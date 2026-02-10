La inversión pública en infraestructura cae 28%, su peor registro desde 1991

Ante finanzas limitadas el recorte a obras públicas es lo más común y socorrido, pero deja desventajas en materia de competitividad para atraer inversión y así impulsar el crecimiento económico. Así lo fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando en 2015 arrancó con una política de recorte al gasto público, ante un panorama económico internacional adverso que trajo caídas en los precios internacionales del petróleo. La racha de recortes arrancó con la cancelación de la Construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo y la suspensión indefinida del Tren Rápido Querétaro-CDMX.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador predominó la política de austeridad y consolidación fiscal, que continúa con Claudia Sheinbaum.

“Tenemos un rezago importante en la inversión en infraestructura productiva. Vimos en la ejecución del gasto público, concentrado en un enfoque basado en proyectos de infraestructura grandes, pero no enfocado en la logística para el transporte carretero, portuario, aeroportuario; en la parte de movilidad de las ciudades donde hay un rezago importante, la combinación de esos factores te limita un punto de vista de crecimiento potencial a largo plazo, lo que se requiere son revertir parte de los elementos que contribuyeron a esa reducción en la confianza, para que el crecimiento regrese a donde estaba”, comentó el especialista de Finamex.