Internacional

El sarampión, el gran problema sanitario de México, también deja estragos en Europa

Seis países europeos han perdido el estatus como libres de la enfermedad, debido al aumento de contagios y al incremento de muertes relacionadas.
lun 09 febrero 2026 05:11 PM
Una hoja informativa para el sarampión se encuentra sobre una mesa en una clínica móvil que ofrece vacunas gratuitas el 6 de febrero de 2026 en Spartanburg, Carolina del Sur. La clínica ofreció vacunas MMR gratuitas, ya que el Departamento de Salud de Carolina del Sur informó de 876 casos de sarampión a principios de semana, la mayoría centrados en el condado de Spartanburg.
A nivel global y europeo, desde 2022 se ha registrado un aumento progresivo en el número de casos de sarampión. (FOTO: SEAN RAYFORD/Getty Images via AFP)

El aumento de casos de sarampión es el problema de salud pública más importante que enfrenta México en este momento. Esta es una situación que comparte con otras regiones del mundo, donde la enfermedad pasó de la casi erradicación a la transmisión sostenida.

El descenso en las tasas de vacunación contra el sarampión provocó un aumento de los casos en todas las regiones del mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero Europa ha sido la región con mayor afectación.

Seis países europeos y del centro de Asia —Armenia, Austria, Azerbaiyán, España, Reino Unido y Reino Unido— perdieron su estatus como países libre de sarampión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La agencia de las Naciones Unidas encargada de temas sanitarios considera que se ha restablecido la transmisión de esta enfermedad infeccionas.

“En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida”, indica un comunicado del gobierno de España.

El resurgimiento de la enfermedad

A nivel global y europeo, desde 2022 se ha registrado un aumento progresivo en el número de casos de sarampión.

Si se suman a l resto de países europeos y a los de Asia Central —que confirman la región europea para la Organización Mundial de la Salud— se notificaron 127,350 casos de sarampión en 2024, el doble que en 2023, y la cifra más alta desde 1997, de acuerdo con un informe de la OMS.

Los niños menores de cinco años representan más del 40% de los casos notificados en la región, que comprende 53 países de Europa y Asia Central. Más de la mitad de los casos requirieron hospitalización, y según los datos preliminares recibidos hasta el 6 de marzo de 2025, se han notificado 38 muertes.

Los casos de sarampión en la región habían disminuido desde 1997, cuando se notificaron unos 216,000; alcanzado el punto más bajo en 2016, con un mínimo de 4,440.

Sin embargo, en 2018 y 2019 se observó un resurgimiento, con 89,000 y 106,000 casos notificados, respectivamente.

“El sarampión ha vuelto, y es una llamada de atención. Sin altas tasas de vacunación no hay seguridad sanitaria”, advirtió Kluge.

Tras un retroceso en la cobertura de inmunización durante la pandemia de COVID-19, los casos volvieron a aumentar significativamente en 2023 y 2024. Las tasas de vacunación en muchos países aún no han vuelto a los niveles previos a la pandemia, lo que aumenta el riesgo de brotes.

La región europea representó un tercio de todos los casos de sarampión a nivel mundial, en 2024.

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión?

Solo en 2023, 500,000 niños de toda la región no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) que debería administrarse a través de los servicios de inmunización sistemática.

“Los casos de sarampión en Europa y Asia Central se han disparado en los últimos dos años, lo que apunta las deficiencias en la cobertura de inmunización”, dijo Regina De Dominicis, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central.

Menos del 80% de los niños que cumplían los requisitos en Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Rumanía fueron vacunados con MCV1 en 2023, muy por debajo de la tasa de cobertura del 95% necesaria para mantener la inmunidad de la población.

Tanto en Bosnia y Herzegovina como en Montenegro, la tasa de cobertura de la MCV1 se ha mantenido por debajo del 70% y del 50%, respectivamente, durante los últimos cinco años o más.

Rumanía notificó el mayor número de casos en la región para 2024, con 30,692 casos, seguida de Kazajstán, con 28,147 casos.

"El sarampión ha vuelto, y es una llamada de atención. Sin altas tasas de vacunación, no hay seguridad sanitaria. A medida que damos forma a nuestra nueva estrategia sanitaria regional para Europa y Asia Central, no podemos permitirnos perder terreno. Todos los países deben intensificar sus esfuerzos para llegar a las comunidades poco vacunadas", advirtió Hans Henri P. Kluge, Director Regional de la OMS para Europa. "El virus del sarampión nunca descansa, y nosotros tampoco".

Avances parciales

En 2024, según datos publicados por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se notificaron 35,212 casos en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), frente a los 3,973 del año anterior.

Para el año 2025, se reportaron 7,655 casos en estos países, una disminución en comparación con el periodo previo, pero aún lejos de los casos reportados en años previos.

Rumanía es aún el país del bloque con más contagios, pues presentó 4,198 casos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 20205. Le siguió Francia con 877, Países Bajos con 534, Italia con 529 y España con 426.

De entre los contagios registrados, 5,764, casi un 80% de los casos, se dieron entre pacientes sin vacunar, 143 (10.3%) solo contaban con una dosis de a vacunas, 571 (7.9%) habían recibido dos dosis o más de la vacuna.

