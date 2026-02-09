Tanto en Bosnia y Herzegovina como en Montenegro, la tasa de cobertura de la MCV1 se ha mantenido por debajo del 70% y del 50%, respectivamente, durante los últimos cinco años o más.
Rumanía notificó el mayor número de casos en la región para 2024, con 30,692 casos, seguida de Kazajstán, con 28,147 casos.
"El sarampión ha vuelto, y es una llamada de atención. Sin altas tasas de vacunación, no hay seguridad sanitaria. A medida que damos forma a nuestra nueva estrategia sanitaria regional para Europa y Asia Central, no podemos permitirnos perder terreno. Todos los países deben intensificar sus esfuerzos para llegar a las comunidades poco vacunadas", advirtió Hans Henri P. Kluge, Director Regional de la OMS para Europa. "El virus del sarampión nunca descansa, y nosotros tampoco".
Avances parciales
En 2024, según datos publicados por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se notificaron 35,212 casos en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), frente a los 3,973 del año anterior.
Para el año 2025, se reportaron 7,655 casos en estos países, una disminución en comparación con el periodo previo, pero aún lejos de los casos reportados en años previos.
Rumanía es aún el país del bloque con más contagios, pues presentó 4,198 casos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 20205. Le siguió Francia con 877, Países Bajos con 534, Italia con 529 y España con 426.
De entre los contagios registrados, 5,764, casi un 80% de los casos, se dieron entre pacientes sin vacunar, 143 (10.3%) solo contaban con una dosis de a vacunas, 571 (7.9%) habían recibido dos dosis o más de la vacuna.