural alcanza una distancia geocéntrica de poco más de 371 mil kilómetros, cerrando el primer día del mes con uno de los eventos centrales del calendario lunar.

3 y 4 de febrero: ajustes en la órbita y cambio planetario

Durante la mañana del 3 de febrero, a las 09:54, la Luna alcanza el afelio, punto de su órbita en el que se encuentra más alejada del Sol. Este movimiento forma parte del ciclo regular que define su distancia variable respecto a la Tierra.

Ya en la madrugada del 4 de febrero, a la 01:52, Urano concluye su movimiento retrógrado. A partir de ese momento, el planeta retoma su desplazamiento aparente habitual, lo que facilita su observación durante las primeras horas de la noche.