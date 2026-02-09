Seis países europeos y del centro de Asia —Armenia, Austria, Azerbaiyán, España, Reino Unido y Reino Unido— perdieron su estatus como países libre de sarampión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La agencia de las Naciones Unidas encargada de temas sanitarios considera que se ha restablecido la transmisión de esta enfermedad infeccionas.

“En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida”, indica un comunicado del gobierno de España.

El resurgimiento de la enfermedad

A nivel global y europeo, desde 2022 se ha registrado un aumento progresivo en el número de casos de sarampión.

Si se suman a l resto de países europeos y a los de Asia Central —que confirman la región europea para la Organización Mundial de la Salud— se notificaron 127,350 casos de sarampión en 2024, el doble que en 2023, y la cifra más alta desde 1997, de acuerdo con un informe de la OMS.

Los niños menores de cinco años representan más del 40% de los casos notificados en la región, que comprende 53 países de Europa y Asia Central. Más de la mitad de los casos requirieron hospitalización, y según los datos preliminares recibidos hasta el 6 de marzo de 2025, se han notificado 38 muertes.