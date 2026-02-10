Ceguera, fallo renal y la muerte: Las complicaciones que provoca el sarampión

Complicaciones que agravan la enfermedad
La OMS y la OPS explican que la mayoría de muertes se deben a complicaciones, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años.
Según con la guía del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), estas son las complicaciones más comunes por tipo de paciente:
Consecuencias de que el cuadro de sarampión empeore
Hay complicaciones graves en el cuadro de la enfermedad de las cuales pueden provocar la muerte.
Una de ellas es la falla hepática fulminante, un síndrome grave y de rápida evolución caracterizado por el deterioro súbito de la función del hígado y tiene una alta mortalidad.
Otra complicación grave es la encefalitis aguda y la encefalomielitis desmielinizante aguda, esta segunda es una enfermedad autoinmune inflamatoria en el sistema nervioso central que puede dañar los nervios en el cerebro. El IMSS estimó que puede tener secuelas de 20% a 40% de los casos y ser fatal en el 15%.
Por su parte, la panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación poco frecuente, pero devastadora, debido a que actualmente no tiene existe cura, según el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos. La tasa de mortalidad suele ser el 95% de los casos, y la esperanza de vida después de presentarla es de 3 a 8 años, con un rango de 45 días a 12 años.
La falla renal aguda y la glomerulonefritis aguda pueden provocar la acumulación de desechos en la sangre, y ocasionar infecciones graves o daños directos.
Las consecuencias más comunes con la retención de líquidos, desequilibrios de electrolitos, problemas cardíacos y, en casos graves, evolucionar a un fallo multiorgánico y ocasionar la muerte.