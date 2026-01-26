Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Ciencia y Salud

Febrero llega con luna llena, alineación planetaria y eclipse solar: estos son los eventos astronómicos

La agenda del mes reúne momentos específicos para observar la Luna, planetas y otros cuerpos celestes sin perderse entre datos técnicos.
lun 26 enero 2026 11:23 AM
eventos-astronomicos-febrero-2026
Las fases de la Luna y los acercamientos con otros cuerpos celestes definen varios puntos de observación durante febrero. (Expansión|Gemini)

El cielo de febrero concentra una serie de eventos astronómicos que marcan el ritmo del mes, entre ellos una luna llena, una alineación planetaria y un eclipse solar, además de otros fenómenos que permiten seguir de cerca la dinámica entre la Luna, los planetas y objetos del espacio profundo.

Si planeas dar seguimiento a estos fenómenos, te dejamos la fecha y hora oficial según el calendario oficial del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Publicidad

1 de febrero: la Luna marca el inicio del calendario

Febrero abre con actividad desde las primeras horas. A las 13:16, la Luna se aproxima al cúmulo abierto M44, conocido como El Pesebre, dentro de la constelación de Cáncer. La cercanía angular permite identificar ambos cuerpos dentro de una misma región del cielo.

Horas más tarde, a las 22:09, se presenta la luna llena. Durante este momento, el satélite natural alcanza una distancia geocéntrica de poco más de 371 mil kilómetros, cerrando el primer día del mes con uno de los eventos centrales del calendario lunar.

3 y 4 de febrero: ajustes en la órbita y cambio planetario

Durante la mañana del 3 de febrero, a las 09:54, la Luna alcanza el afelio, punto de su órbita en el que se encuentra más alejada del Sol. Este movimiento forma parte del ciclo regular que define su distancia variable respecto a la Tierra.

Ya en la madrugada del 4 de febrero, a la 01:52, Urano concluye su movimiento retrógrado. A partir de ese momento, el planeta retoma su desplazamiento aparente habitual, lo que facilita su observación durante las primeras horas de la noche.

Publicidad

Entre el 9 y el 13 de febrero: fases lunares y cúmulos visibles

La fase de cuarto menguante ocurre el 9 de febrero a las 12:43. En ese punto del ciclo lunar, la Luna se sitúa a más de 403 mil kilómetros de la Tierra, con una reducción en su tamaño angular observable.

Un día después, el 10 de febrero a las 16:51, se registra el apogeo lunar, momento en el que el satélite alcanza su mayor distancia geocéntrica del mes.

Hacia el 13 de febrero, el cúmulo M44 vuelve a colocarse en una posición favorable para su observación nocturna, desplazándose hacia el sector este de la esfera celeste durante buena parte de la noche.

16 y 17 de febrero: conjunción y eclipse solar

La madrugada del 16 de febrero, a las 03:38, presenta la conjunción entre Saturno y Neptuno dentro de la constelación de Piscis. Ambos planetas aparecen próximos entre sí desde la perspectiva terrestre.

Al día siguiente, el 17 de febrero a las 12:02, ocurre la Luna nueva. Durante esa misma jornada, entre las 09:57 y las 14:27 GMT, la Luna pasa frente al Sol y genera un eclipse anular, fenómeno que no resulta visible desde la República Mexicana.

Publicidad

Del 18 al 20 de febrero: Mercurio toma protagonismo

La noche del 18 de febrero permite observar a la galaxia M81, conocida como la galaxia de Bode, ubicada en la constelación de la Osa Mayor y visible durante gran parte de la noche.

Ese mismo día, a las 23:03, se registra una conjunción entre la Luna y Mercurio en la constelación de Acuario.

El 19 de febrero concentra varios movimientos del planeta más cercano al Sol. Durante la mañana alcanza su perihelio; más tarde, se posiciona en su punto más alto en el cielo vespertino, registra su mayor elongación al este a las 14:35 y entra en dicotomía, fase en la que se observa iluminado solo a la mitad.

Cerca de la medianoche del 20 de febrero, a las 00:03, la Luna se aproxima a Saturno dentro de la constelación de Piscis.

Últimos días del mes: acercamientos y cierre lunar

La madrugada del 24 de febrero inicia con un acercamiento entre la Luna y el cúmulo M45, conocido como las Pléyades, dentro de la constelación de Tauro. Más tarde, a las 12:28, ocurre el cuarto creciente, seguido del perigeo lunar a las 23:14, cuando el satélite alcanza su menor distancia respecto a la Tierra.

El 26 de febrero a las 23:11 se registra la conjunción entre Venus y Mercurio en Piscis. Un día después, el 27 de febrero a las 06:24, la Luna se aproxima a Júpiter en la constelación de Géminis.

Febrero concluye el día 28 a las 21:45 con un nuevo acercamiento entre la Luna y el cúmulo M44, cerrando el mes con el mismo objeto que marcó su inicio.

Tags

Astronomía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad